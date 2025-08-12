Hotab написав:
Форма гриба, чи 3 поверхи?)
3 поверхи. 9,6 м від землі до конька.
Додано: Вів 12 сер, 2025 18:08
Додано: Вів 12 сер, 2025 21:59
Додано: Вів 12 сер, 2025 23:11
Панове зіткнулися з цікавими проблемами.
Звісно, це проблема виховання та свідомості молодої людини.
Або перебільшення проблем.
Наприклад, моя жінка в свої 17 років вступила в університет в іншій області України, поїхала, вчилася, жила в гуртожитку (де я з нею вперше і зустрівся - вона вже була на 5-му курсі) паралельно працювала на пошті. Досить важко, бо розвозила посилки по відділеннях.
І що? Вижила ж? Так це дівчина. Мама - бухгалтер дитячого садочка, батько працівник автобази.
Фактично родина жила на мінімумі доходів.
Замітьте: ніяких модних зараз репетиторів.
На вихідні погодилися дати інтервʼю родичі того хлопця, що сам в 17 років поїхав вчитися в Польшу, в Познань.
Вчиться і став самостійною людиною.
Можливо, не з того тіста або в іншій спосіб зроблений?
Мені самому цікаво дізнатися подробиці, що за університет в Познані, які умови навчання і таке інше.
Але реально відправили хлопця самого (супроводжували бабуся та дідусь, навіть не батьки - вони поселили тимчасово на квартиру - до гуртожитка - та залишили).
Ну не пропав же хлопець.
P.S. Сьогодні дізнався, що доня приятеля стала студенткою Львівського національного університету. Спеціальність «Маркетинг».
Де мама дівчини, важко сказти, бо батько жонатий вже четвертий раз і навіть не знаю точно, де батько студентки мешкає: чи в Туреччині, чи в Дубаї.
Ну не боїться ж…
Востаннє редагувалось akurt в Вів 12 сер, 2025 23:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 12 сер, 2025 23:19
Спати в своїй машині в Америці стає незаконним.
Можливо будуть створена резервації для бездомних.
Додано: Вів 12 сер, 2025 23:37
Не псуйте життя пану flyman’у.
Він вірить свято, що в США - де він не був останні 1/2 сторіччя і точно не буде там в найближчі 1/2 сторіччя - всі сплять під мостами в картонних коробках та саме там, де ви написали.
P.S. Взагалі, в США почали суттєво закручувати гайки. Завтра дам інфу про те, що відбувається з нашими українцями, які там опинилися за Програмою U4U. Там все дуже не просто.
Це якщо мякенько говорити…
Додано: Вів 12 сер, 2025 23:53
Та вже дивився декілька відосів на ту тему, дехто вже виїхав, дехто збирається. Закінчуються дозвола на роботу. Залишається працювати в чорну, або продати нахомячене. Спати в машині для економії на оренді незаконно. Залишається тікати до Німеччини на соціал.
Додано: Сер 13 сер, 2025 04:07
Ну, это еще не потянулся.
Есть несколько знакомых, приехали по Ю4Ю, сделали ТПС.
Сказали независимо друг от друга, причем они не знакомы между собой, что будут оставаться хоть нелегалами, но выезжать из США не будут.
Не знаю как они это себе видят, но с трамповскими приколами это будет не просто.
Додано: Сер 13 сер, 2025 06:55
Еміграція, заробітчанство
News from Canada
Діти племінниці - 12 та 10 років - два хлопця, які з лютого 2024 мешкають в Канаді, місто Едмонтон, столиця провінції Альберта, з цього понеділка вже в школі. Навчання англійською. Молодший додатково ще й французьку вчить (така програма навчання).
По приїзду в Канаду старший трохи знав англійську, молодший зовсім не знав.
Вже знають…
Почався новий навчальний рік…
В ці дні учасники форуму готують торби та валізи грошей на репетиторів та на платні ліцеї.
В Канаді зовсім інша реальність.
На диво майже все, про що мені розказувала племінниця, викладено в українській пресі.
Про канадську школу дуже цікаво тут (другий матеріал на сторінці):
