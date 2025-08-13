Сибарит написав:
Как вы это смотрите? Нудно же! Пришлось несколько раз проматывать, чтобы среди давления на эмоции выцепить суть.
Тоже мне проблема! В Киеве трудно найти место, где можно легально высадить пассажира, а бедным американцам не везде разрешают парковаться на ночь 😁
Лайфхак для тех, кто путешествует по США. На трак-стопах обычно есть зона для парковки легковых и легковые заправки. Поселиться там, конечно, не дадут, но бесплатно переночевать не проблема. Территории это частные. Там же обычно можно слить из автодрома нечистоты и залить свежую воду. Также за относительно вменяемые деньги (а при хорошей коммуникации и отсутствии совести, даже бесплатно) можно принять душ.
Я понимаю, что для нашего человека необходимость соблюдать правила - это катастрофа, но учиться надо 😁
Я немного удивлен, но в данном случае, Вы не совсем правы.
Во первых, там есть упоминание о трак-стопах.
Там легально ночевать в траках. И только. Для остальных водителей - ограничение в 3 часа.
Потом - велкам в мотель/отель и прочий тель.
Для американцев жизнь на колесах - привычный атрибут местного лайфстайла.
США - действительно огроменная страна и у некоторого % населения в определенный момент жизни становится вопрос или дальше сундучить денежные знаки на банковском счету или потратить несколько лет жизни для получения удовольствия от такого длительного путешествия.
Как раз недавно попался фильм "RV".
Кемпингов для РВ не так много и они не покрывают совсем всю территорию США.
Да и это не удобно ехать куда-то, в определенную точку, сворачивать, искать кэмп, чтобы - что? Переночевать и ехать дальше? Кэмпы больше для тех, кто приехал, например на озеро в горах и там проводит несколько дней или недель или месяцев. Но если кому-то надо просто переночевать - нафига?
Да, мне тоже не нравятся бомжи, которые забивают мусором свои вэны и в этом живут. Но под это попали и РВ и просто право переночевать в машине на тракстопе.
Это не про бомжевание. РВ стоят очень некисло. МОгут и несколько сот и даже больше миллиона затянуть (видел переделанный под РВ огроменный трехосный автобус - это такой мегатрансформер, очень комфортный и дорогой).
Жить по правилам? Да, почему нет?
Только американцы привыкли, что правила созданы для удобства и свободы.
Так повелось.
Я сам не всегда одобряю столько свободы и во всем, но они так привыкли и им это нравится.
Свобода ношения оружия, свобода выбора места жительства, свобода в нощении одежды (это именно из Америки пошел дресс-код, отрицающий дресскод) и тд.
Между прочим, это не только про жизнь в транспортном средстве.
В довоенной Украине многие с палатками могли выбраться на море или в горы.
В США тоже. Только были ограничения ГДЕ НЕЛЬЗЯ. То есть, разрешено там, где не запрещено. И да, этим пользоввались бомжи, которых сейчас пытаются загнать в шелтеры. Но этим-же пользовались просто туристы.
Туризм, есть такое слово.
Сейчас свободы такого туризма стало намного меньше.
Просто боролись с бомжами и бродягами, а попали под раздачу туристы.
Ну и да, есть определенный %% населения, который не тянет свое жилье и живет в трейлерах и транспортных средствах, а тянуть место в кемпинге тоже не может ибо это дороже аренды квартиры во многих городах, в тч эконом-сегмента в НЙ.
Государству особо не выгодны такие люди. Они имеют какой-то небольшой пассивный или не очень активный доход и мало тратят. То есть, мало платят налогов с доходов и с расходов. Надо чтобы чел фигачил до пенсии на 2-3 работах и платил налоги. Много тратил - и платил налоги. Жить для себя? И шо государству с этого? Что государство поимеет с чела, который, скажем, отложил несколько сот куе на счету или в стоках и живет с дохода с этого? Это очень маленький по американским меркам доход, чтобы он облагался налогом. Но на какой-то минимум хватит. И только необходимость содержать в той или иной мере недвигу делает невозможным арифметически жить на налогонеоблагаемый доход.
А недвига - это тоже налоги. Вечные. За то, что ты заработал и заплатил налоги. Потратил и заплатил налоги. А потом живешь и платишь налоги - неважно, арендуешь и платит лендлорд или владеещь и платишь сам. Это - налоги с денег, с которых уже уплачены налоги.