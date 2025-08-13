Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Я уверен, что Вы - эрудированный в том числе в этом вопросе человек, но это - нововведение. В какой стадии - не знаю.
Помилуйте, но в тех нескольких отрывках, которые я осилил, Я насчитал не менее трёх запретов на разных уровнях. От Каунти до штата. О запретах федерального уровня речь не шла. Это не может быть одним нововведением. Тем более, что о существовании таких запретов мне известно не первый год. Возможно, увеличение количества подобных запретов даёт повод для нового освещения проблемы, но не более.
ЗЫ морда на экране показалась мне знакомой. Кажется, я уже пытался смотреть трагедии в его исполнении.
Собственно, вот эта "морда", переполненная трагедиями. Полюбопытствуйте. Уверен, от таких "трагедий" многие не откажутся.
Я понимаю, что он несколько лукавит на чем действительно он заработал деньги, но тем не менее, это полностью законно и я-бы сказал как минимум не аморально.
rjkz написав:Полюбопытствуйте. Уверен, от таких "трагедий" многие не откажутся.
Спасибо! Похоже, однобокость моего впечатления была вызвана настроем тех, по чьим ссылкам я ходил. Тут он вполне оптимистичен, по крайней мере на первых минутах... Но все равно нудноват. Не мой это формат.
BIGor написав:А до чого польська економіка до українських студентів? Чи Україна готує спеціалістів виключно для ринку Польщі? Ну і ще майте на увазі, що економіка Польщі більше економіки України майже в 5 раз.
Як можна бути таким нудним? robota.ua підійде? Маркетолог 1623 вакансії, програміст 1375 вакансій.
«Work-life баланс — міф»: СЕО Cognition пропонує працівникам компенсацію в 9 зарплат або 80+ годин роботи на тиждень
Генеральний директор Cognition, Скотт Ву, ШІ-стартапу, який нещодавно поглинув Windsulf, поставив своїм 200-м новим працівникам ультиматум, згідно якому вони або повинні працювати шість днів на тиждень в офісі з навантаженням понад 80 годин, або ж звільнитися й отримати компенсацію в розмірі 9-ти зарплат.
Це рішення стало наслідком суттєвої різниці в корпоративних культурах двох компаній. Windsurf, яку нещодавно придбав Cognition, підтримувала гнучкий підхід до роботи, тоді як Cognition робить ставку на високу продуктивність і відкрито не визнає баланс між роботою та особистим життям.
Зробити вибір працівники компанії можуть до 10 серпня.
«Ми не визнаємо баланс між роботою та особистим життям. Створення майбутнього програмної інженерії — це місія, яка для нас настільки важлива, що її неможливо відокремити від приватного життя», — зазначив генеральний директор Cognition Скотт Ву в листі до співробітників.
Він також підтвердив цю позицію публічно в дописі у себе в соцмережах, зазначивши, що в Cognition панує «надзвичайно висока культура продуктивності», про яку компанія чесно інформує кандидатів.
«Ми регулярно працюємо в офісі навіть у вихідні й виконуємо свою найкращу роботу пізно ввечері. Багато хто з нас буквально живе там, де працює... і ми розуміємо, що це не підходить усім», — пише Ву.
Напевно співробітники цієї шарашки отримують 500 кує - не менше, якщо погоджуються так вкалувати для досягення високодуховних цілей - купівля нової яхти власниками компанії
Я-бы сказал, что баланс между работой и семьей - это не про США воообще. Есть частный/корпоративный бизнес, где наемный работник, фактически, полностью бесправен. Что-бы там ни говорили. Исключение - дискриминация по расовому или гендерному признаку. Если удастся доказать. По остальным вопросам - если дело касается травм на работе как-то можно чего-то добиться, но не всегда. Касательно прав - работник имеет право уволиться и имеет право получать зарплату. Тут есть некоторая ловушка - работодатель может предложить зп в год и тогда работник будет вынужден работать столько сколько от него требуют, фактически, без дополнительной оплаты. Опять-же, исключение - работа с профсоюзом (Юнион). Но большинство частных работодателей все больше и больше избавляются от юнионов, хоть это и стоит им немало денег. Еще одно исключение из данной схемы - работа на правительство и на город. Причем на линейном уровне. От звонка до звонка. Но там зарплаты - совсем не фонтан и многие вынуждены работать или с овертаймом или иметь еше одну работу. ТО есть, опять таки баланс не в пользу семьи. По Бруклину могу сказать, что есть еще одна черта работы на "русского" работодателя. В отличии от американцев, они гарантированно выжимают все соки, но при этом не хотят платить овертаймы.
Так і виходить, работа-дом -робота -дом у пересічного американця. Ось до речі наглядний огляд на "найкращого" роботодавця світу
rjkz написав:Не совсем так. Сверхурочные обязаны оплачивать если почасовая оплата, если оплата в год, то большинство американских американских компаний стремятся чтобы отрабатывалось не более 40 часов в неделю, но есть и такие, где на это забивают. Говорят, что если работу не выполнил, то это не проблема компании чтобы она была выполнена. Есть где и в таких случаях платят овертаймы, а есть где не платят.
Совершенно верно. Не совсем так. Сотрудник сотруднику рознь. Как и програмист-програмисту. Толковым могут предлагать не просто ЗП в год. А еще и часть компании - акциями. Т.е. овнер может на старте стартапа договориться что вот ща денег нет много, но надо вджобывать. Поэтому денег - вот стока + акций во стока. И это работает. Оба идут на риск. Но и оба понимают за что.
Что в странах совка+ЕС? А ничего. Овнер никогда не даст часть компании какому-то ваську, особенно если компания - галера по тимпу ЕРАМ. Там работнико по сути - раб. И с профсоюзами у нас не так поездато как за океаном )))