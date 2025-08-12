RSS
Персональні Фінанси
Ринок нерухомості
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 17:43

  akurt написав:Про самостійність 17-ти річних.
Не маю із зрозумілих причин прямого звʼязку із студентом в Польщі, якого дідусь та бабуся вивезли два роки тому в Польшу.
Але ось Вайбером прямо зараз отримав від товариша того дідуся та тієї бабусі:
Зображення

Пізніше прийшло уточнення, що не Вроцлав, а Познань.

Замало інформації, щоб в загальному зрозуміти ситуацію.
То, щось по типу, як якась єврейська бабця скаже в мене онук ІТ вець, по 20 годин в компі сидить, а що він там по 20 годин в Доту рубиться, вона не скаже. 😎
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 18:01

Погоджуюся, що замало інформації, бо звʼязаний не напряму.
Спробую отримати докладну інформацію - його родичі у Львові - якраз закінчують ремонт в квартирі на Стрийській - я сам хлопця ніколи не бачив.
Отримаю - якщо не буде заважати учень ребе із Дніпра, який знову почав біситися на форумі, думаючи, що я буду його годувати - напишу.
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 18:35

  akurt написав:Погоджуюся, що замало інформації, бо звʼязаний не напряму.
Спробую отримати докладну інформацію - його родичі у Львові - якраз закінчують ремонт в квартирі на Стрийській - я сам хлопця ніколи не бачив.
Отримаю - якщо не буде заважати учень ребе із Дніпра, який знову почав біситися на форумі, думаючи, що я буду його годувати - напишу.

Бо цілком імовірно, ситуація може виглядати і так:
https://youtu.be/ISY0Z9R_on4?si=uFwj4LlmlUamTF19
Пи. Си.
Зауважив одну закономірність подібних блогерів, що втекли з рашки після початку мобілізації в 22муп році. Ніби норм ведуть канал, досить цікаво часом. Але, коли канал починає ставати більш-менш популярним дивним чином зливаються.
Таке враження, що до них приходять хлопці з однієї організації і проводять роз"яснювально-профілактичну бесіду, після чого канал або закривається, або починає гнати пургу в стілі Алекса. Брєжнева.
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 23:07

Re: Еміграція, заробітчанство

Еще один человек трансформировался в США.



Не дает просмотр кроме как на ЮТ,
краткое описание - Робинзона вернулась из США в Киев и делится впечатлениями от давно забытых явлений.
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 07:11

  Faceless написав:Так а може й не треба та морока з ВО, якщо ви сходу на то дивитеся, як на марний папірець? Хорошого сантехніка, електрика, плиточника і ШІ не замінить, і робота завжди буде

Плиточники вже фсьо... Вимираюча професія.
