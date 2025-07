Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2891289228932894 Додано: Чет 24 лип, 2025 18:40 Hotab написав: Water написав: flyman написав: Ладно, якщо пан так ласкаво просить, то варіанти:

- романтичний

$1: пройтись по парку, пригостити морозивом

- романтичний+

- романтичний+
$3: пройтись по парку, зайти в супермаркет взяти пакет 1л вина, шоколадку, печеньки, вернутись в парк, знайти вільну лавочку та попікнічкувати

Вхід в парк- 20 ойро з особи, морозиво 5. Чи ти морозиво не будеш, а в парк через паркан перелізеш?

Кладовище - теж парк. Цукерки входять там в пакет Флаймана

Тим більше шо кількість квітів 4,6,8,10,12...

Флайман гарний математик

Він знає, що деякі парні числа можна поділити вдало на 2 баришень: 6, 10 або 14 😅😅 Hotab Повідомлень: 15781 З нами з: 15.02.09 Подякував: 402 раз. Подякували: 2434 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 лип, 2025 18:51 Hotab написав: Water

Флайман гарний математик

Він знає, що деякі парні числа можна поділити вдало на 2 баришень: 6, 10 або 14 😅😅

В сенсі надибав 4 квітки, запросив 2 баришні, пройшов у парк під виглядом мальчіка з двома баришнями нєтрадіціонної сексуальної орієнтації, попросить лізануть морозива. Теж варіант.

А вийшла така цікава дискусія.

Супер!



Х. Х. Х.

Повернемося до теми гілки.

Я не прибічник линдати жебраком з червононосими повіями по парку в Бучі.

Я прибічник гарної освіти, гарної професії, гарної кваліфікації та гарних планів на майбутнє.

Ось прямо зараз прийшло приємне повідомлення від мого колеги по роботі: його син - випускник одного з зовсім не київських університетів України, потім магістратури одного з університетів на сході США, отримав призначення виїхати з Вашингтона, де живе та працює останні 15 років, та прибути Повноважним представником МВФ в одну з досить великих країн Південної Азії.



КанхвЄти по кладовищах не збирав та «дурʼю» не маявся.



Класичний випадок: розум в голові + гарна освіта + «ніс тримати по вітру» (перше призначення після роботи в Києві було в Угорщину) + "Don't push the horses!"

Додано: П'ят 25 лип, 2025 09:59 Еміграція, заробітчанство
News from Germany



News from Germany



«Вот что крест животворящий делает!» (с)

Багато років товаришую з нашою українкою, яка мешкає в місті Дюссельдорф: ми до неї в гості приїжджаємо, вона до нас в гості приїжджає.

Вчора поздоровляли з днем народження - і вона розказала про подарунок долі і саме на день народження.

Мабуть, найцікавіше про таке буде дізнатися пану Дюрі-бачі, який регулярно дає особливо цікаві новини з Німеччини. Часто саме з цієї царини…



Наша українка - а вже громадянка Німеччини - отримала підвищення: з 12 серпня іде працювати «соціальним працівником».

Є така професія в Європі «соціальний працівник».

В цьому випадку пані буде працювати з дівчатами 14-17 років. Проблемними дівчатами. Такими як і вчора писали: будь-який випускник КМА може знайти таку розбещену дівчину на найближчому кладовищі або найближчому парку.

З легким подивом я дізнався, що в Німеччині ціла купа проблемних дівчат саме у віці 14-17 років: і наркотики, і шнапс, і крадіжки, і проституція, і все таке інше… аж мороз по шкірі прийшов…

Саят-свят-саят…



Ой і наречені для хлопців.

Таких спрямовують в Центр роботи із проблемними підлітками - і першою іх зустрічає «соціальний працівник».

Його задача: поспілкуватися з невдахою, визначити глибину «падіння» особистості та визначити, в який саме центр роботи із проблемними людьми (можливо і за грати), треба спрямувати.

Пройшла відбір серед інших жінок, які мають спеціальну університетську освіту на кшталт «Психолог-педагог». До цього працювала в дитячому садочку вихователем.

Сказала про суттєве підвищення зарплатні.

Не став я задавати незручні питання, але знаю, що вихователем в дитячому садочку отримувала 2 500 євро на місяць…

Додано: П'ят 25 лип, 2025 11:04 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: До цього працювала в дитячому садочку вихователем.

Теперь будет исправлять косяки, допущенные на предыдущей работе

Форумчанин року Повідомлень: 8640 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6464 раз. Подякували: 21603 раз. Профіль 132 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 лип, 2025 17:20 Ну, там «косяків» по відношенню до себе не було: пішла вихователем в дитячий садочок, бо була маленька доня, яка була якраз в тому садочку.

То мама з донею зранку йшли на роботу/в садок, а ввечері вдвох поверталися. Тобто вона свідомо пішла на таку роботу, яка не відповідала її кваліфікації: вихователем можна було і після закінчення якогось училища працювати.

Це саме таке вона дала пояснення.

Ну а по відношенню до інших дітей - то там же основними є дві складові:

- гени від батьків;

- виховання батьками.

Додано: Суб 26 лип, 2025 08:06 Каракалпакська шапка: меня тєрзают смутниє сомнєнія flyman написав: Сибарит написав: akurt написав: В цифру витрат включали: "A cheap date is defined as: 1 bottle of wine, 1 pair of jeans, 1 dress, 2 coffees, 1 meal for 2 people in mid range restaurant, 2 cinema tickets, 2 transport tickets one way, 5km taxi trip".

Очень интересно мнение пана flyman по поводу адекватности такой корзины



Мне это напомнило индекс БигМака

Я очень сомневаюсь, что стоимость романтического свидания в разных странах можно сравнивать на основании единой корзины. Все-таки традиции у всех разные.

Ладно, якщо пан так ласкаво просить, то варіанти:

- романтичний

$1: пройтись по парку, пригостити морозивом

- романтичний+

- романтичний+
$3: пройтись по парку, зайти в супермаркет взяти пакет 1л вина, шоколадку, печеньки, вернутись в парк, знайти вільну лавочку та попікнічкувати

