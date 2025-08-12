RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 13:24

Одноэтажный дом или двухэтажный – что дешевле?

  Сибарит написав:
  flyman написав:кажуть, що другий поверх марнотратство, і дорого

Врут.
При равной площади одноэтажный дом получается дороже двухэтажного.
Но удобство того стоит.

тільки один поверх використовується інтенсивно, а інший збирає пилюку та різний хлам, хоча можна здавати в оренду, але це інша історія не про комфорт

Для того чтобы сделать окончательные выводы, нужно данный вопрос разложить «по полочкам».

Площадь дома
Бытует ошибочное мнение о том, что строить одноэтажный дом дороже, чем двухэтажный, так как фундамент и кровля у него больше и, соответственно, весь проект выйдет затратнее. Но если углубиться в вопрос и подсчитать квадратные метры, то можно понять, что данное утверждение неправильное.

Двухэтажный дом предполагает под собой наличие лестницы, которая занимает не меньше пяти квадратных метров на один этаж. Два этажа – это 10 квадратов только на лестницу, плюс к ней необходим холл и коридор. Как результат, минимум, 30 квадратов займет бесполезная площадь. Безусловно, в одноэтажнике также присутствует такая площадь, предназначенная для коридоров, но при рациональном планировании можно сократить квадратуру, чего нельзя сделать в двухэтажнике. Помимо этого лестница – конструкция довольно дорогостоящая, которая может обойтись вам в десятки тысяч.
flyman
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 13:50

  flyman написав:
  Bolt написав:
  Сибарит написав:Я у себя как дом проектировал, больше всего с лестницами намахался. Чтобы компактно вместить.Ширина 90 см, высота ступени 20,5см. Обе с полувинтов начинаются, чтобы слишком длинными не были, а то комнаты короче пришлось бы делать. Ну и благодаря, что слишком широкими не делал на втором этаже удалось СУ втулить(правди еще кусок центральной стены пришлось не 40 см, а 20 делать. Но хорошо получилось.

кажуть, що другий поверх марнотратство, і дорого і мало використовуєш (влом вверх-вниз ходити, це як підвал, тільки вгору),
але з опису, виходить, що у вас основний другий поверх і вхід із саду, а перший, як напівжиле, до якого не часто спускаєтесь

В мене основний житловий поверх навіть не другий(там тільки житлова кімната де теща живе☠️) і кухня-столова+2 санвузли, а мансарда де житлові кімнати-спальні.
Одноповерховий не получився би.
Вузька ділянка +перепад висот по діагоналі будинку 2+метра.
Одноповерховий будинок, більше фундаменту+даху. Ну і ще така фі гня, що якщо не зробити файну термоізоляцію від грунта, а це можливо хіба при УШП, то в спеку буде сиро, бо гаряче повітря , що попадає до будинку буде сідати на про холодних ділянках стін, тобто біля підлоги, тому в січльских хатах так відчувається запах сирості. В цоеуоліч поставив лсушувач повітря, так буває, що за добу до трьох літрів води назбирує.То в цоколі. В принципі грибка нема, бо всюду використовувались як шпаклевки так і фарби на вапняній основі.
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 15:25

  Bolt написав:В мене основний житловий поверх навіть не другий(там тільки житлова кімната де теща живе☠️) і кухня-столова+2 санвузли, а мансарда де житлові кімнати-спальні.
Одноповерховий не получився би.
Вузька ділянка +перепад висот по діагоналі будинку 2+метра.

Ну тогда начинаем называть основной этаж первым, нижний - цокольным, и становится все понятно 😁

Одноэтажный дом действительно может получиться дешевле двухэтажного, при площади квадратов в 60.
Сибарит
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 16:10

  Сибарит написав:
  Bolt написав:Та і в сучасному котеджі на другий поверх по напвігвинтовим сходами його не дуже випхаєш, щоб санвузол обкласти.

Так может это изобретение приведет к началу человеческого проектирования жилья? А то в современном коттедже я и себя на второй этаж занесу с трудом.


Лифтом пользуетесь или, пардон, паланкином?
rjkz
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 16:12

  Сибарит написав:
  Bolt написав:Ширина 90 см, высота ступени 20,5см. Обе с полувинтов начинаются

Надеюсь, что на первом этаже есть хоть одна спальня. Боюсь, что уже лет через 10 Вы подниматься на второй этаж перестанете.


Если на первом этаже нет санузла, то на второй этаж будет подниматься как дети в школу.
rjkz
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 16:50

  Сибарит написав:
  Bolt написав:В мене основний житловий поверх навіть не другий(там тільки житлова кімната де теща живе☠️) і кухня-столова+2 санвузли, а мансарда де житлові кімнати-спальні.
Одноповерховий не получився би.
Вузька ділянка +перепад висот по діагоналі будинку 2+метра.

Ну тогда начинаем называть основной этаж первым, нижний - цокольным, и становится все понятно 😁

Одноэтажный дом действительно может получиться дешевле двухэтажного, при площади квадратов в 60.

Но у меня 167 квадратов при пятне застройки 9,4х7,7
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 17:19

rjkz душ і санвузол на 1му поверсі це обов'язково. Вони повинні бути на кожному поверсі, але на 1му - обовязково
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 17:27

Не знаю, наскільки це правда, але в мене дійсно ніколи диплом при працевлаштуванні не питали. Единий раз, коли він знадобився - це стаж для розрахунку днів річної відпустки.
Master’s degrees are useless

I literally gave myself one on LinkedIn just for fun (there’s no verification process)

Since adding this to my profile, the DMs have been flowing in. Every other message mentions how “impressive” my academic background is.

So instead of spending $100K+ and wasting years of your life on a degree, just add it to your LinkedIn.

No one checks. No one questions.

Fake it till you make it has never been easier.
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 17:42

В рекомендовані на Ютубі декількам подібних відосів за день закинуло. Народ на вихід зі Штатів потягнувся.

https://youtu.be/6XxIcTSinKc?si=WroZUrwMbOWQpFsD
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 17:58

  Bolt написав:
  Сибарит написав:
  Bolt написав:В мене основний житловий поверх навіть не другий(там тільки житлова кімната де теща живе☠️) і кухня-столова+2 санвузли, а мансарда де житлові кімнати-спальні.
Одноповерховий не получився би.
Вузька ділянка +перепад висот по діагоналі будинку 2+метра.

Ну тогда начинаем называть основной этаж первым, нижний - цокольным, и становится все понятно 😁

Одноэтажный дом действительно может получиться дешевле двухэтажного, при площади квадратов в 60.

Но у меня 167 квадратов при пятне застройки 9,4х7,7

Форма гриба, чи 3 поверхи?)
