Зелений змій шепче про металобрухт.
Це класно.
Особливо якщо врахувати, що воно опускається на саме дно соціально-економічного життя, а я зараз підʼїжджаю сюди:
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Додано: Пон 28 лип, 2025 12:58
Абрамович сьогодні почав пиячити прямо зранку.
Зелений змій шепче про металобрухт.
Це класно.
Особливо якщо врахувати, що воно опускається на саме дно соціально-економічного життя, а я зараз підʼїжджаю сюди:
Додано: Пон 28 лип, 2025 13:27
Назва класичної дисципліни «Теорія механізмів і машин».
Але при розробці Навчальних програм для конкретної спеціальності Методичнв Ради МОН за погодженням з профільними університетами можуть змінювати зміст вивчення дисциплін.
Класичний випадок такий: я раз був в комісії з ліцензування спеціальності «Судноводіння» в одному з морських університетів IV рівня акредитації, то там була дисципліна із скромною назвою «Механіка».
Включено в 54 год. лекцій та 36 год. практичних занять в ОДНОМУ семестрі: «Теоретична механіка», «Опір матеріалів», Теорія механізмів і машин» і навіть двійка лекцій з «Деталі машин».
Додано: Пон 28 лип, 2025 13:47
думаю, що могла би бути потрібна щоб розробляти ту ж саму механіку для дронів, літаючих, плаваючих, їзджачих та інших механічних засобів,
колективний оператор обліківки акурт розповідав що він може роз"язати систему рівнянь статики методом Лагранжа, а не тільки розрахувати опір балки та побудувати епюри напружень
Додано: Пон 28 лип, 2025 14:21
нагадаю, що згаданий флайманом «метод Лагранжа» звучить так:
«Необхідно думати головОМ, а не ногОМ».
Ну, у Флаймана не вийшло. Не вдалося….
Буває…
Додано: Пон 28 лип, 2025 14:36
Re: Еміграція, заробітчанство
Це дорого. Це 1.5 голодні доби в підвалі. Мріяти про філіпінку набагато дешевше. І нема язикового барʼєру, долоня легко дістає до язика.
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