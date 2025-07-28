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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2894289528962897
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 12:58

Абрамович сьогодні почав пиячити прямо зранку.
Зелений змій шепче про металобрухт.
Це класно.
Особливо якщо врахувати, що воно опускається на саме дно соціально-економічного життя, а я зараз підʼїжджаю сюди:
https://maps.app.goo.gl/4n3isdnZ1aVs6G4SA?g_st=ipc
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 13:27

  Сибарит написав:
  Hotab написав:Чому ТММ, якщо ТМДМ?)
«Твоя могила і друга могила»))

У меня в подвалах памяти валяется название "Теория механизмов и механика машин" с аббревиатурой ТММ.

Назва класичної дисципліни «Теорія механізмів і машин».
Але при розробці Навчальних програм для конкретної спеціальності Методичнв Ради МОН за погодженням з профільними університетами можуть змінювати зміст вивчення дисциплін.
Класичний випадок такий: я раз був в комісії з ліцензування спеціальності «Судноводіння» в одному з морських університетів IV рівня акредитації, то там була дисципліна із скромною назвою «Механіка».
Включено в 54 год. лекцій та 36 год. практичних занять в ОДНОМУ семестрі: «Теоретична механіка», «Опір матеріалів», Теорія механізмів і машин» і навіть двійка лекцій з «Деталі машин».
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 13:47

  BeneFuckTor написав:
  akurt написав:дуже цікаву науку «Теорія механізмів і машин»


зараз на неї багато місць бюджету, плюс бали дають на конкурс.
але кому вона в Україні потрібна?

Це не говорячи про те що 70% абітурієнтів не знають похідної від Х. Рівень знань дуже низький і без НУШ, 5 років онлайн навчання... ну як навчання, просто отримування вчителями зарплати. Хоча є і гарні вчителі, наприклад не повірите, але в моєму прикладі це фізрук, ось так, і пригать заставляв і віджиматись і це все онлайн, не жалівся на життя, про 150 років низької зарплати, а брав і робив.

думаю, що могла би бути потрібна щоб розробляти ту ж саму механіку для дронів, літаючих, плаваючих, їзджачих та інших механічних засобів,
колективний оператор обліківки акурт розповідав що він може роз"язати систему рівнянь статики методом Лагранжа, а не тільки розрахувати опір балки та побудувати епюри напружень
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 14:21

нагадаю, що згаданий флайманом «метод Лагранжа» звучить так:
«Необхідно думати головОМ, а не ногОМ».
Ну, у Флаймана не вийшло. Не вдалося….
Буває…
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 14:36

Re: Еміграція, заробітчанство

Парковка авто на весь день 5€.


Це дорого. Це 1.5 голодні доби в підвалі. Мріяти про філіпінку набагато дешевше. І нема язикового барʼєру, долоня легко дістає до язика. :oops:
Hotab
 
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