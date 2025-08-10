RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2902290329042905>
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 18:51

  Faceless написав:
Bolt написав:
  akurt написав:Ну то - мабуть - трохи нервове після попередньої невдачі.

Пане Bolt! Контролюйте весь процес навчання з першого дня. Першокурснику не можна вірити.
Потім «візьметься за голову»…

P.S. В цьому році бали дійсно суттєво зменшилися в абітурієнтів. Я вибірково дивився деякі спеціальності деяких університетів - так зустрічалися цифри і «113». Випадково зустрів один випадок: там при конкурсі майже 1:1 подав документи з пріоритетом «1» хлопець з балом 190,5. Стало аж цікаво: другорядний (якщо не сказати гірше) університет - спеціальність із серії «ніяка» - і раптом на першому місці для зарахування - фактично геній.
Google знає все: виявилося, що його батько закінчив той університет.
Ну аж цікаво буде, як геній буде вчитися…
Так що і таке буває…

Тато має знайому яка працювала на цьому факультеті,зараз правда до Польщі поїхаоа. Наводили справки, тут більш лояльне ставлення до студентів ніж на програмуванні. Ну і вона сказала, що якщо, що ще може аваирішитичерез кафедру деякі проблеми.
У вигляді стимула до навчання буде відеокарта яка наіпнулась на компі малого і гроші на яку він буде складати зі стипендії. Бо нову я купляти не збираюсь.

Так а може й не треба та морока з ВО, якщо ви сходу на то дивитеся, як на марний папірець? Хорошого сантехніка, електрика, плиточника і ШІ не замінить, і робота завжди буде

Папірець потрібен.
Раптом до дружини на державну роботу получиться прилаштуватм на 15 тис чистими. Там папірець про ВО, як формальність потрібен.
Bolt
 
Повідомлень: 3545
З нами з: 09.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 20:22

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from Poland

В ці дні іде зарахування українських випускників шкіл на навчання в університетах України.
В мережі багато фото з Чернівецького університету: величезні черги на вхід - абітурієнти, які рекомендовані до зарахування, повинні особисто здати оригінали документів в університет.

В той же час багато наших українців вчаться да кордоном. Я викладував раніше інформацію про навчання сина приятелів у Варшавській політехніці.
Він вчиться за контрактом (7200 євро в рік) та навчання англійською.
Зараз хлопець із іншими студентами на канікулах в Німеччині.

Є важлива особливість для наших майбутніх студентів в польських університетах: поляки суттєво змінили умови вступу для українців.
Якщо ваші діти планують вступати до польських університетів - ще не пізно ознайомитися з нововведеннями:
https://eurostudy.info/uk/novi-vimogi-d ... -2025-2026

Польща зараз все більше ізоліціонується, перше гасло після вступу нового перезидента - ні Євро ні мігрантам (добре що поки без PolExit). щодо ускладнення вступу в ВУЗи іноземцім - приклад: в Кракові вчаться біля 200 тис студентів - наступні вступні кампанії будуть гірше.

Ще з нового - відмінили безвіз з Грузією - тому 40 тисяч грузин що не мають робочих віз поступовопоїдуть додому.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10081
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1459 раз.
Подякували: 1863 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 23:24

  Bolt написав:Раптом до дружини на державну роботу получиться прилаштуватм на 15 тис чистими. Там папірець про ВО, як формальність потрібен.

Там хоч на саму роботу ходити не треба? Тільки формально бути у штаті?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3754
З нами з: 26.02.18
Подякував: 702 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 00:10

  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:Раптом до дружини на державну роботу получиться прилаштуватм на 15 тис чистими. Там папірець про ВО, як формальність потрібен.

Там хоч на саму роботу ходити не треба? Тільки формально бути у штаті?

В тому і проблема, що треба. Але, як на годину пізніше прийдеш, в на пів раніше додому підеш то не проблема. Ну чи їй треба в робочий час в перукарню, то без проблем😎
Bolt
 
Повідомлень: 3545
З нами з: 09.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 01:03

Re: Еміграція, заробітчанство

Bolt написав:
  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:Раптом до дружини на державну роботу получиться прилаштуватм на 15 тис чистими. Там папірець про ВО, як формальність потрібен.

Там хоч на саму роботу ходити не треба? Тільки формально бути у штаті?

В тому і проблема, що треба. Але, як на годину пізніше прийдеш, в на пів раніше додому підеш то не проблема. Ну чи їй треба в робочий час в перукарню, то без проблем
Ну ви то собі капітальчик наскирдували, я можу зрозуміти коли ви собі таку роботу розглядаєте. Але ж малому ще жить жєття і збирати капітал, з таким підходом він на шиї у мамки буде до смерті сидіти
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36491
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8232 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 02:07

  Bolt написав:Але, як на годину пізніше прийдеш, в на пів раніше додому підеш то не проблема. Ну чи їй треба в робочий час в перукарню, то без проблем😎

О, прям як і в мене! Тільки їздити нікуди не треба і грошей насипають у кілька разів більше. 8)
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3754
З нами з: 26.02.18
Подякував: 702 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 09:15

  Faceless написав:
Bolt написав:
  Gastarbaiter написав:В тому і проблема, що треба. Але, як на годину пізніше прийдеш, в на пів раніше додому підеш то не проблема. Ну чи їй треба в робочий час в перукарню, то без проблем
Ну ви то собі капітальчик наскирдували, я можу зрозуміти коли ви собі таку роботу розглядаєте. Але ж малому ще жить жєття і збирати капітал, з таким підходом він на шиї у мамки буде до смерті сидіти

Вже сидить.
На квартиру і так йому не треба буде заробляти. Звичайно, краще би та квартира мені пасивний дохід давала.
ХЗ. Може стипендія буде якось стимулювати
Зараз ті кончені компи вбили стимул до будь-чого.
Нічого більше не треба.
Тут головне, щоби діти не проіпали сімейний капітал. В мене донька недавно взагалі так дичину влаштувала, що я може інфаркт не получив, але окуїв добре.
Сказала, що в неї з карточки гроші зняло, під 600 дол. Починаю виясняти. Проплатила 3 річних аккаунта в цій куйні
https://miro.com/ru/online-whiteboard/
Я питаю накуя?! 😳
Каже, що вона через ту прогу репетиторством займається.
Я навіть того не знав. Думав через zoom.
В тій прозі є безкоштовна(, зарізана) версія, є 8 баксів і 16 баксів в місяць. Вона зараз займається з однією дівчинкою бере 150 год.Тобто грубо, якщо відняти тих 16 баксів. То в місяць в неї з-за 8 занять взагалі 500 грн ч и тими буде.
Ну я питая, що може вистачило би тої версії за 8 баксів?! Мовчок.
А Нафіга ще два аккаунти було проплачувати?! Оказується, що в группі в ФБ де шукають клієнтів там хтось їй голову морочив, що теж буде займатись.
Я питаю, може з одного аккаунта можна з декількома людьми займатись? -Не знає.
(Там лінк на урок в zoom зкидується)
І ось я сижу і думаю, чи то вона сама таку дичину зробила, чи в тій групі в ФБ конкуренти по репетиторству порадили?! (Вже хоч зрозуміла, що серед них є конкуренція, і вони можуть доуг другу робити різні підстави) Там хтось їй порекомендував фота відкритими. Довелось експрес урок провести. Що її податкова за ті півтори тисячі в місяць ловити не буде, а за ФОПа під 40 кг в рік треба буде відаалити.
Ось тому і часом здається, щоб краще діти сиділи дома і нічого не рухали.
Бо якось той досвід дуже дорого дається.

Короче оренда за два з половиною місяці пішла в невідомому напрямку.
Bolt
 
Повідомлень: 3545
З нами з: 09.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 09:17

  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:Але, як на годину пізніше прийдеш, в на пів раніше додому підеш то не проблема. Ну чи їй треба в робочий час в перукарню, то без проблем😎

О, прям як і в мене! Тільки їздити нікуди не треба і грошей насипають у кілька разів більше. 8)

Війна закінчиться піду оператором котельні влаштуюсь. ЗП 12 кг в місяць і нічого робити не треба. Ну і графік доба через три.
Bolt
 
Повідомлень: 3545
З нами з: 09.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 10:21

  Bolt написав:
  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:Але, як на годину пізніше прийдеш, в на пів раніше додому підеш то не проблема. Ну чи їй треба в робочий час в перукарню, то без проблем😎

О, прям як і в мене! Тільки їздити нікуди не треба і грошей насипають у кілька разів більше. 8)

Війна закінчиться піду оператором котельні влаштуюсь. ЗП 12 кг в місяць і нічого робити не треба. Ну і графік доба через три.

На Заході такі професії, де тупо людина чергує і нічого не робить- відмерли, бо автоматика. Оператор АЗС теж практично немає.
Тому й маємо таке, хтось чергує в котельній за 12 тис, за котли нічого не знаючи, хтось просиджує стілець з 8 до 17, за 15 тис. Маємо те шо маємо.
Дочка йде в правильному напрямку, але своєю батьківською опікою ви вб`єте всі починання. Просто хай консультуєтся, якщо покупка більше якоїсь суми. А так дитяча картка в Монобанку.
Системна інженерія непоганий напрямок, один наш студент, закінчивши в Одесі системну інженерію, працює в компанії Мерседес, створює автопілот.
Water
 
Повідомлень: 3290
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 10:26

Re: Еміграція, заробітчанство

  Water написав:створює автопілот.

Польза котельной, по крайней мере, не вызывает сомнений :)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8679
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6469 раз.
Подякували: 21615 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
  #<1 ... 2902290329042905>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14644)
10.08.2025 12:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.