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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2900290129022903>
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 20:20

  BIGor написав:
  Water написав:
  BIGor написав:[
Cідайте 5 балів, що познаходили знижки. Чекаємо ваших фоток з тих міст.

Я віддаю перевагу іншому узбережжю, ніж адріатичне.

Ясно-понятно, Ви розказуєте як просто злітати на віхідні на море туди назад за 30+30 Євро, але при першій ж можливості зливаєтесь?

Трішки не зрозумів, ви хочете шоби я написав на пляжі BIGor? Та без питань, суму в гривнях ви знаєте, перерахували, я написав.
Фото з ноутом та відкритим форумом finance.ua додам.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 20:23

  Water написав:
  BIGor написав:
  Water написав:Я віддаю перевагу іншому узбережжю, ніж адріатичне.

Ясно-понятно, Ви розказуєте як просто злітати на віхідні на море туди назад за 30+30 Євро, але при першій ж можливості зливаєтесь?

Трішки не зрозумів, ви хочете шоби я написав на пляжі BIGor? Та без питань, суму в гривнях ви знаєте, перерахували, я написав.
Фото з ноутом та відкритим форумом finance.ua додам.

Немає 30+30 Євро на подорож в вікенд? Це ж так просто! Але Ви теоретик, що дуже видно з ваших постів.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 20:49

  BIGor написав:
  Water написав:
  BIGor написав:Ясно-понятно, Ви розказуєте як просто злітати на віхідні на море туди назад за 30+30 Євро, але при першій ж можливості зливаєтесь?

Трішки не зрозумів, ви хочете шоби я написав на пляжі BIGor? Та без питань, суму в гривнях ви знаєте, перерахували, я написав.
Фото з ноутом та відкритим форумом finance.ua додам.

Немає 30+30 Євро на подорож в вікенд? Це ж так просто! Але Ви теоретик, що дуже видно з ваших постів.

1. Сума з вас- 50 тис. гривень, яку моя довірена особа перерахує на United24.
2. Це так, шоб ви лишній раз нє звіздєлі на рахунок теоретика.
3. Чи вам слабо?
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 21:24

  Water написав:
  BIGor написав:
  Water написав:Трішки не зрозумів, ви хочете шоби я написав на пляжі BIGor? Та без питань, суму в гривнях ви знаєте, перерахували, я написав.
Фото з ноутом та відкритим форумом finance.ua додам.

Немає 30+30 Євро на подорож в вікенд? Це ж так просто! Але Ви теоретик, що дуже видно з ваших постів.

1. Сума з вас- 50 тис. гривень, яку моя довірена особа перерахує на United24.
2. Це так, шоб ви лишній раз нє звіздєлі на рахунок теоретика.
3. Чи вам слабо?

Та Ви виходить олігарх :mrgreen: немає ні 30+30 Євро навіть на вікенд, це ж так доступно. І чому я маю фінансувати якихось теоретиків? Чи ви екскортніца? Ще й така дорога, тисяча доларів США.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 22:19

  BIGor написав:
  Water написав:
  BIGor написав:Немає 30+30 Євро на подорож в вікенд? Це ж так просто! Але Ви теоретик, що дуже видно з ваших постів.

1. Сума з вас- 50 тис. гривень, яку моя довірена особа перерахує на United24.
2. Це так, шоб ви лишній раз нє звіздєлі на рахунок теоретика.
3. Чи вам слабо?

Та Ви виходить олігарх :mrgreen: немає ні 30+30 Євро навіть на вікенд, це ж так доступно. І чому я маю фінансувати якихось теоретиків? Чи ви екскортніца? Ще й така дорога, тисяча доларів США.

Ви неуважно читаєте, всі гроші підуть на донати. Виж практик? Покажіть ділом, тут не потрібне ваше бла-бла-бла. Чи вам позвіздєть?
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 08:41

  Water написав:
  BIGor написав:
  Water написав:1. Сума з вас- 50 тис. гривень, яку моя довірена особа перерахує на United24.
2. Це так, шоб ви лишній раз нє звіздєлі на рахунок теоретика.
3. Чи вам слабо?

Та Ви виходить олігарх :mrgreen: немає ні 30+30 Євро навіть на вікенд, це ж так доступно. І чому я маю фінансувати якихось теоретиків? Чи ви екскортніца? Ще й така дорога, тисяча доларів США.

Ви неуважно читаєте, всі гроші підуть на донати. Виж практик? Покажіть ділом, тут не потрібне ваше бла-бла-бла. Чи вам позвіздєть?

З якої радості я маю давати гроші якимось теоретикам? Якщо у Вас нема 30+30 Євро - те це ваша проблема, не моя. Чи ви звіздун?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 09:09

Re: Еміграція, заробітчанство

[quote="5878627:Water"][/quote]

1. Сума з вас- 50 тис. гривень, яку моя довірена особа перерахує на United24.
2. Я сьогодні не йду в бедронку і не тарюсь на 120зл.


ось так це виглядає зі сторони, і про те що мав на увазі бігор))
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 10:36

зворотня сторона мит

flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 10:59

  flyman написав:

Ну, в мене практично те саме. Лежав вечором на шезлонгу коло басіка, поруч падали яблука з сусідської яблуні (в мене більш піздні сорти), і, думав - нах та робота.
Тільки на відміну від Філіпін все таки треба трохи підкрутмтмсь, бо в них зими немає. За газ платити не треба. Головне спиногризів з шиї пощзпихувати, а то ресурс жеоеть непомірно. А так наявного пасивного доходу достатньо щоб особливо не напружуватись. Як не буде вистачати, завжди можна піти макулатуру, брухт по смітниках позбирати. 😎Головне, що нервова система спокійна.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 11:17

  Bolt написав:
  flyman написав:

Ну, в мене практично те саме. Лежав вечором на шезлонгу коло басіка, поруч падали яблука з сусідської яблуні (в мене більш піздні сорти), і, думав - нах та робота.
Тільки на відміну від Філіпін все таки треба трохи підкрутмтмсь, бо в них зими немає. За газ платити не треба. Головне спиногризів з шиї пощзпихувати, а то ресурс жеоеть непомірно. А так наявного пасивного доходу достатньо щоб особливо не напружуватись. Як не буде вистачати, завжди можна піти макулатуру, брухт по смітниках позбирати. 😎Головне, що нервова система спокійна.

в коментах:
- лучше в хижине филиппинской, чем в окоп
- Лучше бедный и живой, чем богатый и мёртвый
- Я в своем познании настолько преисполнился что я как будто бы уже сто триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, как эта Земля, мне этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного - покоя, умиротворения и вот этой гармонии, от слияния с бесконечно вечным, от созерцания великого фрактального подобия и от вот этого замечательного всеединства существа, бесконечно вечного, куда ни посмотри, хоть вглубь - бесконечно малое, хоть ввысь - бесконечное большое, понимаешь? А ты мне опять со своим вот этим, иди суетись дальше, это твоё распределение, это твой путь и твой горизонт познания и ощущения твоей природы, он несоизмеримо мелок по сравнению с моим, понимаешь? Я как будто бы уже давно глубокий старец, бессмертный, ну или там уже почти бессмертный, который на этой планете от её самого зарождения, ещё когда только Солнце только-только сформировалось как звезда, и вот это газопылевое облако, вот, после взрыва, Солнца, когда оно вспыхнуло, как звезда, начало формировать вот эти коацерваты, планеты, понимаешь, я на этой Земле уже как будто почти пять миллиардов лет живу и знаю её вдоль и поперёк этот весь мир, а ты мне какие-то... мне не важно на твои тачки, на твои яхты, на твои квартиры, там, на твоё благо. Я был на этой планете бесконечным множеством, и круче Цезаря, и круче Гитлера, и круче всех великих, понимаешь, был, а где-то был конченым говном, ещё хуже, чем здесь. Я множество этих состояний чувствую. Где-то я был больше подобен растению, где-то я больше был подобен птице, там, червю, где-то был просто сгусток камня, это всё есть душа, понимаешь? Она имеет грани подобия совершенно многообразные, бесконечное множество. Но тебе этого не понять, поэтому ты езжай себе, мы в этом мире как бы живем разными ощущениями и разными стремлениями, соответственно, разное наше и место, разное и наше распределение. Тебе я желаю все самые крутые тачки чтоб были у тебя, и все самые лучше самки, если мало идей, обращайся ко мне, я тебе на каждую твою идею предложу сотню триллионов, как всё делать. Ну а я всё, я иду как глубокий старец, узревший вечное, прикоснувшийся к Божественному, сам стал богоподобен и устремлен в это бесконечное, и который в умиротворении, покое, гармонии, благодати, в этом сокровенном блаженстве пребывает, вовлеченный во всё и во вся, понимаешь, вот и всё, в этом наша разница. Так что я иду любоваться мирозданием, а ты идёшь преисполняться в ГРАНЯХ каких-то, вот и вся разница, понимаешь, ты не зришь это вечное бесконечное, оно тебе не нужно. Ну зато ты, так сказать, более активен, как вот этот дятел долбящий, или муравей, который очень активен в своей стезе, поэтому давай, наши пути здесь, конечно, имеют грани подобия, потому что всё едино, но я-то тебя прекрасно понимаю, а вот ты меня - вряд ли, потому что я как бы тебя в себе содержу, всю твою природу, она составляет одну маленькую там песчиночку, от того что есть во мне, вот и всё, поэтому давай, ступай, езжай, а я пошел наслаждаться прекрасным осенним закатом на берегу теплой южной реки. Всё, ступай, и я пойду.

з.і.
Акурту останній комент (Серж Дур-Дачник #идущийкреке) не читати і не коментувати.
flyman
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