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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2896289728982899
Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 11:44

  stm написав:
  BIGor написав:В Ітаілі дуже розвинутий публічний швидкісний транспорт, можна собі жити в Болонії і іздити наприклад в Ріміні на море - найшвидший потяг всього 53 хв., електричкою буде довше - але щось за 10,80 Євро. Мілан - Ріміні 2 години 10 хв.

Ви хоч раз їздили електричкою у Італії? Нью-Йорк метро не єдине на світі з цікавим контингентом )

Що за тупориле питання? Процент бидла всюди є.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 11:53

  BIGor написав:Що за тупориле питання? Процент бидла всюди є.

Це не бидло, це те що може погрожувати вашому життю фізично. Наш азовець спасав нещодавно життя підрізаного італійця в дуже туристичному місці. І я дуже не впевнена що того хто підрізав знайшли. Вони точно знають де є камери.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 11:58

  stm написав:
  Water написав:
  stm написав:Ви хоч раз їздили електричкою у Італії? Нью-Йорк метро не єдине на світі з цікавим контингентом )

Я їздив місцевою електричкою, нічого страшного там не побачив, в основному місцеві.

Між якими містами? Афроіталійців там багато. І частина з них це наркокур'єри.

Milano-Genova. І шо з того шо він наркокур`єр? Я теж з lardo їхав. :lol:
У них, вроді, конопля не заборонена, хай собі возять, кому шо.
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 12:12

  Water написав:
  stm написав:
  BIGor написав:В Ітаілі дуже розвинутий публічний швидкісний транспорт, можна собі жити в Болонії і іздити наприклад в Ріміні на море - найшвидший потяг всього 53 хв., електричкою буде довше - але щось за 10,80 Євро. Мілан - Ріміні 2 години 10 хв.

Ви хоч раз їздили електричкою у Італії? Нью-Йорк метро не єдине на світі з цікавим контингентом )

Я їздив місцевою електричкою, нічого страшного там не побачив, в основному місцеві.

Теж іздив і електричкою і фліксбасом, і міськими автобусами. Взагалі нічого страшного не побачив. Хіба що раз один бачив - що один потяг був трохи помальований графіті. Можливо пані стм жила в якомусь нігерському дешевому районі (таке теж буває) великого міста?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 12:46

  Shaman написав:
  Gastarbaiter написав:В любом случае, польский климат и националистическая истерия начинают напрягать.

тобто є дзвіночки?

Якщо воно постійно підігрівається, то рано чи пізно може охопити значну частину населення. Поки що виглядає навіть трохи комічно: групка націоналістів у Берліні вчора, у річницю Варшавського повстання, розгорнула транспарант, що, мовляв, "не дамо німцями забути". А перед цим люди бідкалися, що через контроль на кордоні працівники з Польщі запізнюються на свою зміну на фабрику Тесли.
Ну й близькість до оркостану теж спокою не додає у довгостроковій перспективі. Подивлюся на розвиток подій, ще більше року до подачі на громадянство чекати.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Суб 02 сер, 2025 12:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 12:52

  BIGor написав:В Ітаілі дуже розвинутий публічний швидкісний транспорт, можна собі жити в Болонії і іздити наприклад в Ріміні на море - найшвидший потяг всього 53 хв., електричкою буде довше - але щось за 10,80 Євро. Мілан - Ріміні 2 години 10 хв.

Так, після роботи - саме те, що треба! За 2+ години я й з Кракова долечу.
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 13:05

  stm написав:Ви хоч раз їздили електричкою у Італії? Нью-Йорк метро не єдине на світі з цікавим контингентом )

З моїх спостережень за ці дні "контингент" зустрічається переважно у центрі, біля туристичних місць. А, ну ще по пляжу ходять подають окуляри, парасольки, браслети. У районі, де зняли квартиру, їх взагалі не бачив. Електричкою один раз їхали - нормальні чисті вагони, такі як і в Польщі.
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