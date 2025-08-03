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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 сер, 2025 22:39
Water написав: BIGor написав:
з Кракова більшість польотів йдуть з запізненнями, ну і вартість Ранейр часто це 300 злотих (75 уе).
29 вересня Краків-Барі 11:15 28 ойро.
Дякую кеп, бувають якісь знижки на певний час і день тижня на кінець сезону, але кеп - це не завжди така шара.
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Додано: Суб 02 сер, 2025 22:50
BIGor написав: Water написав: BIGor написав:
з Кракова більшість польотів йдуть з запізненнями, ну і вартість Ранейр часто це 300 злотих (75 уе).
29 вересня Краків-Барі 11:15 28 ойро.
Дякую кеп, бувають якісь знижки на певний час і день тижня на кінець сезону, але кеп - це не завжди така шара.
7 серпня Краків-Барі 11:20 44 ойро.
UPD:
8 серпня Краків-Пескара 11:30 30 ойро.
UPDD:
9 серпня Краків-Анкона 16:00 30 ойро.
10 серпня Краків-Анкона 15:15 30 ойро.
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Додано: Суб 02 сер, 2025 23:04
BIGor написав: rjkz написав: Gastarbaiter написав:
Возможно, Вы и правы. Но ещё, наверное, зависит от удаленности от моря. Если это нужно час по пробкам в одну сторону ехать, то да, каждый день не будешь ездить.
В любом случае, польский климат и националистическая истерия начинают напрягать.
Ну 20 минут пешком до моря/океана - это далеко?
Приелось.
Мирошниченко на ЮТубе сопли распускает как скучает за Польшей.
Теж дивлюсь Мірошниченка, діло зовсім не в морі
, а в тому що в Польщі він був з нормальною професією (щось типу ріелтором) і жив він там щось з 2014 року, а в США він таксист і роки 3 всього.
Я отвечал на пост Гастрабайтера, в котором он хочет жить возле моря и ему уже не нравится польский "климат".
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Додано: Суб 02 сер, 2025 23:18
BIGor написав: akurt написав:
По-друге, а якщо рятували життя людині...
Якщо порятунок життя американця залежить від того, чи емігрант-лікар лишиться після зміни чи ні - то у мене для американців погані новини.
Так случилось, что у меня есть несколько знакомых медработников.
И в довесок мне периодически приходится бывать в госпиталях (не как пациенту).
Поэтому немного эту кухню знаю.
В общем-то есть разные формы работы, но заставить американского врача работать во внеурочное время довольно сложно. Но если он готов - пукуа-бы и не па.
Такие длинные смены берут по двум, но финансовым, причинам - если отработанное время за неделю больше 40 часов, то работодатель ОБЯЗАН платить овертайм Х1.5 рейт на все что выще 40 часов. Есть еще и другая норма, о которой мало кто знает (как работодатели так и работники) - если за смену отрабатывается более 10 часов, то все что выше оплачивается с коэффициентом Х1.5. Правда в разных штатах могут быть нюансы. Реально, я не видел, чтобы те, кто остается после отработаных 8 часов сильно перенапрягались - обычно болтаются по отделениям.
Там система чек-ин и чек-аут, что кто внутри делает - сложно отследить.
Одна знакомая медсестра берет 16 часовые смены 3 дня в неделю - ей хватает как овертаймов так и спред-оф-аурс. По ночам сидит видосы на телефоне смотрит.
Реально хорошо зарабатывающий врач с многолетним стажем не работает больше необходимого, ему уже на все хватило.
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Додано: Нед 03 сер, 2025 00:03
rjkz написав:
Ну 20 минут пешком до моря/океана - это далеко?
Приелось.
Люблю теплое море. Воспоминания из детства. Если бы жил в 15-20 минутах, то, наверное, по несколько раз в неделю ходил бы. Вечерком, после работы, с бутылочкой пива - красота!
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Додано: Нед 03 сер, 2025 00:32
Gastarbaiter написав: rjkz написав:
Ну 20 минут пешком до моря/океана - это далеко?
Приелось.
Люблю теплое море. Воспоминания из детства. Если бы жил в 15-20 минутах, то, наверное, по несколько раз в неделю ходил бы. Вечерком, после работы, с бутылочкой пива - красота!
Ага, мы тоже так поначалу думали.
Пикники делали на пляже. Дни рождения.
Там столики и зоны барбекью.
Потом все реже, реже,ре...
Как-тто взяли суши, белое сухое, детям - пиццу.
Летний вечер, на пляже - никого, только мы. Можно себе нафантазировать, чтто ты в необитаемом измерении (было что-то похожее в "Лабиринте отражений" Лукьяненко).
Правда ветер скатерть снести пытался - пришлось придавливать локтями, каждый со своей стороны стола.
Ляпота.
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Додано: Нед 03 сер, 2025 13:23
Water написав: BIGor написав: Water написав:
29 вересня Краків-Барі 11:15 28 ойро.
Дякую кеп, бувають якісь знижки на певний час і день тижня на кінець сезону, але кеп - це не завжди така шара.
7 серпня Краків-Барі 11:20 44 ойро.
UPD:
8 серпня Краків-Пескара 11:30 30 ойро.
UPDD:
9 серпня Краків-Анкона 16:00 30 ойро.
10 серпня Краків-Анкона 15:15 30 ойро.
Cідайте 5 балів, що познаходили знижки. Чекаємо ваших фоток з тих міст.
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Додано: Нед 03 сер, 2025 14:04
BIGor написав: Water написав: BIGor написав:
Дякую кеп, бувають якісь знижки на певний час і день тижня на кінець сезону, але кеп - це не завжди така шара.
7 серпня Краків-Барі 11:20 44 ойро.
UPD:
8 серпня Краків-Пескара 11:30 30 ойро.
UPDD:
9 серпня Краків-Анкона 16:00 30 ойро.
10 серпня Краків-Анкона 15:15 30 ойро.
Cідайте 5 балів, що познаходили знижки. Чекаємо ваших фоток з тих міст.
Я віддаю перевагу іншому узбережжю, ніж адріатичне.
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