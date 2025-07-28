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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 лип, 2025 00:12
akurt написав: flyman написав:
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Що ж тут дивного?
Я знаю декілька унікальних випадків:
- один красень закінчів КМА та все життя - вже рівно 20 років - «дурью мается» (рос.).
- два красеня закінчили University of California та пішли працювати в MacDonalds.
Не всі люди здатні думати/працювати головОМ, а не ногОМ.
Комусь треба і туалети прибирати, і бордюрний камінь укладати, і коробки в АТБ розвантажувати…
Зараз цікавий квест дивитися дані сайту vstup щодо статистики подачі документів абітурієнтами.
Є рекорди: в один університет на одну спеціальність подано 1 (одну) заяву і ту на бюджетне місце. Середній конкурсний бал: 133,6!
Конкурс: 1 особа на 1 бюджетне місце. Клас!
Малий знову поступає, вже неозброєним оком виднто, що конкурсні бали значно нижче ніж минулорічні. Сам сок почнеться роки через чотири(якщо доживемо) підтягнеться перший рік, шо вчився по НУШ. ☠️
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Додано: Пон 28 лип, 2025 00:43
Мій однокурсник є доцентом і викладає дуже цікаву науку «Теорія механізмів і машин».
Питаю на днях: як воно зараз?
- Та ось як: я ж студентів бачу на екрані монітора.
Було двоє - всі в он-лайн режимі.
Один - хлопець - слухає про «кінематичні пари» та одночасно сортує металобрухт.
Другий студент - то жінка. Дивлюсь: а вона в кабіні якогось величезного транспортного засобу - я не зрозумів, чи трамвай, чи тролейбус…
Вчаться…
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Додано: Пон 28 лип, 2025 00:53
Bolt написав:
Малий знову поступає, вже неозброєним оком виднто, що конкурсні бали значно нижче ніж минулорічні. Сам сок почнеться роки через чотири(якщо доживемо) підтягнеться перший рік, шо вчився по НУШ. ☠️
а що сталося? чого знову поступає?
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Додано: Пон 28 лип, 2025 00:54
akurt написав:
Мій однокурсник є доцентом і викладає дуже цікаву науку «Теорія механізмів і машин».
Питаю на днях: як воно зараз?
- Та ось як: я ж студентів бачу на екрані монітора.
Було двоє - всі в он-лайн режимі.
Один - хлопець - слухає про «кінематичні пари» та одночасно сортує металобрухт.
Другий студент - то жінка. Дивлюсь: а вона в кабіні якогось величезного транспортного засобу - я не зрозумів, чи трамвай, чи тролейбус…
Вчаться…
але так, до відома - сортують хіба що кольоровий брухт. звичайний брухт вручну не сортують...
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Додано: Пон 28 лип, 2025 01:03
akurt написав:
Другий студент - то жінка. Дивлюсь: а вона в кабіні якогось величезного транспортного засобу - я не зрозумів, чи трамвай, чи тролейбус…
Вчаться…
Это по-настоящему страшно!
ТММ - не та наука, которая позволяет воспринимать лекции только на слух.
Хорошо, что я сейчас езжу там, где нет ОТ.
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Додано: Пон 28 лип, 2025 07:16
akurt написав:
Мій однокурсник є доцентом і викладає дуже цікаву науку «Теорія механізмів і машин».
Питаю на днях: як воно зараз?
- Та ось як: я ж студентів бачу на екрані монітора.
Було двоє - всі в он-лайн режимі.
Один - хлопець - слухає про «кінематичні пари» та одночасно сортує металобрухт.
Другий студент - то жінка. Дивлюсь: а вона в кабіні якогось величезного транспортного засобу - я не зрозумів, чи трамвай, чи тролейбус…
Вчаться…
Взагалі не знаю, як Тут моя могила(ТММ),Теор мех, та Опір матеріалів вчать нинішні студенти, якщо в школі вже практично не вчать фізику. Принаймні НМТ з неї складає мало випускників.
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Додано: Пон 28 лип, 2025 07:19
Shaman написав: Bolt написав:
Малий знову поступає, вже неозброєним оком виднто, що конкурсні бали значно нижче ніж минулорічні. Сам сок почнеться роки через чотири(якщо доживемо) підтягнеться перший рік, шо вчився по НУШ. ☠️
а що сталося? чого знову поступає?
Вже тут писав недавно.
За три хвости. Завалив всі предмети пов"язані зі спеціальністю. На шару вдалось тільки дискретну математику проскочити.
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Додано: Пон 28 лип, 2025 07:20
Shaman написав: akurt написав:
Мій однокурсник є доцентом і викладає дуже цікаву науку «Теорія механізмів і машин».
Питаю на днях: як воно зараз?
- Та ось як: я ж студентів бачу на екрані монітора.
Було двоє - всі в он-лайн режимі.
Один - хлопець - слухає про «кінематичні пари» та одночасно сортує металобрухт.
Другий студент - то жінка. Дивлюсь: а вона в кабіні якогось величезного транспортного засобу - я не зрозумів, чи трамвай, чи тролейбус…
Вчаться…
але так, до відома - сортують хіба що кольоровий брухт. звичайний брухт вручну не сортують...
Дивно.
Брухт вже посортованим має бути. Принаймні я так здаю.
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Додано: Пон 28 лип, 2025 08:06
Чому ТММ, якщо ТМДМ?)
«Твоя могила і друга могила»))
Скільки я по ній КДЗ зробив на продаж.. мммм.. тільки так і виживав… А, ну ще податки Барабашова, точно..
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Додано: Пон 28 лип, 2025 08:24
Hotab написав:
Чому ТММ, якщо ТМДМ?)
«Твоя могила і друга могила»))
Теорія машин і механізмів.
Деталі машин окремий предмет.
В нас ще є нього курсач був двоступеневий редуктор розрахувати і накреслити.
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