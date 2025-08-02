Дякую кеп, бувають якісь знижки на певний час і день тижня на кінець сезону, але кеп - це не завжди така шара.
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Додано: Суб 02 сер, 2025 22:39
Додано: Суб 02 сер, 2025 22:50
7 серпня Краків-Барі 11:20 44 ойро.
UPD:
8 серпня Краків-Пескара 11:30 30 ойро.
UPDD:
9 серпня Краків-Анкона 16:00 30 ойро.
10 серпня Краків-Анкона 15:15 30 ойро.
Додано: Суб 02 сер, 2025 23:04
Я отвечал на пост Гастрабайтера, в котором он хочет жить возле моря и ему уже не нравится польский "климат".
Додано: Суб 02 сер, 2025 23:18
Так случилось, что у меня есть несколько знакомых медработников.
И в довесок мне периодически приходится бывать в госпиталях (не как пациенту).
Поэтому немного эту кухню знаю.
В общем-то есть разные формы работы, но заставить американского врача работать во внеурочное время довольно сложно. Но если он готов - пукуа-бы и не па.
Такие длинные смены берут по двум, но финансовым, причинам - если отработанное время за неделю больше 40 часов, то работодатель ОБЯЗАН платить овертайм Х1.5 рейт на все что выще 40 часов. Есть еще и другая норма, о которой мало кто знает (как работодатели так и работники) - если за смену отрабатывается более 10 часов, то все что выше оплачивается с коэффициентом Х1.5. Правда в разных штатах могут быть нюансы. Реально, я не видел, чтобы те, кто остается после отработаных 8 часов сильно перенапрягались - обычно болтаются по отделениям.
Там система чек-ин и чек-аут, что кто внутри делает - сложно отследить.
Одна знакомая медсестра берет 16 часовые смены 3 дня в неделю - ей хватает как овертаймов так и спред-оф-аурс. По ночам сидит видосы на телефоне смотрит.
Реально хорошо зарабатывающий врач с многолетним стажем не работает больше необходимого, ему уже на все хватило.
Додано: Нед 03 сер, 2025 00:03
Додано: Нед 03 сер, 2025 00:32
Ага, мы тоже так поначалу думали.
Пикники делали на пляже. Дни рождения.
Там столики и зоны барбекью.
Потом все реже, реже,ре...
Как-тто взяли суши, белое сухое, детям - пиццу.
Летний вечер, на пляже - никого, только мы. Можно себе нафантазировать, чтто ты в необитаемом измерении (было что-то похожее в "Лабиринте отражений" Лукьяненко).
Правда ветер скатерть снести пытался - пришлось придавливать локтями, каждый со своей стороны стола.
Ляпота.
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