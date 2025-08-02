stm написав:
Ви хоч раз їздили електричкою у Італії? Нью-Йорк метро не єдине на світі з цікавим контингентом )
Що за тупориле питання? Процент бидла всюди є.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 сер, 2025 11:44
Що за тупориле питання? Процент бидла всюди є.
Додано: Суб 02 сер, 2025 11:53
Додано: Суб 02 сер, 2025 11:58
Milano-Genova. І шо з того шо він наркокур`єр? Я теж з lardo їхав.
У них, вроді, конопля не заборонена, хай собі возять, кому шо.
Додано: Суб 02 сер, 2025 12:12
Теж іздив і електричкою і фліксбасом, і міськими автобусами. Взагалі нічого страшного не побачив. Хіба що раз один бачив - що один потяг був трохи помальований графіті. Можливо пані стм жила в якомусь нігерському дешевому районі (таке теж буває) великого міста?
Додано: Суб 02 сер, 2025 12:46
Якщо воно постійно підігрівається, то рано чи пізно може охопити значну частину населення. Поки що виглядає навіть трохи комічно: групка націоналістів у Берліні вчора, у річницю Варшавського повстання, розгорнула транспарант, що, мовляв, "не дамо німцями забути". А перед цим люди бідкалися, що через контроль на кордоні працівники з Польщі запізнюються на свою зміну на фабрику Тесли.
Ну й близькість до оркостану теж спокою не додає у довгостроковій перспективі. Подивлюся на розвиток подій, ще більше року до подачі на громадянство чекати.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Суб 02 сер, 2025 12:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 02 сер, 2025 12:52
Так, після роботи - саме те, що треба! За 2+ години я й з Кракова долечу.
Додано: Суб 02 сер, 2025 13:05
З моїх спостережень за ці дні "контингент" зустрічається переважно у центрі, біля туристичних місць. А, ну ще по пляжу ходять подають окуляри, парасольки, браслети. У районі, де зняли квартиру, їх взагалі не бачив. Електричкою один раз їхали - нормальні чисті вагони, такі як і в Польщі.
Додано: Суб 02 сер, 2025 16:13
Цікаво як Ви порівнювали? І як вийшло 2+ години? Це при тому до до аеропорту в Кракові ще треба добратись, і за 1-1,5 год до відліту вже бути там + час польоту ще 1-1,5 год + ще з Кракова більшість польотів йдуть з запізненнями, ну і вартість Ранейр часто це 300 злотих (75 уе).
Підсумовуючи - італійці собі їздять безпроблемно на море на вихідні. Щодо Вас - сумніваюсь дуже.
Додано: Суб 02 сер, 2025 16:40
Ну 20 минут пешком до моря/океана - это далеко?
Приелось.
Мирошниченко на ЮТубе сопли распускает как скучает за Польшей.
Додано: Суб 02 сер, 2025 16:56
В тому, що Мірошіченко сумує за Польщею - немає нічого дивного. Спогади про «шару»…
Вихідні дані: він класний хлопець, але прибув в США в статусі
«Имя твое - никто и зовут тебя «Никак». (рос.).
При всьому тому, досить наївний в багатьох практичних питаннях - чого вартує історія з купівлею ним авто та першим в житті пробитим колесом… реальна паніка була в нього.
І кім він почав працювати в місті, яке є на 99% населеним емігрантами? Це Сакраменто на північ від San Francisco.
Ніким. Тобто таксистом.
Хіба може бути у іммігранта - таксиста - безхмарне багате буття?
Так що все так, як має бути.
Це при тому, що я його досить сильно поважаю (правда, давно не дивився його відосики).
З цієї точки зору мені зараз подобаються чесні ролики від нашого українця Назара.
В одному з останніх він говорить (а він мешкаю якраз в Сакраменто, тобто сусід Мірошниченка) типу такого:
«Я в США вже майже 10 років, вже отримав громадянство. І що ви думаєте за ці роки було безхмарне небо?
Був відчай, ностальгія, падіння духу, сльози…
Так продовжується у кожного перші 2-3 роки еміграції. Так і повинно бути, бо йде зміна не просто місця проживання. Все міняється: мова, закони, люди, соціальний осередок, правила поведінки і оцінка твоїх здібностей…
На свіжому фото: колектив лікарів госпіталю, який входить в трійку найвідоміших та найуспішніших в США. Там є і наші…
Вчора один з них повернувся додому о 23:00.
Хоча повинен був працювати до 17:00…
Працювати треба, панове…
Освіту мати відповідну… спеціальність… навички…
Ну а як же? Ну а якже?
|