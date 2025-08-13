Парень молодой. Процесс поиска у него только начинается. Все шансы есть: опыт обучения имеет, прививку от ориентирования на мнение "мудрых взрослых, которые лучше знают, что нужно" получил.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 сер, 2025 10:00
Додано: Сер 13 сер, 2025 10:07
Re: Еміграція, заробітчанство
Щоб далеко не ходити в мене донька того року закінчила нім філологію. Зара на магістратуру поступає.
А куди ще відправити вчитися дівчинку з пурєдної родини, в якої фігово з математикою. Добре, що того року, ще ЗНО з математики було не обов"язковим.[/quote]Є ціла купа інших гуманітарних і суспільних наук/спеціальностей. Нащо витрачати 5-6 років життя на те, що не цікаво і не буде застосовано?
Додано: Сер 13 сер, 2025 11:28
Подивився зараз на pracuj.pl. 1438 вакансій у Польщі за запитом "Спеціаліст з маркетингу". На 20% більше, ніж вакансій на ІТ. Дійсно, взагалі незатребувана професія.
Додано: Сер 13 сер, 2025 12:37
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Схоже ЧОРНІ хмари над українцями, які опинилися в США за Програмою U4U, почали ставати більш чорними.
Такий висновок можна зробити з коротких роликів від українського блогера, який мешкає в США:
Він - як я розумію - юрист та спілкується з нашими людьми в США.
Там ситуація начебто така:
- ті українці, які виїхали в США за цією Програмою, перебувають ЛЕГАЛЬНО 2 роки.
- у багатьох ці 2 роки або вже сплили, або зараз починають спливати.
- щоби продовжити перебування, треба завчасно подати документи на поновлення та отримати так званий "репароль".
- а ось тут то і пастка: в ці дні активно починають надходити ВІДМОВИ у продовженні.
З формулюванням: "Ваш кейс не містить доказів того, що США повинні продовжувати ваше перебування".
Головний лейтмотив: війна в Україні та призов на військову службу НЕ Є ПРИЧИНОЮ залишатися в США.
За неофіційною статистикою в США переїхали орієнтовно 300 000 українців.
Багато з них під час оформлення документів порушили пункт 1 Програми: ПЕРЕБУВАТИ В Україні станом на 11 лютого 2022 року. Переважання кількість з них до цієї дати і головне - після - мешкали в різних країнах та скористалися такою нагодою - легко та просто опинитися в США.
В 2022-2024 роках міграційна служба США НЕ перевіряла цей пункт - вірила словам.
Зараз ретельно перевіряє...
Потрібно довести, чому саме вам треба продовжити пароль та залишитися в США.
Підставами може бути:
1) Ви приносите користь суспільству США: відкрили корисний для суспільства бізнес; працюєте у сфері, де в США бракує спеціалістів; платите податки в особливо великих розмірах…
2) Ви маєте незавершені справи в США: Навчання, яке триває; лікування, яке триває і не можна перервати; ви у процесі міграції чи возз’єднання з родиною; подали документи на возз’єднання з родичами; знаходитеся у робочому імміграційному процесі; ваша територія в Україні окупована (надати документи або інші докази цього).
Якщо пароль закінчився і ви чекаєте продовження – цей період НЕ вважається легальним перебуванням. Але в разі надання репароля цей період вважається легальним перебуванням…
Ось і цікаве економічне питання: а куди вони будуть повертатися?
Де почнуть наповнювати ринок праці та заповнювати вільне (?) житло?
Додано: Сер 13 сер, 2025 12:40
Я ж вище написав, в Бундес на бюргергельд. 😎
Додано: Сер 13 сер, 2025 13:15
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇
Президент назвав країни-пріоритети для впровадження множинного громадянства
Додано: Сер 13 сер, 2025 13:37
То ще абсолютно нічого не означає.
Додано: Сер 13 сер, 2025 15:00
Додано: Сер 13 сер, 2025 15:15
Там може бути купа порожніх вакансій, типа фірма хоче показати, що вона росте і типа наймає працівників, хрюша робить собі кадровий резерв, тощо.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|