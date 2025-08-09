Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

News from Canada



В ці дні, коли сотні тисяч підлітків дивляться на сайт з рекомендацією про вступ в той чи інший університет України, пишаюся похресником моєї жінки.

Реалізував та прекрасно розвиває далі відому схему: закінчити університет в Україні - отримати рівень освіти "Бакалавр" - а вже наступний рівень освіти - "Магістр" - за кордоном.



Цей закінчив університет в Україні - 1,5 роки попрацював у одного відомого Забудовника в офісі продажу - вступив до університету в Торонто - отримав рівень освіти Master's degree - витрати приблизно 20 000 доларів - менше місяця шукав роботу - почав працювати в самому великому та самому потужному банку Канади - за рік двічі підвищували йому статус та зарплатню - і ось в липні перейшов на більш високу посаду з більш високою зарплатнею.





В минулому році купив собі новий транспортний засіб - нова Honda HR-V... гібрид...

Ех, здається ще вчора ми прийшли з жінкою в хату приятелів - дитяче ліжко - а в ній новонароджений - другий в родині - хлопчик... А було це 25 років тому...



P.S. За даними, отриманими з сайту статистики Канади, середня зарплатня в Канаді за вказаною посадою (за рік): 59 000 C$.

Скільки грошей платять українським біженцям у Європі: де найбільше Модератор

Модератор Форуму Повідомлень: 6247 З нами з: 25.01.06 Подякував: 78 раз. Подякували: 436 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 сер, 2025 22:27 Ну, як бачимо, на заклик Модератора ніхто не відгукнувся.



Як цікавитися кольором трусів akurt’a - то вештаються тут один знавець Тори - біля синагоги хтось вдарив по голові порожнім мішком із-за рогу вулиці.

А як до діла - «немає діла».

Ну краще так… ніж читати дописи вдарених по голові….



Я звернувся до нашої пані, яка жила в Туреччині, а зараз мешкає в Іспаніі.

Попросив дати порівняння як фахівця.

Ось її текст без редагування:



«Я жила 4 роки в Туреччині ( Ізмір та Кушадаси), потім переїхала в Іспанію, живу там три роки. Зараз в Туреччині у відпустці тк маю тут дім. Вже можу порівняти)

1. Медицина. В Туреччині вона швидша, я беру рандеву через день-два вже у лікаря. Тк я сама нутриціолог, то мені не потрібен якийсь фахівець, достатньо чек-ап, далі сама.

2. Ціни. Дійсно дорого. Коли я їзала з Туреччини євро був 18, коли повернулась - 48😀 машина часу така собі))) Але тут є базари, де можна купити не дорогі речі ходити в хаті, на пляж, майки і тд. Здивували ціни на гарні сукні (ADL, ipekyol, Jimmy Key) - 8000 лір плюс мінус. Якщо чесно, тут в такій сукні навіть вийти немає куди). Проте тут є дешеві штучки в А101, Шок, бім. В Іспанії все від 10€! Стакан? 10€ Полотенце в кухню- 10€, пахучка у ванну - 20€ і тд

3. Освіта. Звичайно, вона інша, в кожній країні своя програма, але я поступила в медичний в Іспанії, щоб диплом був європейський і можна було працювати на більш ширшу аудиторію.

4. Іспанці більш відкриті, все таки католики, не мусульмани. Я живу в Андалусії, а це окрема Іспанія! Тут на генетичному рівні заборонено сумувати! Вони 24/7 пʼють пиво, вино, співають, танцюють та різні фестивалі ЩОДНЯ😵‍💫 Я вперше саме там одягнула сарафан без бюстгалтера) Воля та свободаааааааа після Туреччини я там неначе ковтнула повітря! Схудла на 15 кг😆

5. Чоловіки. Вони не голодні і не хватають тебе за руки ( ну я образно), але багато марроканців, досить небезпечно вночі, але я в 22:00 вже сплю, тому мені норм

6. Крадуть. Ті ж самі марроканці. Навіть вдень. На дискотеках опаснєнько, скрізь пропонують наркотики. Бо через море - Марокко. Це велечезний мінус. Почуваю себе не комфортно, тому обмежилася дискотеками

7. В Туреччині все як у дідуся в селі, по-домашньому) вода, чай, хліб безкоштовно, якщо обідаєш у ресторані, в Іспанії безкоштовно тільки повітря)

8. Море. Средиземне, як і в Анталії, холодне, пляжі не люкс, але поряд Океан, Європа, Португалія, острови…



Тому, я поки що в Іспанію повертаюся. А на песнії можна і в Туреччину повернутися) Розвитку тут для мене - НУЛЬ».



P.S. Чисто для обʼєктивності: я не мешкаю в Туреччині вже більше року. Наступний візит заплановано на кінець жовтня. akurt

News from Poland



В ці дні іде зарахування українських випускників шкіл на навчання в університетах України.

В мережі багато фото з Чернівецького університету: величезні черги на вхід - абітурієнти, які рекомендовані до зарахування, повинні особисто здати оригінали документів в університет.



В той же час багато наших українців вчаться да кордоном. Я викладував раніше інформацію про навчання сина приятелів у Варшавській політехніці.

Він вчиться за контрактом (7200 євро в рік) та навчання англійською.

Зараз хлопець із іншими студентами на канікулах в Німеччині.



Є важлива особливість для наших майбутніх студентів в польських університетах: поляки суттєво змінили умови вступу для українців.

Якщо ваші діти планують вступати до польських університетів - ще не пізно ознайомитися з нововведеннями:

https://eurostudy.info/uk/novi-vimogi-d ... -2025-2026

News from Poland



В ці дні іде зарахування українських випускників шкіл на навчання в університетах України.

В мережі багато фото з Чернівецького університету: величезні черги на вхід - абітурієнти, які рекомендовані до зарахування, повинні особисто здати оригінали документів в університет.



В той же час багато наших українців вчаться да кордоном. Я викладував раніше інформацію про навчання сина приятелів у Варшавській політехніці.

Він вчиться за контрактом (7200 євро в рік) та навчання англійською.

Зараз хлопець із іншими студентами на канікулах в Німеччині.



Є важлива особливість для наших майбутніх студентів в польських університетах: поляки суттєво змінили умови вступу для українців.

Якщо ваші діти планують вступати до польських університетів - ще не пізно ознайомитися з нововведеннями:

https://eurostudy.info/uk/novi-vimogi-d ... -2025-2026

Ну ХЗ.

Малому за 5 хв в полутех здали копії документів.

Оскільки провтикали, що ІД картка протермінована. Здали копію закордонного паспорта.

Порівняно з минулим роком, значно просів середній бал НМТ вступників.

Поруч подавав доки якись пацик.

Його попросили для заяви пооахувтимм середній бал атестата. Він не знав, як то робиться😳

Короче 155 балів малого, яких в минулому році ледве вистачило попасти на контракт на інженерію ПЗ, вистачило того року, щоб замкнути першу третину вступників зарахований на бюджет по Системній інженерії.

Що то воно таке я ХЗ. Але нам головне отримати якись диплом, щоб сміло можна було причепити його в туалеті на двері. 😏

Але нам головне отримати якись диплом, щоб сміло можна було причепити його в туалеті на двері.

Але нам головне отримати якись диплом, щоб сміло можна було причепити його в туалеті на двері.

Щоби що? Це схоже на якийсь мазохізм. Щоби що? Це схоже на якийсь мазохізм.

Ну то - мабуть - трохи нервове після попередньої невдачі.



Пане Bolt! Контролюйте весь процес навчання з першого дня. Першокурснику не можна вірити.

Потім «візьметься за голову»…



P.S. В цьому році бали дійсно суттєво зменшилися в абітурієнтів. Я вибірково дивився деякі спеціальності деяких університетів - так зустрічалися цифри і «113». Випадково зустрів один випадок: там при конкурсі майже 1:1 подав документи з пріоритетом «1» хлопець з балом 190,5. Стало аж цікаво: другорядний (якщо не сказати гірше) університет - спеціальність із серії «ніяка» - і раптом на першому місці для зарахування - фактично геній.

Google знає все: виявилося, що його батько закінчив той університет.

Ну аж цікаво буде, як геній буде вчитися…

Але нам головне отримати якись диплом, щоб сміло можна було причепити його в туалеті на двері.

Щоби що? Це схоже на якийсь мазохізм. Щоби що? Це схоже на якийсь мазохізм.

Але нам головне отримати якись диплом, щоб сміло можна було причепити його в туалеті на двері.

Щоби що? Це схоже на якийсь мазохізм. Щоби що? Це схоже на якийсь мазохізм.

Ну то - мабуть - трохи нервове після попередньої невдачі.



Пане Bolt! Контролюйте весь процес навчання з першого дня. Першокурснику не можна вірити.

Потім «візьметься за голову»…



P.S. В цьому році бали дійсно суттєво зменшилися в абітурієнтів. Я вибірково дивився деякі спеціальності деяких університетів - так зустрічалися цифри і «113». Випадково зустрів один випадок: там при конкурсі майже 1:1 подав документи з пріоритетом «1» хлопець з балом 190,5. Стало аж цікаво: другорядний (якщо не сказати гірше) університет - спеціальність із серії «ніяка» - і раптом на першому місці для зарахування - фактично геній.

Google знає все: виявилося, що його батько закінчив той університет.

Ну аж цікаво буде, як геній буде вчитися…

Так що і таке буває… Ну то - мабуть - трохи нервове після попередньої невдачі.Пане Bolt! Контролюйте весь процес навчання з першого дня. Першокурснику не можна вірити.Потім «візьметься за голову»…P.S. В цьому році бали дійсно суттєво зменшилися в абітурієнтів. Я вибірково дивився деякі спеціальності деяких університетів - так зустрічалися цифри і «113». Випадково зустрів один випадок: там при конкурсі майже 1:1 подав документи з пріоритетом «1» хлопець з балом 190,5. Стало аж цікаво: другорядний (якщо не сказати гірше) університет - спеціальність із серії «ніяка» - і раптом на першому місці для зарахування - фактично геній.Google знає все: виявилося, що його батько закінчив той університет.Ну аж цікаво буде, як геній буде вчитися…Так що і таке буває…

Тато має знайому яка працювала на цьому факультеті,зараз правда до Польщі поїхаоа. Наводили справки, тут більш лояльне ставлення до студентів ніж на програмуванні. Ну і вона сказала, що якщо, що ще може аваирішитичерез кафедру деякі проблеми.

Ну то - мабуть - трохи нервове після попередньої невдачі.



Пане Bolt! Контролюйте весь процес навчання з першого дня. Першокурснику не можна вірити.

Потім «візьметься за голову»…



P.S. В цьому році бали дійсно суттєво зменшилися в абітурієнтів. Я вибірково дивився деякі спеціальності деяких університетів - так зустрічалися цифри і «113». Випадково зустрів один випадок: там при конкурсі майже 1:1 подав документи з пріоритетом «1» хлопець з балом 190,5. Стало аж цікаво: другорядний (якщо не сказати гірше) університет - спеціальність із серії «ніяка» - і раптом на першому місці для зарахування - фактично геній.

Google знає все: виявилося, що його батько закінчив той університет.

Ну аж цікаво буде, як геній буде вчитися…

Так що і таке буває… Ну то - мабуть - трохи нервове після попередньої невдачі.Пане Bolt! Контролюйте весь процес навчання з першого дня. Першокурснику не можна вірити.Потім «візьметься за голову»…P.S. В цьому році бали дійсно суттєво зменшилися в абітурієнтів. Я вибірково дивився деякі спеціальності деяких університетів - так зустрічалися цифри і «113». Випадково зустрів один випадок: там при конкурсі майже 1:1 подав документи з пріоритетом «1» хлопець з балом 190,5. Стало аж цікаво: другорядний (якщо не сказати гірше) університет - спеціальність із серії «ніяка» - і раптом на першому місці для зарахування - фактично геній.Google знає все: виявилося, що його батько закінчив той університет.Ну аж цікаво буде, як геній буде вчитися…Так що і таке буває…

Тато має знайому яка працювала на цьому факультеті,зараз правда до Польщі поїхаоа. Наводили справки, тут більш лояльне ставлення до студентів ніж на програмуванні. Ну і вона сказала, що якщо, що ще може аваирішитичерез кафедру деякі проблеми.

У вигляді стимула до навчання буде відеокарта яка наіпнулась на компі малого і гроші на яку він буде складати зі стипендії. Бо нову я купляти не збираюсь. Тато має знайому яка працювала на цьому факультеті,зараз правда до Польщі поїхаоа. Наводили справки, тут більш лояльне ставлення до студентів ніж на програмуванні. Ну і вона сказала, що якщо, що ще може аваирішитичерез кафедру деякі проблеми.У вигляді стимула до навчання буде відеокарта яка наіпнулась на компі малого і гроші на яку він буде складати зі стипендії. Бо нову я купляти не збираюсь.

