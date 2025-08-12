Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2907290829092910 Додано: Вів 12 сер, 2025 13:24 Одноэтажный дом или двухэтажный – что дешевле? Сибарит написав: flyman написав: кажуть, що другий поверх марнотратство, і дорого кажуть, що другий поверх марнотратство, і дорого

При равной площади одноэтажный дом получается дороже двухэтажного.

тільки один поверх використовується інтенсивно, а інший збирає пилюку та різний хлам, хоча можна здавати в оренду, але це інша історія не про комфорт



https://stroy17.com.ua/kakoj-dom-deshevle-odnoetazhnyj-ili-dvuhetazhnyj

Для того чтобы сделать окончательные выводы, нужно данный вопрос разложить «по полочкам».



Площадь дома

Бытует ошибочное мнение о том, что строить одноэтажный дом дороже, чем двухэтажный, так как фундамент и кровля у него больше и, соответственно, весь проект выйдет затратнее. Но если углубиться в вопрос и подсчитать квадратные метры, то можно понять, что данное утверждение неправильное.



Двухэтажный дом предполагает под собой наличие лестницы, которая занимает не меньше пяти квадратных метров на один этаж. Два этажа – это 10 квадратов только на лестницу, плюс к ней необходим холл и коридор. Как результат, минимум, 30 квадратов займет бесполезная площадь. Безусловно, в одноэтажнике также присутствует такая площадь, предназначенная для коридоров, но при рациональном планировании можно сократить квадратуру, чего нельзя сделать в двухэтажнике. Помимо этого лестница – конструкция довольно дорогостоящая, которая может обойтись вам в десятки тысяч.

Повідомлень: 40361 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1605 раз. Подякували: 2850 раз.

кажуть, що другий поверх марнотратство, і дорого і мало використовуєш (влом вверх-вниз ходити, це як підвал, тільки вгору),

але з опису, виходить, що у вас основний другий поверх і вхід із саду, а перший, як напівжиле, до якого не часто спускаєтесь кажуть, що другий поверх марнотратство, і дорого і мало використовуєш (влом вверх-вниз ходити, це як підвал, тільки вгору),але з опису, виходить, що у вас основний другий поверх і вхід із саду, а перший, як напівжиле, до якого не часто спускаєтесь

В мене основний житловий поверх навіть не другий(там тільки житлова кімната де теща живе☠️) і кухня-столова+2 санвузли, а мансарда де житлові кімнати-спальні.

Одноповерховий не получився би.

Вузька ділянка +перепад висот по діагоналі будинку 2+метра.

