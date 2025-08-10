Оце із-за таких скотинів, як оце, і податки не тре платить.
В тюрми таких сволочів садовить треба, шоб знали, як красти народне.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 сер, 2025 10:57
Додано: Нед 10 сер, 2025 11:16
Я устриці не їв, тому питання не до мене. Бачив тільки як авто вміє саме паркуватись. Але якщо Мерседес вкладає в це гроші і схоже дуже не маленькі, то мабуть шось знають.
Стосовно котельні, особисто бачив, нікого ніде немає, дивно якось, нема дядька трішечки нетверезого в обвісших трєніках, собак, все автоматично. Але була сервісна служба 24/7/365, яка обслуговувала з десяток таких місцевих котелен. Котельня працювала на відходах деревообробного підприємства. Вони вважали шо спалюючи відходи місцевої деревини, викиди СО2 дорівнюють зеро. Є обслуговування котельні, якщо написано в інструкції заміна якоїсь фігні раз на рік- це обов`язково замінять, незалежно від стану. Ще цікаво, практично все продубльовано. Якщо котел став, або його обслуговують, інше обладнання працює параллельно, без зупинки, без відсутності 2 тижні гарячої води влітку та підготовку до опалювального періоду.
Додано: Нед 10 сер, 2025 11:21
На Заході такі професії, де тупо людина чергує і нічого не робить- відмерли, бо автоматика. Оператор АЗС теж практично немає.
Тому й маємо таке, хтось чергує в котельній за 12 тис, за котли нічого не знаючи, хтось просиджує стілець з 8 до 17, за 15 тис. Маємо те шо маємо.
Дочка йде в правильному напрямку, але своєю батьківською опікою ви вб`єте всі починання. Просто хай консультуєтся, якщо покупка більше якоїсь суми. А так дитяча картка в Монобанку.
Системна інженерія непоганий напрямок, один наш студент, закінчивши в Одесі системну інженерію, працює в компанії Мерседес, створює автопілот.[/quote]
Вже повнолітня. Тож має декілька карточок і навіть не погане депо.Я сильнио її за те не сварив, сказав щоб в інший раз питала при подібних витратах.
Інженер на Мерсі думаю біля 6 к€ на місяць має
В мене декілька бувших співпрацівників по ЛАЗу ще в 12 му році туда звалили. В автобусному підрозділі Мерса працюють конструкторами.
Додано: Нед 10 сер, 2025 11:25
В них під-во хоч і державне але госпрозразункове. План аиконується?! Значить все ок.
|