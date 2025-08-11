Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2904290529062907 Додано: Пон 11 сер, 2025 14:00 Не пошкодуйте грошей: купіть жінці букет квітів. Заслужила.

Востаннє редагувалось akurt в Пон 11 сер, 2025 14:35, всього редагувалось 1 раз.

Додано: Пон 11 сер, 2025 14:26 Для пана Rack.

На разі план дій на цій гілці майже для вашої ситуації тут наводили не для одного прикладу на підставі конкретних (!) кейсів.

На разі план дій на цій гілці майже для вашої ситуації тут наводили не для одного прикладу на підставі конкретних (!) кейсів.

Можливо, самий проблемний з них був такий, але закінчується БІЛЬШЕ, ніж вдало:

- в березні 2022 був евакуйований хлопець 15,5 років в Чехію, Прага. Вчився в он-лайн режимі в українській школі та паралельно в чешській школі. З ним весь час була його мама, яка влаштувалася на склад в Празі. Мізерна зарплатня та не мізерна орендна плата. Пройшли 2 роки і стало зрозумілим, що Чехія є тупиковим варіантом. Як сказала мама того хлопця: «Я більше всього ненавиділа колишнього чоловіка, але тепер більше ненавиджу чехів…»

- був сильний різнобій в українських та чешських програмах навчання та визначення того, в якому класі якої школи хлопець вчиться. Були реальні проблеми: сильне неспівпадіння Програм та термінів навчання. Повний різнобій.

- витерпіли та дочекалися отриманння Атестатів про середню освіту.

- Офіційно виїхали з Чехії (там завершили всі справи), заїхали в Україну та відразу виїхали в Польщу. Офіційно.

- Подали документи відразу в три університети в Польщі: Краків, Варшава та Гданьськ.

- найдешевшим було навчання АНГЛІЙСЬКОЮ в Кракові та в Гданську (3000€), найдорожче - Варшава (7200€ на рік). Радилися з ким тільки можна, послухали мою пораду: Варшава.

- Вже з першого вересня року вступу студент влаштувався на роботу та почав заробляти до 1500$ на місяць. Не можу розкривати приватну інформацію, але приблизно так: все почалося з «дитячої творчості», але ту творчість помітили польські роботодавці, почали давати замовлення та купувати результат.

- Була спеціальність “Сomputer science”. Після першого курсу перейшов на іншу спеціальність - ближче до того профіля, за який студенту першого курсу платили по 1500$ на місяць. Приватна інформація, умовно кажучі: «Компʼютерний дизайн».

- на канікулах відвідує Прагу, де ночує на перевіреній хаті, взимку возить одну кобіту (українка) на гірський відпочинок в Італію, влітку відвідує ту кобіту, але мандрує без неї Європою: з колегами по роботі.



Ну як вам такий план «що далі?», особливо якщо план реально (!) реалізований? І реалізований так і там, де було не все просто і зовсім не легко…

Додано: Пон 11 сер, 2025 15:19 Rack написав: Bolt написав: Ну ХЗ.

Малому за 5 хв в полутех здали копії документів.

Малому за 5 хв в полутех здали копії документів.

Оскільки провтикали, що ІД картка протермінована. Здали копію закордонного паспорта.

Порівняно з минулим роком, значно просів середній бал НМТ вступників.

Поруч подавав доки якись пацик.

Його попросили для заяви пооахувтимм середній бал атестата. Він не знав, як то робиться😳

Короче 155 балів малого, яких в минулому році ледве вистачило попасти на контракт на інженерію ПЗ, вистачило того року, щоб замкнути першу третину вступників зарахований на бюджет по Системній інженерії.

Що то воно таке я ХЗ. Але нам головне отримати якись диплом, щоб сміло можна було причепити його в туалеті на двері. 😏

Вітаю! Якось випав з контексту - були інші справи) Пам'ятаю, ще рік чи два тому ми спілкувалися за вступ дітей, курси - бачу, ви таки дійшли до цього. Поздоровляю! Але, як я зрозумів - не с першого разу ? пошук тут дебільний, не можу по вашим повідомленням пройтись, нажаль... В мене сину вже 17, намагався після 9го класу прилаштувати у коледж зв'язку у Києві - навіть, на день відкритих дверей сходили, все сподобалося, начебто почали готуватися туди...але, дружина вирішила, що є ризики потім не виїхати взагалі - і евакуювала його за кордон - вже рік на онлайн навчанні, не можу сказати що погано...але, що далі? це наразі питання без відповіді - проблема сидіння за іграми 24\7 , відсутність мотивації і таке інше присутні. Ще 11 клас є подумати, починаю розглядати різні варіанти.. навіть, онлайн

Вітаю! Якось випав з контексту - були інші справи) Пам'ятаю, ще рік чи два тому ми спілкувалися за вступ дітей, курси - бачу, ви таки дійшли до цього. Поздоровляю! Але, як я зрозумів - не с першого разу ? пошук тут дебільний, не можу по вашим повідомленням пройтись, нажаль... В мене сину вже 17, намагався після 9го класу прилаштувати у коледж зв'язку у Києві - навіть, на день відкритих дверей сходили, все сподобалося, начебто почали готуватися туди...але, дружина вирішила, що є ризики потім не виїхати взагалі - і евакуювала його за кордон - вже рік на онлайн навчанні, не можу сказати що погано...але, що далі? це наразі питання без відповіді - проблема сидіння за іграми 24\7 , відсутність мотивації і таке інше присутні. Ще 11 клас є подумати, починаю розглядати різні варіанти.. навіть, онлайн Вітаю! Якось випав з контексту - були інші справи) Пам'ятаю, ще рік чи два тому ми спілкувалися за вступ дітей, курси - бачу, ви таки дійшли до цього. Поздоровляю! Але, як я зрозумів - не с першого разу ? пошук тут дебільний, не можу по вашим повідомленням пройтись, нажаль... В мене сину вже 17, намагався після 9го класу прилаштувати у коледж зв'язку у Києві - навіть, на день відкритих дверей сходили, все сподобалося, начебто почали готуватися туди...але, дружина вирішила, що є ризики потім не виїхати взагалі - і евакуювала його за кордон - вже рік на онлайн навчанні, не можу сказати що погано...але, що далі? це наразі питання без відповіді - проблема сидіння за іграми 24\7 , відсутність мотивації і таке інше присутні. Ще 11 клас є подумати, починаю розглядати різні варіанти.. навіть, онлайн

Якщо коротко. Вбухав в 11 му класі під 60 кг в репетиторів і онлайн курси (по деяким предметам з 9 го класу), щоб здати на жалюгідні 155 середнього.Але думаю без репетиторів він взагалі ні як не склав би. Заяви зараз можна подавати 5 на бюджет і 10 контракт. Тож натикали на різну довколакомп"ютерну фігню. Ну і ніби в політесі на ту саму інженерія ПЗ було декілька тисяч заяв, але потім народ позливався і вдалось на контракт проскочити. За першу сесію мав три хвости, алер з того що бачив мав би 4 але по дискретній математиці, препод шароавиком виявився і, автоматом поставив. Ну короче вишмат і лінійку склав по талону

А основи ПЗ завалив.

Там препод, як я зрозумів, діючий ІТшник(ФОПа навіть має), а тут всього у одного потока лекції читає. З одного боку пояснює заумно, як для себе, а з другого принципова падла.Корочн малий по талону не склав, відправили на повторний курс. Я заплатив, 2700.Думав, що то щось типа офіційних відкупних. Але ні. Потім малий ще двічі завалив. Головне цьотка яка вела повторний курс казала тому препод натягнути бали, але той Вперся.

А на другій семестр завалив ще два предмета пов*язаних з програмуванням. І перебрав кредити.

Того року, тих балів вистачило, щоб закинутись на бюджет на системну інженерія.

Я не рахую, що то набагато легше, яле думаю, що вже за рахунок досвіду зможе принаймні перший курс проскочити, а там далі вже по академіка можна буде вже скакати.

Та, зрештою, преподи вже більше мотивовані ставити автоматом , щоб не втратити студентів.

Звичайно можна було піти на якись говно менеджмент чи щось подібне і получит той сраний диплом особливо не напружуючись. . Але я то вважаю

нижчеплінтусним.

На рахунок коледжів зв"язку.

В мене сусід по дачі так двох 'доньок прилаштуапв(по життю)

Львівський коледж (технікум) зв"

язку, потім на якись там курс в одеський інстмтут(чи, як він там називається), зв"язку, там собі познаходили, якихось початкуючих ІТівців, завагініли, далі життя вдалося.

А загалом в малого6-8 годин Доти іВпркраіта на добу, мотивації навчитися 0.

Тож зара буде таке продовження дитинства на 4 поки.

За кордон не вивозив бо в дружини 2га група, якщо що то виїде, як супровід. Везти, лишити там без дрнляду-загнкться. Їхати з ним?! Так меня значно дешевше йому тут соплі витирати ніж там.

Пи Си.

Добре, що дружина того не читає, а то вже навіки покинув би той чат☠️😎



Додано: Пон 11 сер, 2025 15:30 Пане Bolt - поставив вам "+" - так докладно та класно все розписали.

Супер.

Супер. akurt

Додано: Пон 11 сер, 2025 15:42 Bolt написав: Вбухав в 11 му класі під 60 кг в репетиторів і онлайн курси (по деяким предметам з 9 го класу), щоб здати на жалюгідні 155 середнього.

Там препод ... принципова падла.



Там препод ... принципова падла. Вбухав в 11 му класі під 60 кг в репетиторів і онлайн курси (по деяким предметам з 9 го класу), щоб здати на жалюгідні 155 середнього.Там препод ... принципова падла.

Це ти бюджетноцмудильна падла (сам такі слова почав вживати, не я перший), а препод - нормальна адекватна здорова людина.



А вашому сину з такими вкладеннями і такою віддачею на інвестиції реально не світить робота, за яку в нас платитимуть більш як 500$ в місяць, то вже щось на межі якихось ментальних розладів, вибачайте. Або генетичні обмеження. Це ти бюджетноцмудильна падла (сам такі слова почав вживати, не я перший), а препод - нормальна адекватна здорова людина.А вашому сину з такими вкладеннями і такою віддачею на інвестиції реально не світить робота, за яку в нас платитимуть більш як 500$ в місяць, то вже щось на межі якихось ментальних розладів, вибачайте. Або генетичні обмеження. won Повідомлень: 110 З нами з: 15.05.24 Подякував: 250 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 сер, 2025 16:00 won написав: Bolt написав: Вбухав в 11 му класі під 60 кг в репетиторів і онлайн курси (по деяким предметам з 9 го класу), щоб здати на жалюгідні 155 середнього.



Там препод ... принципова падла. Вбухав в 11 му класі під 60 кг в репетиторів і онлайн курси (по деяким предметам з 9 го класу), щоб здати на жалюгідні 155 середнього.Там препод ... принципова падла.

Це ти бюджетноцмудильна падла (сам такі слова почав вживати, не я перший), а препод - нормальна адекватна здорова людина.



А вашому сину з такими вкладеннями і такою віддачею на інвестиції реально не світить робота, за яку в нас платитимуть більш як 500$ в місяць, то вже щось на межі якихось ментальних розладів, вибачайте. Або генетичні обмеження. Це ти бюджетноцмудильна падла (сам такі слова почав вживати, не я перший), а препод - нормальна адекватна здорова людина.А вашому сину з такими вкладеннями і такою віддачею на інвестиції реально не світить робота, за яку в нас платитимуть більш як 500$ в місяць, то вже щось на межі якихось ментальних розладів, вибачайте. Або генетичні обмеження.

Вже вище писав, що йому 500$ буде достатньо бо квартира і гараж (можливо ще одна квартира) в нього і так буде.

Ще не генетичне відхилення, це здоровий цинізм до того життя, який виник не на порожньому місці. Коли бачиш, як функцонує і побудована та система.

З того що читаю, то проблема мовивації дітей досить значна. Скілбьки дітей там хоче вчитися? Відсотків десять, ну може п"ятнадцять. Ще двадцять, приблизно ситуація як в мене . Решта взагалі забивають тягнути дітей.

Востаннє редагувалось Bolt в Пон 11 сер, 2025 17:28, всього редагувалось 1 раз.

Ще не генетичне відхилення, це здоровий цинізм до того життя, який виник не на порожньому місці. Коли бачиш, як функцонує і побудована та система.

З того що читаю, то проблема мовивації дітей досить значна. Скілбьки дітей там хоче вчитися? Десять ну може п"ятнадцять. Ще двадцять, приблизно ситуація як в мене . Решта взагалі забивають тягнути дітей.

Репетитори палка о двох кінцях. З одного боку ніби і натянуть дитину на складання НМТ, а з другого вбивають здатність вчитися самостійно. Вже вище писав, що йому 500$ буде достатньо бо квартира і гараж (можливо ще одна квартира) в нього і так буде.Ще не генетичне відхилення, це здоровий цинізм до того життя, який виник не на порожньому місці. Коли бачиш, як функцонує і побудована та система.З того що читаю, то проблема мовивації дітей досить значна. Скілбьки дітей там хоче вчитися? Десять ну може п"ятнадцять. Ще двадцять, приблизно ситуація як в мене . Решта взагалі забивають тягнути дітей.Репетитори палка о двох кінцях. З одного боку ніби і натянуть дитину на складання НМТ, а з другого вбивають здатність вчитися самостійно.

Велика дяка, за то що не полінувалися многабукф понатискати.

Додано: Пон 11 сер, 2025 17:09

Не маю із зрозумілих причин прямого звʼязку із студентом в Польщі, якого дідусь та бабуся вивезли два роки тому в Польшу.

Але ось Вайбером прямо зараз отримав від товариша того дідуся та тієї бабусі:

Пізніше прийшло уточнення, що не Вроцлав, а Познань.

Не маю із зрозумілих причин прямого звʼязку із студентом в Польщі, якого дідусь та бабуся вивезли два роки тому в Польшу.

Але ось Вайбером прямо зараз отримав від товариша того дідуся та тієї бабусі:





Пізніше прийшло уточнення, що не Вроцлав, а Познань. Про самостійність 17-ти річних.Не маю із зрозумілих причин прямого звʼязку із студентом в Польщі, якого дідусь та бабуся вивезли два роки тому в Польшу.Але ось Вайбером прямо зараз отримав від товариша того дідуся та тієї бабусі:Пізніше прийшло уточнення, що не Вроцлав, а Познань. akurt

Повідомлень: 11159 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4007 раз. Подякували: 1449 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 сер, 2025 17:23 akurt написав: Про самостійність 17-ти річних.

Не маю із зрозумілих причин прямого звʼязку із студентом в Польщі, якого дідусь та бабуся вивезли два роки тому в Польшу.

Але ось Вайбером прямо зараз отримав від товариша того дідуся та тієї бабусі:





Пізніше прийшло уточнення, що не Вроцлав, а Познань. Про самостійність 17-ти річних.Не маю із зрозумілих причин прямого звʼязку із студентом в Польщі, якого дідусь та бабуся вивезли два роки тому в Польшу.Але ось Вайбером прямо зараз отримав від товариша того дідуся та тієї бабусі:Пізніше прийшло уточнення, що не Вроцлав, а Познань.

