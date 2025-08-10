Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Ну то - мабуть - трохи нервове після попередньої невдачі.
Пане Bolt! Контролюйте весь процес навчання з першого дня. Першокурснику не можна вірити. Потім «візьметься за голову»…
P.S. В цьому році бали дійсно суттєво зменшилися в абітурієнтів. Я вибірково дивився деякі спеціальності деяких університетів - так зустрічалися цифри і «113». Випадково зустрів один випадок: там при конкурсі майже 1:1 подав документи з пріоритетом «1» хлопець з балом 190,5. Стало аж цікаво: другорядний (якщо не сказати гірше) університет - спеціальність із серії «ніяка» - і раптом на першому місці для зарахування - фактично геній. Google знає все: виявилося, що його батько закінчив той університет. Ну аж цікаво буде, як геній буде вчитися… Так що і таке буває…
Тато має знайому яка працювала на цьому факультеті,зараз правда до Польщі поїхаоа. Наводили справки, тут більш лояльне ставлення до студентів ніж на програмуванні. Ну і вона сказала, що якщо, що ще може аваирішитичерез кафедру деякі проблеми. У вигляді стимула до навчання буде відеокарта яка наіпнулась на компі малого і гроші на яку він буде складати зі стипендії. Бо нову я купляти не збираюсь.
Так а може й не треба та морока з ВО, якщо ви сходу на то дивитеся, як на марний папірець? Хорошого сантехніка, електрика, плиточника і ШІ не замінить, і робота завжди буде
Папірець потрібен. Раптом до дружини на державну роботу получиться прилаштуватм на 15 тис чистими. Там папірець про ВО, як формальність потрібен.
В ці дні іде зарахування українських випускників шкіл на навчання в університетах України. В мережі багато фото з Чернівецького університету: величезні черги на вхід - абітурієнти, які рекомендовані до зарахування, повинні особисто здати оригінали документів в університет.
В той же час багато наших українців вчаться да кордоном. Я викладував раніше інформацію про навчання сина приятелів у Варшавській політехніці. Він вчиться за контрактом (7200 євро в рік) та навчання англійською. Зараз хлопець із іншими студентами на канікулах в Німеччині.
Є важлива особливість для наших майбутніх студентів в польських університетах: поляки суттєво змінили умови вступу для українців. Якщо ваші діти планують вступати до польських університетів - ще не пізно ознайомитися з нововведеннями: https://eurostudy.info/uk/novi-vimogi-d ... -2025-2026
Польща зараз все більше ізоліціонується, перше гасло після вступу нового перезидента - ні Євро ні мігрантам (добре що поки без PolExit). щодо ускладнення вступу в ВУЗи іноземцім - приклад: в Кракові вчаться біля 200 тис студентів - наступні вступні кампанії будуть гірше.
Ще з нового - відмінили безвіз з Грузією - тому 40 тисяч грузин що не мають робочих віз поступовопоїдуть додому.
Gastarbaiter написав:В тому і проблема, що треба. Але, як на годину пізніше прийдеш, в на пів раніше додому підеш то не проблема. Ну чи їй треба в робочий час в перукарню, то без проблем
Ну ви то собі капітальчик наскирдували, я можу зрозуміти коли ви собі таку роботу розглядаєте. Але ж малому ще жить жєття і збирати капітал, з таким підходом він на шиї у мамки буде до смерті сидіти
Вже сидить. На квартиру і так йому не треба буде заробляти. Звичайно, краще би та квартира мені пасивний дохід давала. ХЗ. Може стипендія буде якось стимулювати Зараз ті кончені компи вбили стимул до будь-чого. Нічого більше не треба. Тут головне, щоби діти не проіпали сімейний капітал. В мене донька недавно взагалі так дичину влаштувала, що я може інфаркт не получив, але окуїв добре. Сказала, що в неї з карточки гроші зняло, під 600 дол. Починаю виясняти. Проплатила 3 річних аккаунта в цій куйні https://miro.com/ru/online-whiteboard/ Я питаю накуя?! 😳 Каже, що вона через ту прогу репетиторством займається. Я навіть того не знав. Думав через zoom. В тій прозі є безкоштовна(, зарізана) версія, є 8 баксів і 16 баксів в місяць. Вона зараз займається з однією дівчинкою бере 150 год.Тобто грубо, якщо відняти тих 16 баксів. То в місяць в неї з-за 8 занять взагалі 500 грн ч и тими буде. Ну я питая, що може вистачило би тої версії за 8 баксів?! Мовчок. А Нафіга ще два аккаунти було проплачувати?! Оказується, що в группі в ФБ де шукають клієнтів там хтось їй голову морочив, що теж буде займатись. Я питаю, може з одного аккаунта можна з декількома людьми займатись? -Не знає. (Там лінк на урок в zoom зкидується) І ось я сижу і думаю, чи то вона сама таку дичину зробила, чи в тій групі в ФБ конкуренти по репетиторству порадили?! (Вже хоч зрозуміла, що серед них є конкуренція, і вони можуть доуг другу робити різні підстави) Там хтось їй порекомендував фота відкритими. Довелось експрес урок провести. Що її податкова за ті півтори тисячі в місяць ловити не буде, а за ФОПа під 40 кг в рік треба буде відаалити. Ось тому і часом здається, щоб краще діти сиділи дома і нічого не рухали. Бо якось той досвід дуже дорого дається.
Короче оренда за два з половиною місяці пішла в невідомому напрямку.
Bolt написав:Але, як на годину пізніше прийдеш, в на пів раніше додому підеш то не проблема. Ну чи їй треба в робочий час в перукарню, то без проблем😎
О, прям як і в мене! Тільки їздити нікуди не треба і грошей насипають у кілька разів більше.
Війна закінчиться піду оператором котельні влаштуюсь. ЗП 12 кг в місяць і нічого робити не треба. Ну і графік доба через три.
На Заході такі професії, де тупо людина чергує і нічого не робить- відмерли, бо автоматика. Оператор АЗС теж практично немає. Тому й маємо таке, хтось чергує в котельній за 12 тис, за котли нічого не знаючи, хтось просиджує стілець з 8 до 17, за 15 тис. Маємо те шо маємо. Дочка йде в правильному напрямку, але своєю батьківською опікою ви вб`єте всі починання. Просто хай консультуєтся, якщо покупка більше якоїсь суми. А так дитяча картка в Монобанку. Системна інженерія непоганий напрямок, один наш студент, закінчивши в Одесі системну інженерію, працює в компанії Мерседес, створює автопілот.