Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2908290929102911 Додано: Сер 13 сер, 2025 10:00 akurt написав: Знайшов себе… Знайшов себе…

Парень молодой. Процесс поиска у него только начинается. Все шансы есть: опыт обучения имеет, прививку от ориентирования на мнение "мудрых взрослых, которые лучше знают, что нужно" получил. Парень молодой. Процесс поиска у него только начинается. Все шансы есть: опыт обучения имеет, прививку от ориентирования на мнение "мудрых взрослых, которые лучше знают, что нужно" получил. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8694 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6469 раз. Подякували: 21616 раз. Профіль 132 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 сер, 2025 10:07 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Faceless написав: BIGor написав: [quote="5880908:akurt"]Сьогодні дізнався, що доня приятеля стала студенткою Львівського національного університету. Спеціальність «Маркетинг».

Цікаво, чого сучасна українська молодь обирах такі "не прохідні" та надважкі на ринку професії? Тих маркетологів треба для ринку - раз-два і все. Вище було про показник вступу на психологів. Куди вони всі потім підуть працювати? Цікаво, чого сучасна українська молодь обирах такі "не прохідні" та надважкі на ринку професії? Тих маркетологів треба для ринку - раз-два і все. Вище було про показник вступу на психологів. Куди вони всі потім підуть працювати? А філологія, що вже десятиліття десь в топі, вас не бентежить? А філологія, що вже десятиліття десь в топі, вас не бентежить?

Щоб далеко не ходити в мене донька того року закінчила нім філологію. Зара на магістратуру поступає.

А куди ще відправити вчитися дівчинку з пурєдної родини, в якої фігово з математикою. Добре, що того року, ще ЗНО з математики було не обов"язковим.[/quote]Є ціла купа інших гуманітарних і суспільних наук/спеціальностей. Нащо витрачати 5-6 років життя на те, що не цікаво і не буде застосовано? Щоб далеко не ходити в мене донька того року закінчила нім філологію. Зара на магістратуру поступає.А куди ще відправити вчитися дівчинку з пурєдної родини, в якої фігово з математикою. Добре, що того року, ще ЗНО з математики було не обов"язковим.[/quote]Є ціла купа інших гуманітарних і суспільних наук/спеціальностей. Нащо витрачати 5-6 років життя на те, що не цікаво і не буде застосовано? Faceless

Модератор Повідомлень: 36507 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1495 раз. Подякували: 8233 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 сер, 2025 11:28 BIGor написав: Цікаво, чого сучасна українська молодь обирах такі "не прохідні" та надважкі на ринку професії? Тих маркетологів треба для ринку - раз-два і все. Вище було про показник вступу на психологів. Куди вони всі потім підуть працювати? Цікаво, чого сучасна українська молодь обирах такі "не прохідні" та надважкі на ринку професії? Тих маркетологів треба для ринку - раз-два і все. Вище було про показник вступу на психологів. Куди вони всі потім підуть працювати?

Подивився зараз на pracuj.pl. 1438 вакансій у Польщі за запитом "Спеціаліст з маркетингу". На 20% більше, ніж вакансій на ІТ. Дійсно, взагалі незатребувана професія. Подивився зараз на pracuj.pl. 1438 вакансій у Польщі за запитом "Спеціаліст з маркетингу". На 20% більше, ніж вакансій на ІТ. Дійсно, взагалі незатребувана професія. Gastarbaiter Повідомлень: 3762 З нами з: 26.02.18 Подякував: 702 раз. Подякували: 617 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 сер, 2025 12:37 Еміграція, заробітчанство



News from USA



Схоже ЧОРНІ хмари над українцями, які опинилися в США за Програмою U4U, почали ставати більш чорними.

Такий висновок можна зробити з коротких роликів від українського блогера, який мешкає в США:



Він - як я розумію - юрист та спілкується з нашими людьми в США.



Там ситуація начебто така:

- ті українці, які виїхали в США за цією Програмою, перебувають ЛЕГАЛЬНО 2 роки.

- у багатьох ці 2 роки або вже сплили, або зараз починають спливати.

- щоби продовжити перебування, треба завчасно подати документи на поновлення та отримати так званий "репароль".

- а ось тут то і пастка: в ці дні активно починають надходити ВІДМОВИ у продовженні.

З формулюванням: "Ваш кейс не містить доказів того, що США повинні продовжувати ваше перебування".

Головний лейтмотив: війна в Україні та призов на військову службу НЕ Є ПРИЧИНОЮ залишатися в США.



За неофіційною статистикою в США переїхали орієнтовно 300 000 українців.

Багато з них під час оформлення документів порушили пункт 1 Програми: ПЕРЕБУВАТИ В Україні станом на 11 лютого 2022 року. Переважання кількість з них до цієї дати і головне - після - мешкали в різних країнах та скористалися такою нагодою - легко та просто опинитися в США.

В 2022-2024 роках міграційна служба США НЕ перевіряла цей пункт - вірила словам.

Зараз ретельно перевіряє...



Потрібно довести, чому саме вам треба продовжити пароль та залишитися в США.

Підставами може бути:

1) Ви приносите користь суспільству США: відкрили корисний для суспільства бізнес; працюєте у сфері, де в США бракує спеціалістів; платите податки в особливо великих розмірах…

2) Ви маєте незавершені справи в США: Навчання, яке триває; лікування, яке триває і не можна перервати; ви у процесі міграції чи возз’єднання з родиною; подали документи на возз’єднання з родичами; знаходитеся у робочому імміграційному процесі; ваша територія в Україні окупована (надати документи або інші докази цього).



Якщо пароль закінчився і ви чекаєте продовження – цей період НЕ вважається легальним перебуванням. Але в разі надання репароля цей період вважається легальним перебуванням…



Ось і цікаве економічне питання: а куди вони будуть повертатися?

Де почнуть наповнювати ринок праці та заповнювати вільне (?) житло? News from USAСхоже ЧОРНІ хмари над українцями, які опинилися в США за Програмою U4U, почали ставати більш чорними.Такий висновок можна зробити з коротких роликів від українського блогера, який мешкає в США:Він - як я розумію - юрист та спілкується з нашими людьми в США.Там ситуація начебто така:- ті українці, які виїхали в США за цією Програмою, перебувають ЛЕГАЛЬНО 2 роки.- у багатьох ці 2 роки або вже сплили, або зараз починають спливати.- щоби продовжити перебування, требаподати документита отримати так званий "репароль".в ці дні активно починають надходити ВІДМОВИ у продовженні.З формулюванням:Головний лейтмотив: війна в Україні та призов на військову службу НЕ Є ПРИЧИНОЮ залишатися в США.За неофіційною статистикою в США переїхали орієнтовно 300 000 українців.Багато з них під час оформлення документів порушили пункт 1 Програми: ПЕРЕБУВАТИ В Україні станом на 11 лютого 2022 року. Переважання кількість з них до цієї дати і головне - після - мешкали в різних країнах та скористалися такою нагодою - легко та просто опинитися в США.В 2022-2024 роках міграційна служба США НЕ перевіряла цей пункт - вірила словам.Зараз ретельно перевіряє...Потрібно довести, чому саме вам треба продовжити пароль та залишитися в США.Підставами може бути:1) Ви приносите користь суспільству США: відкрили корисний для суспільства бізнес; працюєте у сфері, де в США бракує спеціалістів; платите податки в особливо великих розмірах…2) Ви маєте незавершені справи в США: Навчання, яке триває; лікування, яке триває і не можна перервати; ви у процесі міграції чи возз’єднання з родиною; подали документи на возз’єднання з родичами; знаходитеся у робочому імміграційному процесі; ваша територія в Україні окупована (надати документи або інші докази цього).Якщо пароль закінчився і ви чекаєте продовження – цей період НЕ вважається легальним перебуванням. Але в разі надання репароля цей період вважається легальним перебуванням…Ось і цікаве економічне питання:Де почнуть наповнювати ринок праці та заповнювати вільне (?) житло? akurt

Повідомлень: 11167 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4007 раз. Подякували: 1449 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 сер, 2025 12:40 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from USA



Схоже ЧОРНІ хмари над українцями, які опинилися в США за Програмою U4U, почали ставати більш чорними.

Такий висновок можна зробити з коротких роликів від українського блогера, який мешкає в США:



Він - як я розумію - юрист та спілкується з нашими людьми в США.



Там ситуація начебто така:

- ті українці, які виїхали в США за цією Програмою, перебувають ЛЕГАЛЬНО 2 роки.

- у багатьох ці 2 роки або вже сплили, або зараз починають спливати.

- щоби продовжити перебування, треба завчасно подати документи на поновлення та отримати так званий "репароль".

- а ось тут то і пастка: в ці дні активно починають надходити ВІДМОВИ у продовженні.

З формулюванням: "Ваш кейс не містить доказів того, що США повинні продовжувати ваше перебування".

Головний лейтмотив: війна в Україні та призов на військову службу НЕ Є ПРИЧИНОЮ залишатися в США.



За неофіційною статистикою в США переїхали орієнтовно 300 000 українців.

Багато з них під час оформлення документів порушили пункт 1 Програми: ПЕРЕБУВАТИ В Україні станом на 11 лютого 2022 року. Переважання кількість з них до цієї дати і головне - після - мешкали в різних країнах та скористалися такою нагодою - легко та просто опинитися в США.

В 2022-2024 роках міграційна служба США НЕ перевіряла цей пункт - вірила словам.

Зараз ретельно перевіряє...



Потрібно довести, чому саме вам треба продовжити пароль та залишитися в США.

Підставами може бути:

1) Ви приносите користь суспільству США: відкрили корисний для суспільства бізнес; працюєте у сфері, де в США бракує спеціалістів; платите податки в особливо великих розмірах…

2) Ви маєте незавершені справи в США: Навчання, яке триває; лікування, яке триває і не можна перервати; ви у процесі міграції чи возз’єднання з родиною; подали документи на возз’єднання з родичами; знаходитеся у робочому імміграційному процесі; ваша територія в Україні окупована (надати документи або інші докази цього).



Якщо пароль закінчився і ви чекаєте продовження – цей період НЕ вважається легальним перебуванням. Але в разі надання репароля цей період вважається легальним перебуванням…



Ось і цікаве економічне питання: а куди вони будуть повертатися?

Де почнуть наповнювати ринок парці та заповнювати вільне (?) житло? News from USAСхоже ЧОРНІ хмари над українцями, які опинилися в США за Програмою U4U, почали ставати більш чорними.Такий висновок можна зробити з коротких роликів від українського блогера, який мешкає в США:Він - як я розумію - юрист та спілкується з нашими людьми в США.Там ситуація начебто така:- ті українці, які виїхали в США за цією Програмою, перебувають ЛЕГАЛЬНО 2 роки.- у багатьох ці 2 роки або вже сплили, або зараз починають спливати.- щоби продовжити перебування, требаподати документита отримати так званий "репароль".в ці дні активно починають надходити ВІДМОВИ у продовженні.З формулюванням:Головний лейтмотив: війна в Україні та призов на військову службу НЕ Є ПРИЧИНОЮ залишатися в США.За неофіційною статистикою в США переїхали орієнтовно 300 000 українців.Багато з них під час оформлення документів порушили пункт 1 Програми: ПЕРЕБУВАТИ В Україні станом на 11 лютого 2022 року. Переважання кількість з них до цієї дати і головне - після - мешкали в різних країнах та скористалися такою нагодою - легко та просто опинитися в США.В 2022-2024 роках міграційна служба США НЕ перевіряла цей пункт - вірила словам.Зараз ретельно перевіряє...Потрібно довести, чому саме вам треба продовжити пароль та залишитися в США.Підставами може бути:1) Ви приносите користь суспільству США: відкрили корисний для суспільства бізнес; працюєте у сфері, де в США бракує спеціалістів; платите податки в особливо великих розмірах…2) Ви маєте незавершені справи в США: Навчання, яке триває; лікування, яке триває і не можна перервати; ви у процесі міграції чи возз’єднання з родиною; подали документи на возз’єднання з родичами; знаходитеся у робочому імміграційному процесі; ваша територія в Україні окупована (надати документи або інші докази цього).Якщо пароль закінчився і ви чекаєте продовження – цей період НЕ вважається легальним перебуванням. Але в разі надання репароля цей період вважається легальним перебуванням…Ось і цікаве економічне питання:Де почнуть наповнювати ринок парці та заповнювати вільне (?) житло?

Я ж вище написав, в Бундес на бюргергельд. 😎 Я ж вище написав, в Бундес на бюргергельд. 😎 Bolt Повідомлень: 3566 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 277 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 сер, 2025 13:15 Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇



Президент назвав країни-пріоритети для впровадження множинного громадянства Модератор

Модератор Форуму Повідомлень: 6265 З нами з: 25.01.06 Подякував: 79 раз. Подякували: 437 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 сер, 2025 13:37 Gastarbaiter написав: BIGor написав: Цікаво, чого сучасна українська молодь обирах такі "не прохідні" та надважкі на ринку професії? Тих маркетологів треба для ринку - раз-два і все. Вище було про показник вступу на психологів. Куди вони всі потім підуть працювати? Цікаво, чого сучасна українська молодь обирах такі "не прохідні" та надважкі на ринку професії? Тих маркетологів треба для ринку - раз-два і все. Вище було про показник вступу на психологів. Куди вони всі потім підуть працювати?

Подивився зараз на pracuj.pl. 1438 вакансій у Польщі за запитом "Спеціаліст з маркетингу". На 20% більше, ніж вакансій на ІТ. Дійсно, взагалі незатребувана професія. Подивився зараз на pracuj.pl. 1438 вакансій у Польщі за запитом "Спеціаліст з маркетингу". На 20% більше, ніж вакансій на ІТ. Дійсно, взагалі незатребувана професія.

То ще абсолютно нічого не означає. То ще абсолютно нічого не означає. Bolt Повідомлень: 3566 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 277 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2908290929102911 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор