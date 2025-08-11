RSS
Еміграція, заробітчанство

Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 00:18

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:Щодо компів - та нема чого на них валити, покоління після 90х рн теж вже з компами росло, і нічого.

Згоден. Я сам в універі за іграми дні та ночі проводив. Навіть відраховували за нездану сесію. На 5 курс пішов та кинув. І нічого, якось знайти роботу за фахом не завадило. Головне щоб знання були.

Вам просто повезло, я в універі вкалував і маю два дипломи - але не знайшов роботу за фахом. Але повезло що випадково попав в ІТ.
А що за спеціальність?
І в ІТ як я пригадую ви свічнулися після роботи в аудиті. Хіба аудит був не за спеціальністю?
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 11:27

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:Згоден. Я сам в універі за іграми дні та ночі проводив. Навіть відраховували за нездану сесію. На 5 курс пішов та кинув. І нічого, якось знайти роботу за фахом не завадило. Головне щоб знання були.

Вам просто повезло, я в універі вкалував і маю два дипломи - але не знайшов роботу за фахом. Але повезло що випадково попав в ІТ.
А що за спеціальність?
І в ІТ як я пригадую ви свічнулися після роботи в аудиті. Хіба аудит був не за спеціальністю?

Там не зовсім по спеціальності, хоча близько. Все таки вважаю ці всі дипломи і навчання в вузах нісенітницями - фактор везіння/невезіння набагато більше впливає ніж ті всі дипломи. Мені просто повезло - і попав в ІТ без всяких дипломів.
