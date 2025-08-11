Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2905290629072908 Додано: Пон 11 сер, 2025 17:43 akurt написав: Про самостійність 17-ти річних.

Не маю із зрозумілих причин прямого звʼязку із студентом в Польщі, якого дідусь та бабуся вивезли два роки тому в Польшу.

Але ось Вайбером прямо зараз отримав від товариша того дідуся та тієї бабусі:





Пізніше прийшло уточнення, що не Вроцлав, а Познань. Про самостійність 17-ти річних.Не маю із зрозумілих причин прямого звʼязку із студентом в Польщі, якого дідусь та бабуся вивезли два роки тому в Польшу.Але ось Вайбером прямо зараз отримав від товариша того дідуся та тієї бабусі:Пізніше прийшло уточнення, що не Вроцлав, а Познань.

Замало інформації, щоб в загальному зрозуміти ситуацію.

То, щось по типу, як якась єврейська бабця скаже в мене онук ІТ вець, по 20 годин в компі сидить, а що він там по 20 годин в Доту рубиться, вона не скаже. 😎 Замало інформації, щоб в загальному зрозуміти ситуацію.То, щось по типу, як якась єврейська бабця скаже в мене онук ІТ вець, по 20 годин в компі сидить, а що він там по 20 годин в Доту рубиться, вона не скаже. 😎 Bolt Повідомлень: 3551 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 275 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 сер, 2025 18:01 Погоджуюся, що замало інформації, бо звʼязаний не напряму.

Спробую отримати докладну інформацію - його родичі у Львові - якраз закінчують ремонт в квартирі на Стрийській - я сам хлопця ніколи не бачив.

Отримаю - якщо не буде заважати учень ребе із Дніпра, який знову почав біситися на форумі, думаючи, що я буду його годувати - напишу. akurt

Повідомлень: 11161 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4007 раз. Подякували: 1449 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 сер, 2025 18:35 akurt написав: Погоджуюся, що замало інформації, бо звʼязаний не напряму.

Спробую отримати докладну інформацію - його родичі у Львові - якраз закінчують ремонт в квартирі на Стрийській - я сам хлопця ніколи не бачив.

Отримаю - якщо не буде заважати учень ребе із Дніпра, який знову почав біситися на форумі, думаючи, що я буду його годувати - напишу. Погоджуюся, що замало інформації, бо звʼязаний не напряму.Спробую отримати докладну інформацію - його родичі у Львові - якраз закінчують ремонт в квартирі на Стрийській - я сам хлопця ніколи не бачив.Отримаю - якщо не буде заважати учень ребе із Дніпра, який знову почав біситися на форумі, думаючи, що я буду його годувати - напишу.

Бо цілком імовірно, ситуація може виглядати і так:

https://youtu.be/ISY0Z9R_on4?si=uFwj4LlmlUamTF19

Пи. Си.

Зауважив одну закономірність подібних блогерів, що втекли з рашки після початку мобілізації в 22муп році. Ніби норм ведуть канал, досить цікаво часом. Але, коли канал починає ставати більш-менш популярним дивним чином зливаються.

Таке враження, що до них приходять хлопці з однієї організації і проводять роз"яснювально-профілактичну бесіду, після чого канал або закривається, або починає гнати пургу в стілі Алекса. Брєжнева. Бо цілком імовірно, ситуація може виглядати і так:Пи. Си.Зауважив одну закономірність подібних блогерів, що втекли з рашки після початку мобілізації в 22муп році. Ніби норм ведуть канал, досить цікаво часом. Але, коли канал починає ставати більш-менш популярним дивним чином зливаються.Таке враження, що до них приходять хлопці з однієї організації і проводять роз"яснювально-профілактичну бесіду, після чого канал або закривається, або починає гнати пургу в стілі Алекса. Брєжнева. Bolt Повідомлень: 3551 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 275 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 сер, 2025 18:52

Не рідкісна річ, ми таких бачили і бачимо на Фінансовому форумі України.

Правда, є старшими за цього блогера десь в 2,5 рази, але розуму так і не набралися…

Але пройде 4 роки і на ринок праці вийдуть молоді фахівці, їх багато (пункт 3), збоченцям їх не подолати!

Ну, я не психотерапевт, але там зрозуміла річ із серії (колись звучало як анекдот): «Не всех еще война убила!» (рос.).Не рідкісна річ, ми таких бачили і бачимо на Фінансовому форумі України.Правда, є старшими за цього блогера десь в 2,5 рази, але розуму так і не набралися…Але пройде 4 роки і на ринок праці вийдуть молоді фахівці, їх багато (пункт 3), збоченцям їх не подолати! akurt

Повідомлень: 11161 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4007 раз. Подякували: 1449 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2905290629072908 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Faceless