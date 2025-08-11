RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 00:18

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:Щодо компів - та нема чого на них валити, покоління після 90х рн теж вже з компами росло, і нічого.

Згоден. Я сам в універі за іграми дні та ночі проводив. Навіть відраховували за нездану сесію. На 5 курс пішов та кинув. І нічого, якось знайти роботу за фахом не завадило. Головне щоб знання були.

Вам просто повезло, я в універі вкалував і маю два дипломи - але не знайшов роботу за фахом. Але повезло що випадково попав в ІТ.
А що за спеціальність?
І в ІТ як я пригадую ви свічнулися після роботи в аудиті. Хіба аудит був не за спеціальністю?
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 11:27

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:Згоден. Я сам в універі за іграми дні та ночі проводив. Навіть відраховували за нездану сесію. На 5 курс пішов та кинув. І нічого, якось знайти роботу за фахом не завадило. Головне щоб знання були.

Вам просто повезло, я в універі вкалував і маю два дипломи - але не знайшов роботу за фахом. Але повезло що випадково попав в ІТ.
А що за спеціальність?
І в ІТ як я пригадую ви свічнулися після роботи в аудиті. Хіба аудит був не за спеціальністю?

Там не зовсім по спеціальності, хоча близько. Все таки вважаю ці всі дипломи і навчання в вузах нісенітницями - фактор везіння/невезіння набагато більше впливає ніж ті всі дипломи. Мені просто повезло - і попав в ІТ без всяких дипломів.
1
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 12:07

  BIGor написав:Мені просто повезло - і попав в ІТ без всяких дипломів.

Аби від лікаря такого не почути! :mrgreen:
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 12:46

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Мені просто повезло - і попав в ІТ без всяких дипломів.

Аби від лікаря такого не почути! :mrgreen:

До чого тут лікарі? Чи Ви думаєте в університеті тугодумів чи мавпу навчать проводити складні хірургічні операції? Якщо у людини є талант - чом би ні? Чи, наприклад, Стів Джобс/Білл Гейтс закінчили свої універи?
1
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 12:52

Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:[quote="5880234:Gastarbaiter"]
Згоден. Я сам в універі за іграми дні та ночі проводив. Навіть відраховували за нездану сесію. На 5 курс пішов та кинув. І нічого, якось знайти роботу за фахом не завадило. Головне щоб знання були.

Вам просто повезло, я в універі вкалував і маю два дипломи - але не знайшов роботу за фахом. Але повезло що випадково попав в ІТ.
А що за спеціальність?
І в ІТ як я пригадую ви свічнулися після роботи в аудиті. Хіба аудит був не за спеціальністю?

Там не зовсім по спеціальності, хоча близько. Все таки вважаю ці всі дипломи і навчання в вузах нісенітницями - фактор везіння/невезіння набагато більше впливає ніж ті всі дипломи. Мені просто повезло - і попав в ІТ без всяких дипломів.[/quote]В ІТ в принципі і не вимагається ніяких дипломів, інколи чисто формально. Хоча є й винятки, є люди що вже постфактум отримують профільну ВО через вимоги. Але то рідкість.
А загалом ніяк не можна сказати, що диплом нісенітниці. Везіння - це результат підготовленого ґрунту і старанної роботи, на рівному місці везіння не буває.
Я по профілю пропрацював більше 10 років і насправді мені нема на що скаржитись, ну хіба на самого себе де якісь можливості були упущені а десь був залінивий
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 13:24

  Faceless написав:В ІТ в принципі і не вимагається ніяких дипломів

WAT?
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 13:27

  BIGor написав:Мені просто повезло - і попав в ІТ без всяких дипломів

або помилка вижившго, або незамічаєте його плив (навіть якщо він непрямий)
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 13:28

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Мені просто повезло - і попав в ІТ без всяких дипломів.

Аби від лікаря такого не почути! :mrgreen:

До чого тут лікарі? Чи Ви думаєте в університеті тугодумів чи мавпу навчать проводити складні хірургічні операції? Якщо у людини є талант - чом би ні? Чи, наприклад, Стів Джобс/Білл Гейтс закінчили свої універи?

ще би Гройсмана навів як приклад, або Ківу, можна Усика
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 13:32

Re: Еміграція, заробітчанство

flyman написав:
  Faceless написав:В ІТ в принципі і не вимагається ніяких дипломів

WAT?
Шо ват? Щас може коли ринок вже не такий гарячий і щось вимагають, до цього років 10 взагалі до дупи було наявнісь ВО, аби конкретні знання були
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 13:45

  Bolt написав:Ну ХЗ.
Малому за 5 хв в полутех здали копії документів.
Оскільки провтикали, що ІД картка протермінована. Здали копію закордонного паспорта.
Порівняно з минулим роком, значно просів середній бал НМТ вступників.
Поруч подавав доки якись пацик.
Його попросили для заяви пооахувтимм середній бал атестата. Він не знав, як то робиться😳
Короче 155 балів малого, яких в минулому році ледве вистачило попасти на контракт на інженерію ПЗ, вистачило того року, щоб замкнути першу третину вступників зарахований на бюджет по Системній інженерії.
Що то воно таке я ХЗ. Але нам головне отримати якись диплом, щоб сміло можна було причепити його в туалеті на двері. 😏
Сказали, що можна підійти в деканат і взяти там довідку з пройденими предметами при попередній спробі і можна буде їх позараховувати.

Вітаю! Якось випав з контексту - були інші справи) Пам'ятаю, ще рік чи два тому ми спілкувалися за вступ дітей, курси - бачу, ви таки дійшли до цього. Поздоровляю! Але, як я зрозумів - не с першого разу ? пошук тут дебільний, не можу по вашим повідомленням пройтись, нажаль... В мене сину вже 17, намагався після 9го класу прилаштувати у коледж зв'язку у Києві - навіть, на день відкритих дверей сходили, все сподобалося, начебто почали готуватися туди...але, дружина вирішила, що є ризики потім не виїхати взагалі - і евакуювала його за кордон - вже рік на онлайн навчанні, не можу сказати що погано...але, що далі? це наразі питання без відповіді - проблема сидіння за іграми 24\7 , відсутність мотивації і таке інше присутні. Ще 11 клас є подумати, починаю розглядати різні варіанти.. навіть, онлайн
