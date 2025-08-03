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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 сер, 2025 20:20
BIGor написав: Water написав: BIGor написав:
[
Cідайте 5 балів, що познаходили знижки. Чекаємо ваших фоток з тих міст.
Я віддаю перевагу іншому узбережжю, ніж адріатичне.
Ясно-понятно, Ви розказуєте як просто злітати на віхідні на море туди назад за 30+30 Євро, але при першій ж можливості зливаєтесь?
Трішки не зрозумів, ви хочете шоби я написав на пляжі BIGor? Та без питань, суму в гривнях ви знаєте, перерахували, я написав.
Фото з ноутом та відкритим форумом finance.ua додам.
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Додано: Нед 03 сер, 2025 20:23
Water написав: BIGor написав: Water написав:
Я віддаю перевагу іншому узбережжю, ніж адріатичне.
Ясно-понятно, Ви розказуєте як просто злітати на віхідні на море туди назад за 30+30 Євро, але при першій ж можливості зливаєтесь?
Трішки не зрозумів, ви хочете шоби я написав на пляжі BIGor? Та без питань, суму в гривнях ви знаєте, перерахували, я написав.
Фото з ноутом та відкритим форумом finance.ua додам.
Немає 30+30 Євро на подорож в вікенд? Це ж так просто! Але Ви теоретик
, що дуже видно з ваших постів.
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Додано: Нед 03 сер, 2025 20:49
BIGor написав: Water написав: BIGor написав:
Ясно-понятно, Ви розказуєте як просто злітати на віхідні на море туди назад за 30+30 Євро, але при першій ж можливості зливаєтесь?
Трішки не зрозумів, ви хочете шоби я написав на пляжі BIGor? Та без питань, суму в гривнях ви знаєте, перерахували, я написав.
Фото з ноутом та відкритим форумом finance.ua додам.
Немає 30+30 Євро на подорож в вікенд? Це ж так просто! Але Ви теоретик
, що дуже видно з ваших постів.
1. Сума з вас- 50 тис. гривень, яку моя довірена особа перерахує на United24.
2. Це так, шоб ви лишній раз нє звіздєлі на рахунок теоретика.
3. Чи вам слабо?
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