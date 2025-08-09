Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В ці дні, коли сотні тисяч підлітків дивляться на сайт з рекомендацією про вступ в той чи інший університет України, пишаюся похресником моєї жінки. Реалізував та прекрасно розвиває далі відому схему: закінчити університет в Україні - отримати рівень освіти "Бакалавр" - а вже наступний рівень освіти - "Магістр" - за кордоном.
Цей закінчив університет в Україні - 1,5 роки попрацював у одного відомого Забудовника в офісі продажу - вступив до університету в Торонто - отримав рівень освіти Master's degree - витрати приблизно 20 000 доларів - менше місяця шукав роботу - почав працювати в самому великому та самому потужному банку Канади - за рік двічі підвищували йому статус та зарплатню - і ось в липні перейшов на більш високу посаду з більш високою зарплатнею.
В минулому році купив собі новий транспортний засіб - нова Honda HR-V... гібрид... Ех, здається ще вчора ми прийшли з жінкою в хату приятелів - дитяче ліжко - а в ній новонароджений - другий в родині - хлопчик... А було це 25 років тому...
P.S. За даними, отриманими з сайту статистики Канади, середня зарплатня в Канаді за вказаною посадою (за рік): 59 000 C$.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 07 сер, 2025 11:56, всього редагувалось 1 раз.
Ну, як бачимо, на заклик Модератора ніхто не відгукнувся.
Як цікавитися кольором трусів akurt’a - то вештаються тут один знавець Тори - біля синагоги хтось вдарив по голові порожнім мішком із-за рогу вулиці. А як до діла - «немає діла». Ну краще так… ніж читати дописи вдарених по голові….
Я звернувся до нашої пані, яка жила в Туреччині, а зараз мешкає в Іспаніі. Попросив дати порівняння як фахівця. Ось її текст без редагування:
«Я жила 4 роки в Туреччині ( Ізмір та Кушадаси), потім переїхала в Іспанію, живу там три роки. Зараз в Туреччині у відпустці тк маю тут дім. Вже можу порівняти) 1. Медицина. В Туреччині вона швидша, я беру рандеву через день-два вже у лікаря. Тк я сама нутриціолог, то мені не потрібен якийсь фахівець, достатньо чек-ап, далі сама. 2. Ціни. Дійсно дорого. Коли я їзала з Туреччини євро був 18, коли повернулась - 48😀 машина часу така собі))) Але тут є базари, де можна купити не дорогі речі ходити в хаті, на пляж, майки і тд. Здивували ціни на гарні сукні (ADL, ipekyol, Jimmy Key) - 8000 лір плюс мінус. Якщо чесно, тут в такій сукні навіть вийти немає куди). Проте тут є дешеві штучки в А101, Шок, бім. В Іспанії все від 10€! Стакан? 10€ Полотенце в кухню- 10€, пахучка у ванну - 20€ і тд 3. Освіта. Звичайно, вона інша, в кожній країні своя програма, але я поступила в медичний в Іспанії, щоб диплом був європейський і можна було працювати на більш ширшу аудиторію. 4. Іспанці більш відкриті, все таки католики, не мусульмани. Я живу в Андалусії, а це окрема Іспанія! Тут на генетичному рівні заборонено сумувати! Вони 24/7 пʼють пиво, вино, співають, танцюють та різні фестивалі ЩОДНЯ😵💫 Я вперше саме там одягнула сарафан без бюстгалтера) Воля та свободаааааааа після Туреччини я там неначе ковтнула повітря! Схудла на 15 кг😆 5. Чоловіки. Вони не голодні і не хватають тебе за руки ( ну я образно), але багато марроканців, досить небезпечно вночі, але я в 22:00 вже сплю, тому мені норм 6. Крадуть. Ті ж самі марроканці. Навіть вдень. На дискотеках опаснєнько, скрізь пропонують наркотики. Бо через море - Марокко. Це велечезний мінус. Почуваю себе не комфортно, тому обмежилася дискотеками 7. В Туреччині все як у дідуся в селі, по-домашньому) вода, чай, хліб безкоштовно, якщо обідаєш у ресторані, в Іспанії безкоштовно тільки повітря) 8. Море. Средиземне, як і в Анталії, холодне, пляжі не люкс, але поряд Океан, Європа, Португалія, острови…
Тому, я поки що в Іспанію повертаюся. А на песнії можна і в Туреччину повернутися) Розвитку тут для мене - НУЛЬ».
P.S. Чисто для обʼєктивності: я не мешкаю в Туреччині вже більше року. Наступний візит заплановано на кінець жовтня.
В ці дні іде зарахування українських випускників шкіл на навчання в університетах України. В мережі багато фото з Чернівецького університету: величезні черги на вхід - абітурієнти, які рекомендовані до зарахування, повинні особисто здати оригінали документів в університет.
В той же час багато наших українців вчаться да кордоном. Я викладував раніше інформацію про навчання сина приятелів у Варшавській політехніці. Він вчиться за контрактом (7200 євро в рік) та навчання англійською. Зараз хлопець із іншими студентами на канікулах в Німеччині.
Є важлива особливість для наших майбутніх студентів в польських університетах: поляки суттєво змінили умови вступу для українців. Якщо ваші діти планують вступати до польських університетів - ще не пізно ознайомитися з нововведеннями: https://eurostudy.info/uk/novi-vimogi-d ... -2025-2026
Востаннє редагувалось akurt в Суб 09 сер, 2025 11:29, всього редагувалось 1 раз.
Ну ХЗ. Малому за 5 хв в полутех здали копії документів. Оскільки провтикали, що ІД картка протермінована. Здали копію закордонного паспорта. Порівняно з минулим роком, значно просів середній бал НМТ вступників. Поруч подавав доки якись пацик. Його попросили для заяви пооахувтимм середній бал атестата. Він не знав, як то робиться😳 Короче 155 балів малого, яких в минулому році ледве вистачило попасти на контракт на інженерію ПЗ, вистачило того року, щоб замкнути першу третину вступників зарахований на бюджет по Системній інженерії. Що то воно таке я ХЗ. Але нам головне отримати якись диплом, щоб сміло можна було причепити його в туалеті на двері. 😏 Сказали, що можна підійти в деканат і взяти там довідку з пройденими предметами при попередній спробі і можна буде їх позараховувати.
Bolt написав:Але нам головне отримати якись диплом, щоб сміло можна було причепити його в туалеті на двері.
Щоби що? Це схоже на якийсь мазохізм.
Ну то - мабуть - трохи нервове після попередньої невдачі.
Пане Bolt! Контролюйте весь процес навчання з першого дня. Першокурснику не можна вірити. Потім «візьметься за голову»…
P.S. В цьому році бали дійсно суттєво зменшилися в абітурієнтів. Я вибірково дивився деякі спеціальності деяких університетів - так зустрічалися цифри і «113». Випадково зустрів один випадок: там при конкурсі майже 1:1 подав документи з пріоритетом «1» хлопець з балом 190,5. Стало аж цікаво: другорядний (якщо не сказати гірше) університет - спеціальність із серії «ніяка» - і раптом на першому місці для зарахування - фактично геній. Google знає все: виявилося, що його батько закінчив той університет. Ну аж цікаво буде, як геній буде вчитися… Так що і таке буває…
Тато має знайому яка працювала на цьому факультеті,зараз правда до Польщі поїхаоа. Наводили справки, тут більш лояльне ставлення до студентів ніж на програмуванні. Ну і вона сказала, що якщо, що ще може аваирішитичерез кафедру деякі проблеми. У вигляді стимула до навчання буде відеокарта яка наіпнулась на компі малого і гроші на яку він буде складати зі стипендії. Бо нову я купляти не збираюсь.
Так а може й не треба та морока з ВО, якщо ви сходу на то дивитеся, як на марний папірець? Хорошого сантехніка, електрика, плиточника і ШІ не замінить, і робота завжди буде