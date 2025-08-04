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Ну, в мене практично те саме. Лежав вечором на шезлонгу коло басіка, поруч падали яблука з сусідської яблуні (в мене більш піздні сорти), і, думав - нах та робота. Тільки на відміну від Філіпін все таки треба трохи підкрутмтмсь, бо в них зими немає. За газ платити не треба. Головне спиногризів з шиї пощзпихувати, а то ресурс жеоеть непомірно. А так наявного пасивного доходу достатньо щоб особливо не напружуватись. Як не буде вистачати, завжди можна піти макулатуру, брухт по смітниках позбирати. 😎Головне, що нервова система спокійна.
Ну, в мене практично те саме. Лежав вечором на шезлонгу коло басіка, поруч падали яблука з сусідської яблуні (в мене більш піздні сорти), і, думав - нах та робота. Тільки на відміну від Філіпін все таки треба трохи підкрутмтмсь, бо в них зими немає. За газ платити не треба. Головне спиногризів з шиї пощзпихувати, а то ресурс жеоеть непомірно. А так наявного пасивного доходу достатньо щоб особливо не напружуватись. Як не буде вистачати, завжди можна піти макулатуру, брухт по смітниках позбирати. 😎Головне, що нервова система спокійна.
в коментах: - лучше в хижине филиппинской, чем в окоп - Лучше бедный и живой, чем богатый и мёртвый - Я в своем познании настолько преисполнился что я как будто бы уже сто триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, как эта Земля, мне этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного - покоя, умиротворения и вот этой гармонии, от слияния с бесконечно вечным, от созерцания великого фрактального подобия и от вот этого замечательного всеединства существа, бесконечно вечного, куда ни посмотри, хоть вглубь - бесконечно малое, хоть ввысь - бесконечное большое, понимаешь? А ты мне опять со своим вот этим, иди суетись дальше, это твоё распределение, это твой путь и твой горизонт познания и ощущения твоей природы, он несоизмеримо мелок по сравнению с моим, понимаешь? Я как будто бы уже давно глубокий старец, бессмертный, ну или там уже почти бессмертный, который на этой планете от её самого зарождения, ещё когда только Солнце только-только сформировалось как звезда, и вот это газопылевое облако, вот, после взрыва, Солнца, когда оно вспыхнуло, как звезда, начало формировать вот эти коацерваты, планеты, понимаешь, я на этой Земле уже как будто почти пять миллиардов лет живу и знаю её вдоль и поперёк этот весь мир, а ты мне какие-то... мне не важно на твои тачки, на твои яхты, на твои квартиры, там, на твоё благо. Я был на этой планете бесконечным множеством, и круче Цезаря, и круче Гитлера, и круче всех великих, понимаешь, был, а где-то был конченым говном, ещё хуже, чем здесь. Я множество этих состояний чувствую. Где-то я был больше подобен растению, где-то я больше был подобен птице, там, червю, где-то был просто сгусток камня, это всё есть душа, понимаешь? Она имеет грани подобия совершенно многообразные, бесконечное множество. Но тебе этого не понять, поэтому ты езжай себе, мы в этом мире как бы живем разными ощущениями и разными стремлениями, соответственно, разное наше и место, разное и наше распределение. Тебе я желаю все самые крутые тачки чтоб были у тебя, и все самые лучше самки, если мало идей, обращайся ко мне, я тебе на каждую твою идею предложу сотню триллионов, как всё делать. Ну а я всё, я иду как глубокий старец, узревший вечное, прикоснувшийся к Божественному, сам стал богоподобен и устремлен в это бесконечное, и который в умиротворении, покое, гармонии, благодати, в этом сокровенном блаженстве пребывает, вовлеченный во всё и во вся, понимаешь, вот и всё, в этом наша разница. Так что я иду любоваться мирозданием, а ты идёшь преисполняться в ГРАНЯХ каких-то, вот и вся разница, понимаешь, ты не зришь это вечное бесконечное, оно тебе не нужно. Ну зато ты, так сказать, более активен, как вот этот дятел долбящий, или муравей, который очень активен в своей стезе, поэтому давай, наши пути здесь, конечно, имеют грани подобия, потому что всё едино, но я-то тебя прекрасно понимаю, а вот ты меня - вряд ли, потому что я как бы тебя в себе содержу, всю твою природу, она составляет одну маленькую там песчиночку, от того что есть во мне, вот и всё, поэтому давай, ступай, езжай, а я пошел наслаждаться прекрасным осенним закатом на берегу теплой южной реки. Всё, ступай, и я пойду.
з.і. Акурту останній комент (Серж Дур-Дачник #идущийкреке) не читати і не коментувати.
Лежит мужик(М) под пальмой, ест банан, ни о чем не думает. Мимо проходит бизнесмен(Б) и говорит: ты вместо того, чтобы просто так лежать, лучше бы набрал ящик бананов, отнёс на рынок и продал. М: Зачем? Б: Затем нанял бы на эти деньги работника, который бы тебе собирал бананы, которые ты бы потом продавал. Затем бы нанял ещё одного и ещё.. М: Для чего? Б: В итоге ты построил бы большой бизнес, который приносил бы тебе большие деньги, а ты бы лежал под пальмой и ничего не делал. М: Я и сейчас лежу и ничего не делаю.
Форумний флудер - мрійник про Філіппіни - скопіював - з порушенням Правил форуму (немає посилання на джерело) - текст за 2018 рік і думає, що хтось буде читати його чергову маячню. Кумедний... але досить цікаво: чим цілими днями займається людина, читаючи ось такі тексти... і притягуючи таку російськомовну сповідь на Фінансовий форум України... Навіть трохи схоже на танці в київському гей-клубі, де танцювали під час дня скорботи... та куди навідалася поліція...