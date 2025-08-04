Краткое содержание предыдущего сообщения:
Лежит мужик(М) под пальмой, ест банан, ни о чем не думает. Мимо проходит бизнесмен(Б) и говорит: ты вместо того, чтобы просто так лежать, лучше бы набрал ящик бананов, отнёс на рынок и продал.
М: Зачем?
Б: Затем нанял бы на эти деньги работника, который бы тебе собирал бананы, которые ты бы потом продавал. Затем бы нанял ещё одного и ещё..
М: Для чего?
Б: В итоге ты построил бы большой бизнес, который приносил бы тебе большие деньги, а ты бы лежал под пальмой и ничего не делал.
М: Я и сейчас лежу и ничего не делаю.