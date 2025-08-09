Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2901290229032904 Додано: Суб 09 сер, 2025 18:51 Faceless написав: Bolt написав: akurt написав: Ну то - мабуть - трохи нервове після попередньої невдачі.



Пане Bolt! Контролюйте весь процес навчання з першого дня. Першокурснику не можна вірити.

Потім «візьметься за голову»…



P.S. В цьому році бали дійсно суттєво зменшилися в абітурієнтів. Я вибірково дивився деякі спеціальності деяких університетів - так зустрічалися цифри і «113». Випадково зустрів один випадок: там при конкурсі майже 1:1 подав документи з пріоритетом «1» хлопець з балом 190,5. Стало аж цікаво: другорядний (якщо не сказати гірше) університет - спеціальність із серії «ніяка» - і раптом на першому місці для зарахування - фактично геній.

Google знає все: виявилося, що його батько закінчив той університет.

Ну аж цікаво буде, як геній буде вчитися…

Так що і таке буває… Ну то - мабуть - трохи нервове після попередньої невдачі.Пане Bolt! Контролюйте весь процес навчання з першого дня. Першокурснику не можна вірити.Потім «візьметься за голову»…P.S. В цьому році бали дійсно суттєво зменшилися в абітурієнтів. Я вибірково дивився деякі спеціальності деяких університетів - так зустрічалися цифри і «113». Випадково зустрів один випадок: там при конкурсі майже 1:1 подав документи з пріоритетом «1» хлопець з балом 190,5. Стало аж цікаво: другорядний (якщо не сказати гірше) університет - спеціальність із серії «ніяка» - і раптом на першому місці для зарахування - фактично геній.Google знає все: виявилося, що його батько закінчив той університет.Ну аж цікаво буде, як геній буде вчитися…Так що і таке буває…

Тато має знайому яка працювала на цьому факультеті,зараз правда до Польщі поїхаоа. Наводили справки, тут більш лояльне ставлення до студентів ніж на програмуванні. Ну і вона сказала, що якщо, що ще може аваирішитичерез кафедру деякі проблеми.

У вигляді стимула до навчання буде відеокарта яка наіпнулась на компі малого і гроші на яку він буде складати зі стипендії. Бо нову я купляти не збираюсь. Тато має знайому яка працювала на цьому факультеті,зараз правда до Польщі поїхаоа. Наводили справки, тут більш лояльне ставлення до студентів ніж на програмуванні. Ну і вона сказала, що якщо, що ще може аваирішитичерез кафедру деякі проблеми.У вигляді стимула до навчання буде відеокарта яка наіпнулась на компі малого і гроші на яку він буде складати зі стипендії. Бо нову я купляти не збираюсь.

Так а може й не треба та морока з ВО, якщо ви сходу на то дивитеся, як на марний папірець? Хорошого сантехніка, електрика, плиточника і ШІ не замінить, і робота завжди буде Так а може й не треба та морока з ВО, якщо ви сходу на то дивитеся, як на марний папірець? Хорошого сантехніка, електрика, плиточника і ШІ не замінить, і робота завжди буде

Папірець потрібен.

Раптом до дружини на державну роботу получиться прилаштуватм на 15 тис чистими. Там папірець про ВО, як формальність потрібен. Папірець потрібен.Раптом до дружини на державну роботу получиться прилаштуватм на 15 тис чистими. Там папірець про ВО, як формальність потрібен. Bolt Повідомлень: 3541 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 274 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 сер, 2025 20:22 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from Poland



В ці дні іде зарахування українських випускників шкіл на навчання в університетах України.

В мережі багато фото з Чернівецького університету: величезні черги на вхід - абітурієнти, які рекомендовані до зарахування, повинні особисто здати оригінали документів в університет.



В той же час багато наших українців вчаться да кордоном. Я викладував раніше інформацію про навчання сина приятелів у Варшавській політехніці.

Він вчиться за контрактом (7200 євро в рік) та навчання англійською.

Зараз хлопець із іншими студентами на канікулах в Німеччині.



Є важлива особливість для наших майбутніх студентів в польських університетах: поляки суттєво змінили умови вступу для українців.

Якщо ваші діти планують вступати до польських університетів - ще не пізно ознайомитися з нововведеннями:

https://eurostudy.info/uk/novi-vimogi-d ... -2025-2026 Еміграція, заробітчанствоNews from PolandВ ці дні іде зарахування українських випускників шкіл на навчання в університетах України.В мережі багато фото з Чернівецького університету: величезні черги на вхід - абітурієнти, які рекомендовані до зарахування, повинні особисто здати оригінали документів в університет.В той же час багато наших українців вчаться да кордоном. Я викладував раніше інформацію про навчання сина приятелів у Варшавській політехніці.Він вчиться за контрактом (7200 євро в рік) та навчання англійською.Зараз хлопець із іншими студентами на канікулах в Німеччині.Є важлива особливість для наших майбутніх студентів в польських університетах: поляки суттєво змінили умови вступу для українців.Якщо ваші діти планують вступати до польських університетів - ще не пізно ознайомитися з нововведеннями:

Польща зараз все більше ізоліціонується, перше гасло після вступу нового перезидента - ні Євро ні мігрантам (добре що поки без PolExit). щодо ускладнення вступу в ВУЗи іноземцім - приклад: в Кракові вчаться біля 200 тис студентів - наступні вступні кампанії будуть гірше.



Ще з нового - відмінили безвіз з Грузією - тому 40 тисяч грузин що не мають робочих віз поступовопоїдуть додому. Польща зараз все більше ізоліціонується, перше гасло після вступу нового перезидента - ні Євро ні мігрантам (добре що поки без PolExit). щодо ускладнення вступу в ВУЗи іноземцім - приклад: в Кракові вчаться біля 200 тис студентів - наступні вступні кампанії будуть гірше.Ще з нового - відмінили безвіз з Грузією - тому 40 тисяч грузин що не мають робочих віз поступовопоїдуть додому. BIGor

Повідомлень: 10079 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1456 раз. Подякували: 1862 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 сер, 2025 23:24 Bolt написав: Раптом до дружини на державну роботу получиться прилаштуватм на 15 тис чистими. Там папірець про ВО, як формальність потрібен. Раптом до дружини на державну роботу получиться прилаштуватм на 15 тис чистими. Там папірець про ВО, як формальність потрібен.

Там хоч на саму роботу ходити не треба? Тільки формально бути у штаті? Там хоч на саму роботу ходити не треба? Тільки формально бути у штаті? Gastarbaiter Повідомлень: 3753 З нами з: 26.02.18 Подякував: 702 раз. Подякували: 617 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 сер, 2025 00:10 Gastarbaiter написав: Bolt написав: Раптом до дружини на державну роботу получиться прилаштуватм на 15 тис чистими. Там папірець про ВО, як формальність потрібен. Раптом до дружини на державну роботу получиться прилаштуватм на 15 тис чистими. Там папірець про ВО, як формальність потрібен.

Там хоч на саму роботу ходити не треба? Тільки формально бути у штаті? Там хоч на саму роботу ходити не треба? Тільки формально бути у штаті?

В тому і проблема, що треба. Але, як на годину пізніше прийдеш, в на пів раніше додому підеш то не проблема. Ну чи їй треба в робочий час в перукарню, то без проблем😎 В тому і проблема, що треба. Але, як на годину пізніше прийдеш, в на пів раніше додому підеш то не проблема. Ну чи їй треба в робочий час в перукарню, то без проблем😎 Bolt Повідомлень: 3541 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 274 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 сер, 2025 01:03 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Gastarbaiter написав: Bolt написав: Раптом до дружини на державну роботу получиться прилаштуватм на 15 тис чистими. Там папірець про ВО, як формальність потрібен. Раптом до дружини на державну роботу получиться прилаштуватм на 15 тис чистими. Там папірець про ВО, як формальність потрібен.

Там хоч на саму роботу ходити не треба? Тільки формально бути у штаті? Там хоч на саму роботу ходити не треба? Тільки формально бути у штаті?

В тому і проблема, що треба. Але, як на годину пізніше прийдеш, в на пів раніше додому підеш то не проблема. Ну чи їй треба в робочий час в перукарню, то без проблем В тому і проблема, що треба. Але, як на годину пізніше прийдеш, в на пів раніше додому підеш то не проблема. Ну чи їй треба в робочий час в перукарню, то без проблем Ну ви то собі капітальчик наскирдували, я можу зрозуміти коли ви собі таку роботу розглядаєте. Але ж малому ще жить жєття і збирати капітал, з таким підходом він на шиї у мамки буде до смерті сидіти Ну ви то собі капітальчик наскирдували, я можу зрозуміти коли ви собі таку роботу розглядаєте. Але ж малому ще жить жєття і збирати капітал, з таким підходом він на шиї у мамки буде до смерті сидіти Faceless

Модератор Повідомлень: 36491 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1495 раз. Подякували: 8231 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2901290229032904 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless