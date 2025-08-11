Не пошкодуйте грошей: купіть жінці букет квітів. Заслужила.
P.S. Ваше питання «що далі?» актуальне. Але в наш час щось планувати можна хіба що на найближчі 3..5 днів.
Додано: Пон 11 сер, 2025 14:00
Востаннє редагувалось akurt в Пон 11 сер, 2025 14:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 11 сер, 2025 14:26
Для пана Rack.
На разі план дій на цій гілці майже для вашої ситуації тут наводили не для одного прикладу на підставі конкретних (!) кейсів.
Можливо, самий проблемний з них був такий, але закінчується БІЛЬШЕ, ніж вдало:
- в березні 2022 був евакуйований хлопець 15,5 років в Чехію, Прага. Вчився в он-лайн режимі в українській школі та паралельно в чешській школі. З ним весь час була його мама, яка влаштувалася на склад в Празі. Мізерна зарплатня та не мізерна орендна плата. Пройшли 2 роки і стало зрозумілим, що Чехія є тупиковим варіантом. Як сказала мама того хлопця: «Я більше всього ненавиділа колишнього чоловіка, але тепер більше ненавиджу чехів…»
- був сильний різнобій в українських та чешських програмах навчання та визначення того, в якому класі якої школи хлопець вчиться. Були реальні проблеми: сильне неспівпадіння Програм та термінів навчання. Повний різнобій.
- витерпіли та дочекалися отриманння Атестатів про середню освіту.
- Офіційно виїхали з Чехії (там завершили всі справи), заїхали в Україну та відразу виїхали в Польщу. Офіційно.
- Подали документи відразу в три університети в Польщі: Краків, Варшава та Гданьськ.
- найдешевшим було навчання АНГЛІЙСЬКОЮ в Кракові та в Гданську (3000€), найдорожче - Варшава (7200€ на рік). Радилися з ким тільки можна, послухали мою пораду: Варшава.
- Вже з першого вересня року вступу студент влаштувався на роботу та почав заробляти до 1500$ на місяць. Не можу розкривати приватну інформацію, але приблизно так: все почалося з «дитячої творчості», але ту творчість помітили польські роботодавці, почали давати замовлення та купувати результат.
- Була спеціальність “Сomputer science”. Після першого курсу перейшов на іншу спеціальність - ближче до того профіля, за який студенту першого курсу платили по 1500$ на місяць. Приватна інформація, умовно кажучі: «Компʼютерний дизайн».
- на канікулах відвідує Прагу, де ночує на перевіреній хаті, взимку возить одну кобіту (українка) на гірський відпочинок в Італію, влітку відвідує ту кобіту, але мандрує без неї Європою: з колегами по роботі.
Ну як вам такий план «що далі?», особливо якщо план реально (!) реалізований? І реалізований так і там, де було не все просто і зовсім не легко…
Додано: Пон 11 сер, 2025 15:19
Якщо коротко. Вбухав в 11 му класі під 60 кг в репетиторів і онлайн курси (по деяким предметам з 9 го класу), щоб здати на жалюгідні 155 середнього.Але думаю без репетиторів він взагалі ні як не склав би. Заяви зараз можна подавати 5 на бюджет і 10 контракт. Тож натикали на різну довколакомп"ютерну фігню. Ну і ніби в політесі на ту саму інженерія ПЗ було декілька тисяч заяв, але потім народ позливався і вдалось на контракт проскочити. За першу сесію мав три хвости, алер з того що бачив мав би 4 але по дискретній математиці, препод шароавиком виявився і, автоматом поставив. Ну короче вишмат і лінійку склав по талону
А основи ПЗ завалив.
Там препод, як я зрозумів, діючий ІТшник(ФОПа навіть має), а тут всього у одного потока лекції читає. З одного боку пояснює заумно, як для себе, а з другого принципова падла.Корочн малий по талону не склав, відправили на повторний курс. Я заплатив, 2700.Думав, що то щось типа офіційних відкупних. Але ні. Потім малий ще двічі завалив. Головне цьотка яка вела повторний курс казала тому препод натягнути бали, але той Вперся.
А на другій семестр завалив ще два предмета пов*язаних з програмуванням. І перебрав кредити.
Того року, тих балів вистачило, щоб закинутись на бюджет на системну інженерія.
Я не рахую, що то набагато легше, яле думаю, що вже за рахунок досвіду зможе принаймні перший курс проскочити, а там далі вже по академіка можна буде вже скакати.
Та, зрештою, преподи вже більше мотивовані ставити автоматом , щоб не втратити студентів.
Звичайно можна було піти на якись говно менеджмент чи щось подібне і получит той сраний диплом особливо не напружуючись. . Але я то вважаю
нижчеплінтусним.
На рахунок коледжів зв"язку.
В мене сусід по дачі так двох 'доньок прилаштуапв(по життю)
Львівський коледж (технікум) зв"
язку, потім на якись там курс в одеський інстмтут(чи, як він там називається), зв"язку, там собі познаходили, якихось початкуючих ІТівців, завагініли, далі життя вдалося.
А загалом в малого6-8 годин Доти іВпркраіта на добу, мотивації навчитися 0.
Тож зара буде таке продовження дитинства на 4 поки.
За кордон не вивозив бо в дружини 2га група, якщо що то виїде, як супровід. Везти, лишити там без дрнляду-загнкться. Їхати з ним?! Так меня значно дешевше йому тут соплі витирати ніж там.
Пи Си.
Добре, що дружина того не читає, а то вже навіки покинув би той чат☠️😎
Минулого року можна б
Додано: Пон 11 сер, 2025 15:30
Пане Bolt - поставив вам "+" - так докладно та класно все розписали.
Супер.
Додано: Пон 11 сер, 2025 15:42
Це ти бюджетноцмудильна падла (сам такі слова почав вживати, не я перший), а препод - нормальна адекватна здорова людина.
А вашому сину з такими вкладеннями і такою віддачею на інвестиції реально не світить робота, за яку в нас платитимуть більш як 500$ в місяць, то вже щось на межі якихось ментальних розладів, вибачайте. Або генетичні обмеження.
Додано: Пон 11 сер, 2025 16:00
Вже вище писав, що йому 500$ буде достатньо бо квартира і гараж (можливо ще одна квартира) в нього і так буде.
Ще не генетичне відхилення, це здоровий цинізм до того життя, який виник не на порожньому місці. Коли бачиш, як функцонує і побудована та система.
З того що читаю, то проблема мовивації дітей досить значна. Скілбьки дітей там хоче вчитися? Відсотків десять, ну може п"ятнадцять. Ще двадцять, приблизно ситуація як в мене . Решта взагалі забивають тягнути дітей.
Репетитори палка о двох кінцях. З одного боку ніби і натянуть дитину на складання НМТ, а з другого вбивають здатність вчитися самостійно.
Востаннє редагувалось Bolt в Пон 11 сер, 2025 17:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 11 сер, 2025 17:02
Велика дяка, за то що не полінувалися многабукф понатискати.
Ситуація один в один моя, впевнений, що ВНЗ буде ще 4-5 років - з під палки, з невідомим результатом. Я б зробив як зі мною мої батьки - в 16 "відпустили у велике самостійне життя" я їх тоді не навидів, і багато років поприкав цім, але розумію, що те і було тією мотивацією, яка дала мені чарівного пендаля, потім щось досягати самому...Але ж тут дружина+теща...і невідомий результат, при якому я буду ворогом всієї родини у разі чого...коротше, ділема.
Додано: Пон 11 сер, 2025 17:09
Додано: Пон 11 сер, 2025 17:23
Це дійсно круто, в мене у самого старша донька зараз у Італії, працює в Альпах біля гірськолижки, планує подаватися у Турині на магістратуру після нашого універа Шевченка (вже є сертифікат з італійської мови, тож, чому не спробувати?). Але то 2 різні дитини, з різним підхідом до життя і амбіціями...Зараз я розумію, що дуже багато вирішує характер, і не завжди його можна "поламати" без наслідків..
