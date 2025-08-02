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#<1 ... 2895289628972898 Додано: Суб 02 сер, 2025 01:33 Re: Еміграція, заробітчанство Интересно что входит в тот завтрак.

Наверно яйцо, три оливки, сыр-намазка и джем-намазка (как кормили в аэрофлоте и наших бомжМАУ) и чай без сахара безлимит. барабашов

Повідомлень: 5258 З нами з: 16.06.15 Подякував: 293 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 сер, 2025 10:26 rjkz написав: В целом, могу посоветовать не цепляться за море.

Да, этто прикольно, но через пару лет вы будете про него вспоминать пару раз в год.

Мы только на прошлой неделе первый раз купались.

Хотя гуляем по набережной довольно часто.

Говорят, что одесситов называют - "спички", у них голова загорелая, а остальное тело - белое. Живут у моря и не ценят.

А в первые годы были на пляже часто.

Почему-то в основном выходцы из стран бссср тяготеют к таким районам, они обычно не котируются американцами. В целом, могу посоветовать не цепляться за море.Да, этто прикольно, но через пару лет вы будете про него вспоминать пару раз в год.Мы только на прошлой неделе первый раз купались.Хотя гуляем по набережной довольно часто.Говорят, что одесситов называют - "спички", у них голова загорелая, а остальное тело - белое. Живут у моря и не ценят.А в первые годы были на пляже часто.Почему-то в основном выходцы из стран бссср тяготеют к таким районам, они обычно не котируются американцами.

Возможно, Вы и правы. Но ещё, наверное, зависит от удаленности от моря. Если это нужно час по пробкам в одну сторону ехать, то да, каждый день не будешь ездить.

В любом случае, польский климат и националистическая истерия начинают напрягать. Возможно, Вы и правы. Но ещё, наверное, зависит от удаленности от моря. Если это нужно час по пробкам в одну сторону ехать, то да, каждый день не будешь ездить.В любом случае, польский климат и националистическая истерия начинают напрягать. Gastarbaiter Повідомлень: 3745 З нами з: 26.02.18 Подякував: 701 раз. Подякували: 616 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 сер, 2025 10:46 Gastarbaiter написав: rjkz написав: В целом, могу посоветовать не цепляться за море.

Да, этто прикольно, но через пару лет вы будете про него вспоминать пару раз в год.

Мы только на прошлой неделе первый раз купались.

Хотя гуляем по набережной довольно часто.

Говорят, что одесситов называют - "спички", у них голова загорелая, а остальное тело - белое. Живут у моря и не ценят.

А в первые годы были на пляже часто.

Почему-то в основном выходцы из стран бссср тяготеют к таким районам, они обычно не котируются американцами. В целом, могу посоветовать не цепляться за море.Да, этто прикольно, но через пару лет вы будете про него вспоминать пару раз в год.Мы только на прошлой неделе первый раз купались.Хотя гуляем по набережной довольно часто.Говорят, что одесситов называют - "спички", у них голова загорелая, а остальное тело - белое. Живут у моря и не ценят.А в первые годы были на пляже часто.Почему-то в основном выходцы из стран бссср тяготеют к таким районам, они обычно не котируются американцами.

Возможно, Вы и правы. Но ещё, наверное, зависит от удаленности от моря. Если это нужно час по пробкам в одну сторону ехать, то да, каждый день не будешь ездить.

В любом случае, польский климат и националистическая истерия начинают напрягать. Возможно, Вы и правы. Но ещё, наверное, зависит от удаленности от моря. Если это нужно час по пробкам в одну сторону ехать, то да, каждый день не будешь ездить.В любом случае, польский климат иначинают напрягать.

тобто є дзвіночки? тобто є дзвіночки? Shaman

Повідомлень: 9287 З нами з: 29.09.19 Подякував: 770 раз. Подякували: 1631 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 сер, 2025 11:22 Gastarbaiter написав: План-капкан: получить польское гражданство и рвануть в Италию. Встретил сегодня на пляже украинок из Николаева (я так понял, работают сиделками), поспрашивал немного про жизнь в Бари. В целом не хуже, чем в Польше. Одно плохо: работы по моему профилю нет и вообще удаленка не распространена (это уже на основе просмотра вакансий). Вся работа на севере, в Милане, Турине, на крайняк в Риме. Только там до моря далеко. Но попробую через свою фирму перевестись. Может даже на В2В - налог, вроде как, 5% для новых предпринимателей. Даже по польской ставке на жизнь и ипотеку хватит. В крайнем случае пойду пахлаву на пляже продавать:D План-капкан: получить польское гражданство и рвануть в Италию. Встретил сегодня на пляже украинок из Николаева (я так понял, работают сиделками), поспрашивал немного про жизнь в Бари. В целом не хуже, чем в Польше. Одно плохо: работы по моему профилю нет и вообще удаленка не распространена (это уже на основе просмотра вакансий). Вся работа на севере, в Милане, Турине, на крайняк в Риме. Только там до моря далеко. Но попробую через свою фирму перевестись. Может даже на В2В - налог, вроде как, 5% для новых предпринимателей. Даже по польской ставке на жизнь и ипотеку хватит. В крайнем случае пойду пахлаву на пляже продавать:D

Тут взагалі навіть нема що порівнювати Італію до Польщі. Барі по суті маленький обл. центр забитого регіону, а має навіть свою лінію метро. Польщі нажаль ніколи не досягти рівня розвитку Італії. Звичайно Італія теж має свої проблеми - розпиздяйство, "афроамериканці", бюрократія. Тут взагалі навіть нема що порівнювати Італію до Польщі. Барі по суті маленький обл. центр забитого регіону, а має навіть свою лінію метро. Польщі нажаль ніколи не досягти рівня розвитку Італії. Звичайно Італія теж має свої проблеми - розпиздяйство, "афроамериканці", бюрократія. BIGor

Повідомлень: 10060 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1455 раз. Подякували: 1860 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 сер, 2025 11:29 Gastarbaiter написав: rjkz написав: В целом, могу посоветовать не цепляться за море.

Да, этто прикольно, но через пару лет вы будете про него вспоминать пару раз в год.

Мы только на прошлой неделе первый раз купались.

Хотя гуляем по набережной довольно часто.

Говорят, что одесситов называют - "спички", у них голова загорелая, а остальное тело - белое. Живут у моря и не ценят.

А в первые годы были на пляже часто.

Почему-то в основном выходцы из стран бссср тяготеют к таким районам, они обычно не котируются американцами. В целом, могу посоветовать не цепляться за море.Да, этто прикольно, но через пару лет вы будете про него вспоминать пару раз в год.Мы только на прошлой неделе первый раз купались.Хотя гуляем по набережной довольно часто.Говорят, что одесситов называют - "спички", у них голова загорелая, а остальное тело - белое. Живут у моря и не ценят.А в первые годы были на пляже часто.Почему-то в основном выходцы из стран бссср тяготеют к таким районам, они обычно не котируются американцами.

Возможно, Вы и правы. Но ещё, наверное, зависит от удаленности от моря. Если это нужно час по пробкам в одну сторону ехать, то да, каждый день не будешь ездить.

В любом случае, польский климат и националистическая истерия начинают напрягать. Возможно, Вы и правы. Но ещё, наверное, зависит от удаленности от моря. Если это нужно час по пробкам в одну сторону ехать, то да, каждый день не будешь ездить.В любом случае, польский климат и националистическая истерия начинают напрягать.

В Ітаілі дуже розвинутий публічний швидкісний транспорт, можна собі жити в Болонії і іздити наприклад в Ріміні на море - найшвидший потяг всього 53 хв., електричкою буде довше - але щось за 10,80 Євро. Мілан - Ріміні 2 години 10 хв. В Ітаілі дуже розвинутий публічний швидкісний транспорт, можна собі жити в Болонії і іздити наприклад в Ріміні на море - найшвидший потяг всього, електричкою буде довше - але щось за. Мілан - Ріміні BIGor

Повідомлень: 10060 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1455 раз. Подякували: 1860 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 сер, 2025 11:32 Gastarbaiter написав: rjkz написав: В целом, могу посоветовать не цепляться за море.

Да, этто прикольно, но через пару лет вы будете про него вспоминать пару раз в год.

Мы только на прошлой неделе первый раз купались.

Хотя гуляем по набережной довольно часто.

Говорят, что одесситов называют - "спички", у них голова загорелая, а остальное тело - белое. Живут у моря и не ценят.

А в первые годы были на пляже часто.

Почему-то в основном выходцы из стран бссср тяготеют к таким районам, они обычно не котируются американцами. В целом, могу посоветовать не цепляться за море.Да, этто прикольно, но через пару лет вы будете про него вспоминать пару раз в год.Мы только на прошлой неделе первый раз купались.Хотя гуляем по набережной довольно часто.Говорят, что одесситов называют - "спички", у них голова загорелая, а остальное тело - белое. Живут у моря и не ценят.А в первые годы были на пляже часто.Почему-то в основном выходцы из стран бссср тяготеют к таким районам, они обычно не котируются американцами.

Возможно, Вы и правы. Но ещё, наверное, зависит от удаленности от моря. Если это нужно час по пробкам в одну сторону ехать, то да, каждый день не будешь ездить.

В любом случае, польский климат и националистическая истерия начинают напрягать. Возможно, Вы и правы. Но ещё, наверное, зависит от удаленности от моря. Если это нужно час по пробкам в одну сторону ехать, то да, каждый день не будешь ездить.В любом случае, польский климат и националистическая истерия начинают напрягать.

Якщо вам кожен день на море їздить, то й дивіться якійсь Неаполь.

З Милану літак хоч на Сицілію, хоч на Olbia, хоч Барі.

В липні жарко, дуже, як наш південь, тілки ще більше спека.

Дороги, ці камікадзе на маленьких мотіках заколупали, їздять по зустрічній через 2 сплошні, тіпа у нього це пару життів у запасі. Якщо вам кожен день на море їздить, то й дивіться якійсь Неаполь.З Милану літак хоч на Сицілію, хоч на Olbia, хоч Барі.В липні жарко, дуже, як наш південь, тілки ще більше спека.Дороги, ці камікадзе на маленьких мотіках заколупали, їздять по зустрічній через 2 сплошні, тіпа у нього це пару життів у запасі. Water Повідомлень: 3274 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 221 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 сер, 2025 11:33 BIGor написав: В Ітаілі дуже розвинутий публічний швидкісний транспорт, можна собі жити в Болонії і іздити наприклад в Ріміні на море - найшвидший потяг всього 53 хв., електричкою буде довше - але щось за 10,80 Євро. Мілан - Ріміні 2 години 10 хв. В Ітаілі дуже розвинутий публічний швидкісний транспорт, можна собі жити в Болонії і іздити наприклад в Ріміні на море - найшвидший потяг всього, електричкою буде довше - але щось за. Мілан - Ріміні

Ви хоч раз їздили електричкою у Італії? Нью-Йорк метро не єдине на світі з цікавим контингентом ) Ви хоч раз їздили електричкою у Італії? Нью-Йорк метро не єдине на світі з цікавим контингентом ) stm

Повідомлень: 5924 З нами з: 04.03.15 Подякував: 73 раз. Подякували: 680 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 сер, 2025 11:35 BIGor написав: Gastarbaiter написав: rjkz написав: В целом, могу посоветовать не цепляться за море.

Да, этто прикольно, но через пару лет вы будете про него вспоминать пару раз в год.

Мы только на прошлой неделе первый раз купались.

Хотя гуляем по набережной довольно часто.

Говорят, что одесситов называют - "спички", у них голова загорелая, а остальное тело - белое. Живут у моря и не ценят.

А в первые годы были на пляже часто.

Почему-то в основном выходцы из стран бссср тяготеют к таким районам, они обычно не котируются американцами. В целом, могу посоветовать не цепляться за море.Да, этто прикольно, но через пару лет вы будете про него вспоминать пару раз в год.Мы только на прошлой неделе первый раз купались.Хотя гуляем по набережной довольно часто.Говорят, что одесситов называют - "спички", у них голова загорелая, а остальное тело - белое. Живут у моря и не ценят.А в первые годы были на пляже часто.Почему-то в основном выходцы из стран бссср тяготеют к таким районам, они обычно не котируются американцами.

Возможно, Вы и правы. Но ещё, наверное, зависит от удаленности от моря. Если это нужно час по пробкам в одну сторону ехать, то да, каждый день не будешь ездить.

В любом случае, польский климат и националистическая истерия начинают напрягать. Возможно, Вы и правы. Но ещё, наверное, зависит от удаленности от моря. Если это нужно час по пробкам в одну сторону ехать, то да, каждый день не будешь ездить.В любом случае, польский климат и националистическая истерия начинают напрягать.

В Ітаілі дуже розвинутий публічний швидкісний транспорт, можна собі жити в Болонії і іздити наприклад в Ріміні на море - найшвидший потяг всього 53 хв., електричкою буде довше - але щось за 10,80 Євро. Мілан - Ріміні 2 години 10 хв. В Ітаілі дуже розвинутий публічний швидкісний транспорт, можна собі жити в Болонії і іздити наприклад в Ріміні на море - найшвидший потяг всього, електричкою буде довше - але щось за. Мілан - Ріміні

З цим транспортом можна "попасть", я так одного разу прийшов зранку на вокзал, а потяга нема, зовсім, а мені на Мілан... Корочє в них таксі не дуже дорого вийшло, причому мені місцеві за телефоном викликали, на інший потяг я встиг, але той також запізнився на 1.5 години.

Хтось нещодавно казав замість Мілана літак прилетів у Пізу, шось там в них з радаром було, звідки таксист захотів 1700 ойро з машини до Мілану. З цим транспортом можна "попасть", я так одного разу прийшов зранку на вокзал, а потяга нема, зовсім, а мені на Мілан... Корочє в них таксі не дуже дорого вийшло, причому мені місцеві за телефоном викликали, на інший потяг я встиг, але той також запізнився на 1.5 години.Хтось нещодавно казав замість Мілана літак прилетів у Пізу, шось там в них з радаром було, звідки таксист захотів 1700 ойро з машини до Мілану. Water Повідомлень: 3274 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 221 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 сер, 2025 11:37 stm написав: BIGor написав: В Ітаілі дуже розвинутий публічний швидкісний транспорт, можна собі жити в Болонії і іздити наприклад в Ріміні на море - найшвидший потяг всього 53 хв., електричкою буде довше - але щось за 10,80 Євро. Мілан - Ріміні 2 години 10 хв. В Ітаілі дуже розвинутий публічний швидкісний транспорт, можна собі жити в Болонії і іздити наприклад в Ріміні на море - найшвидший потяг всього, електричкою буде довше - але щось за. Мілан - Ріміні

Ви хоч раз їздили електричкою у Італії? Нью-Йорк метро не єдине на світі з цікавим контингентом ) Ви хоч раз їздили електричкою у Італії? Нью-Йорк метро не єдине на світі з цікавим контингентом )

Я їздив місцевою електричкою, нічого страшного там не побачив, в основному місцеві. Я їздив місцевою електричкою, нічого страшного там не побачив, в основному місцеві. Water Повідомлень: 3274 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 221 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2895289628972898 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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