Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2911291229132914 Додано: Сер 13 сер, 2025 23:37 Португалія - всьо?

https://news.finance.ua/ua/portuhaliya-zminyt-mihraciyni-pravyla-yak-ce-vplyne-na-ukrainciv Португалія - всьо? flyman

Повідомлень: 40387 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1605 раз. Подякували: 2850 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 сер, 2025 06:28 Сибарит написав: rjkz написав: Я уверен, что Вы - эрудированный в том числе в этом вопросе человек, но это - нововведение. В какой стадии - не знаю. Я уверен, что Вы - эрудированный в том числе в этом вопросе человек, но это - нововведение. В какой стадии - не знаю.

Помилуйте, но в тех нескольких отрывках, которые я осилил, Я насчитал не менее трёх запретов на разных уровнях. От Каунти до штата. О запретах федерального уровня речь не шла. Это не может быть одним нововведением. Тем более, что о существовании таких запретов мне известно не первый год.

Возможно, увеличение количества подобных запретов даёт повод для нового освещения проблемы, но не более.



ЗЫ морда на экране показалась мне знакомой. Кажется, я уже пытался смотреть трагедии в его исполнении. Помилуйте, но в тех нескольких отрывках, которые я осилил, Я насчитал не менее трёх запретов на разных уровнях. От Каунти до штата. О запретах федерального уровня речь не шла. Это не может быть одним нововведением. Тем более, что о существовании таких запретов мне известно не первый год.Возможно, увеличение количества подобных запретов даёт повод для нового освещения проблемы, но не более.ЗЫ морда на экране показалась мне знакомой. Кажется, я уже пытался смотреть трагедии в его исполнении.



Собственно, вот эта "морда", переполненная трагедиями.

Полюбопытствуйте.

Уверен, от таких "трагедий" многие не откажутся.



Я понимаю, что он несколько лукавит на чем действительно он заработал деньги, но тем не менее, это полностью законно и я-бы сказал как минимум не аморально.

Собственно, вот эта "морда", переполненная трагедиями.Полюбопытствуйте.Уверен, от таких "трагедий" многие не откажутся.Я понимаю, что он несколько лукавит на чем действительно он заработал деньги, но тем не менее, это полностью законно и я-бы сказал как минимум не аморально. rjkz

Повідомлень: 17699 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8662 раз. Подякували: 5477 раз. Профіль 10 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 сер, 2025 07:45 rjkz написав: Полюбопытствуйте.

Уверен, от таких "трагедий" многие не откажутся. Полюбопытствуйте.Уверен, от таких "трагедий" многие не откажутся.

Спасибо!

Похоже, однобокость моего впечатления была вызвана настроем тех, по чьим ссылкам я ходил.

Тут он вполне оптимистичен, по крайней мере на первых минутах...

Но все равно нудноват.

Не мой это формат. Спасибо!Похоже, однобокость моего впечатления была вызвана настроем тех, по чьим ссылкам я ходил.Тут он вполне оптимистичен, по крайней мере на первых минутах...Но все равно нудноват.Не мой это формат. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8699 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6469 раз. Подякували: 21616 раз. Профіль 132 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 сер, 2025 07:46 Gastarbaiter написав: BIGor написав: А до чого польська економіка до українських студентів? Чи Україна готує спеціалістів виключно для ринку Польщі? Ну і ще майте на увазі, що економіка Польщі більше економіки України майже в 5 раз. А до чого польська економіка до українських студентів? Чи Україна готує спеціалістів виключно для ринку Польщі? Ну і ще майте на увазі, що економіка Польщі більше економіки України майже в 5 раз.

Як можна бути таким нудним? robota.ua підійде? Маркетолог 1623 вакансії, програміст 1375 вакансій. Як можна бути таким нудним? robota.ua підійде? Маркетолог 1623 вакансії, програміст 1375 вакансій.

Дякую. Дуже здивований кількістью вакансій. Дякую. Дуже здивований кількістью вакансій. BIGor

Повідомлень: 10090 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1460 раз. Подякували: 1866 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2911291229132914 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless