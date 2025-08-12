Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Hotab написав: Bolt написав: Сибарит написав: Ну тогда начинаем называть основной этаж первым, нижний - цокольным, и становится все понятно 😁

Одноэтажный дом действительно может получиться дешевле двухэтажного, при площади квадратов в 60.



Одноэтажный дом действительно может получиться дешевле двухэтажного, при площади квадратов в 60. Ну тогда начинаем называть основной этаж первым, нижний - цокольным, и становится все понятно 😁Одноэтажный дом действительно может получиться дешевле двухэтажного, при площади квадратов в 60.

Но у меня 167 квадратов при пятне застройки 9,4х7,7 Но у меня 167 квадратов при пятне застройки 9,4х7,7

Форма гриба, чи 3 поверхи?) Форма гриба, чи 3 поверхи?)

3 поверхи. 9,6 м від землі до конька.

Дякую за відповіді.



Дякую за відповіді.

Як варіант - прибрати бананове дерево. Тоді, можливо, мотивація з'явиться. А ні - ну то хай робить шо хоче, однак не на своєму ж горбу до смерті тягнути.

Звісно, це проблема виховання та свідомості молодої людини.



Або перебільшення проблем.



Наприклад, моя жінка в свої 17 років вступила в університет в іншій області України, поїхала, вчилася, жила в гуртожитку (де я з нею вперше і зустрівся - вона вже була на 5-му курсі) паралельно працювала на пошті. Досить важко, бо розвозила посилки по відділеннях.

І що? Вижила ж? Так це дівчина. Мама - бухгалтер дитячого садочка, батько працівник автобази.

Фактично родина жила на мінімумі доходів.

Замітьте: ніяких модних зараз репетиторів.



На вихідні погодилися дати інтервʼю родичі того хлопця, що сам в 17 років поїхав вчитися в Польшу, в Познань.

Вчиться і став самостійною людиною.

Можливо, не з того тіста або в іншій спосіб зроблений?

Мені самому цікаво дізнатися подробиці, що за університет в Познані, які умови навчання і таке інше.

Але реально відправили хлопця самого (супроводжували бабуся та дідусь, навіть не батьки - вони поселили тимчасово на квартиру - до гуртожитка - та залишили).

Ну не пропав же хлопець.



P.S. Сьогодні дізнався, що доня приятеля стала студенткою Львівського національного університету. Спеціальність «Маркетинг».

Де мама дівчини, важко сказти, бо батько жонатий вже четвертий раз і навіть не знаю точно, де батько студентки мешкає: чи в Туреччині, чи в Дубаї.

Ну не боїться ж…

Можливо будуть створена резервації для бездомних.

Можливо будуть створена резервації для бездомних.



