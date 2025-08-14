RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 14:37

BIGor написав:

  BIGor написав:
  rjkz написав:
  BIGor написав:CША точно країна "Мрій" :mrgreen:
https://dou.ua/forums/topic/55079/
«Work-life баланс — міф»: СЕО Cognition пропонує працівникам компенсацію в 9 зарплат або 80+ годин роботи на тиждень

Генеральний директор Cognition, Скотт Ву, ШІ-стартапу, який нещодавно поглинув Windsulf, поставив своїм 200-м новим працівникам ультиматум, згідно якому вони або повинні працювати шість днів на тиждень в офісі з навантаженням понад 80 годин, або ж звільнитися й отримати компенсацію в розмірі 9-ти зарплат.

Це рішення стало наслідком суттєвої різниці в корпоративних культурах двох компаній. Windsurf, яку нещодавно придбав Cognition, підтримувала гнучкий підхід до роботи, тоді як Cognition робить ставку на високу продуктивність і відкрито не визнає баланс між роботою та особистим життям.

Зробити вибір працівники компанії можуть до 10 серпня.

«Ми не визнаємо баланс між роботою та особистим життям. Створення майбутнього програмної інженерії — це місія, яка для нас настільки важлива, що її неможливо відокремити від приватного життя», — зазначив генеральний директор Cognition Скотт Ву в листі до співробітників.

Він також підтвердив цю позицію публічно в дописі у себе в соцмережах, зазначивши, що в Cognition панує «надзвичайно висока культура продуктивності», про яку компанія чесно інформує кандидатів.

«Ми регулярно працюємо в офісі навіть у вихідні й виконуємо свою найкращу роботу пізно ввечері. Багато хто з нас буквально живе там, де працює... і ми розуміємо, що це не підходить усім», — пише Ву.

Напевно співробітники цієї шарашки отримують 500 кує - не менше, якщо погоджуються так вкалувати для досягення високодуховних цілей - купівля нової яхти власниками компанії :D


Я-бы сказал, что баланс между работой и семьей - это не про США воообще.
Есть частный/корпоративный бизнес, где наемный работник, фактически, полностью бесправен. Что-бы там ни говорили.
Исключение - дискриминация по расовому или гендерному признаку. Если удастся доказать. По остальным вопросам - если дело касается травм на работе как-то можно чего-то добиться, но не всегда.
Касательно прав - работник имеет право уволиться и имеет право получать зарплату. Тут есть некоторая ловушка - работодатель может предложить зп в год и тогда работник будет вынужден работать столько сколько от него требуют, фактически, без дополнительной оплаты.
Опять-же, исключение - работа с профсоюзом (Юнион). Но большинство частных работодателей все больше и больше избавляются от юнионов, хоть это и стоит им немало денег.
Еще одно исключение из данной схемы - работа на правительство и на город.
Причем на линейном уровне. От звонка до звонка. Но там зарплаты - совсем не фонтан и многие вынуждены работать или с овертаймом или иметь еше одну работу.
ТО есть, опять таки баланс не в пользу семьи.
По Бруклину могу сказать, что есть еще одна черта работы на "русского" работодателя. В отличии от американцев, они гарантированно выжимают все соки, но при этом не хотят платить овертаймы.

Так і виходить, работа-дом -робота -дом у пересічного американця. Ось до речі наглядний огляд на "найкращого" роботодавця світу

закат Бейерії
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 15:16

akurt

Слава Богу, що власник "Флайманового кінозалу" ніколи не дивиться кіно в його власному кінотеатрі.
І це добре: не дай Боже подивися хоча б у відео "Американцы страдают в США, ПЛОХО ВСЁ" декілька секунд на 20:03...
Кинув би все на світі - впав би на коліна ти благав:
"Пане akurt'e! Простіть мене, невдаху, за те, що я не вірив про зарплатню наших українців в $500К! Простіть, я більше не буду розміщувати на форуму повну дурню!"

P.S. І ще додав би: "Я навіть навчуся користуватися кнопкою DEL на клавіатурі, щоби не розміщувати на форумі гігантські копії ЧУЖИХ текстів, які ми всі читали, щоби до чужих текстів додати свої поцарапані 5 копійок...

P.P.S. перше відео ми всі бачили і вже обговорили, то пан флайман не встиг.
За друге відео дякую: класні слова на 3-ій хвилині.
Навіть передивлюся другий раз: ходить людина та скиглить, і скиглить... Але квартиру за 3 950 доларів на місяць в оренду бере... Ні, щоби повернутися в Хабаровськ... Хі-хі...
Витратив трохи часу щоби вдруге передивитися відео від невдахи з Сан Францисько - просто тому, що я дуже часто там був та багато ходив вулицями.
Просто стало цікаво.

1. Вулиця, по якій йде автор відео - реальна глибинка міста з населенням в 800 000 людей.
Я один раз пішки пройшов саме в тому районі - від Ferry Building (прибув на поромі, який проходить повз знаменитої на весь світ тюрми Алькатрас до https://maps.app.goo.gl/phYsE8voqdtWu9JQ9
і далі - до залізничної (!) станції
https://maps.app.goo.gl/PBb4SwS1VB1eWSW36
звідки відїждждав на 2-рівневому поїзді в серце Силіконової долини - місто Сан Хосе.
Але до такої глибинки, де ходить автор відео - не дійшов.
Це щось на кшталт Осипенковського в Запоріжжі або щось на краю Києва.
Єдине що радує: бідність мешканців/роботяг можна оцінити по якості автівок, припаркованих - зверніть увагу - БЕЗКОШТОВНО на вулицях міста. В центрі таке паркування безкоштовно могло бути або тільки на 2 години або на підземних паркінгах десь по 30 доларів за світовий день.

2. Рекомендую звернути увагу на розповідь з 02:40 до 03:30. І подумати: "А де це є країна, яка любить всіх підряд іноземців/біженців та кожного? Он 57 дебілів махали на стадіоні в Польщі прапорами УПА - то їх повинні любити... або два підлітка-дебіла фарбами під прапор УПА розмалювали пам"ятник в Польщі - то теж їх поляки повинні любити?

3. Сподобалося на 05:00 і далі: "Складно все... складно знайти роботу, складно заробити гроші, складно зняти кваратиру.... Я навіть не знаю, що зараз легко в США..."
Я згадав старий анекдот, коли "дорогого Леоніда Ілліча Брежнєва" робітничий клас питав: "А чого це при переході від соціалізму до капіталазму так погано, що вже і їсти немає що?"
Брежнєв відповідає: "Так в дорозі кормити ніхто і не обіцяв..."

4. На 06:15 взагалі класика на тему "Раніше все було краще і повезло тим, хто народився за царя Панька..."

5. Про залізниці - він не знає особливостей - то не основний вид транспорту в США з давніх часів.
Залізниці там - диковинка... Приблизно як квитки на потяг в Україні...
Кіра того, навіщо там між SFO та LAX залізничне сполучення, якщо є альтернативи: а) літак за ціною бургера; б) власне авто (комфорт та звички); в ) для бідних є автобус-експрес.
Гадаю пузаті капіталісти в шляпах все порахували...

Я далі другий раз вирішив не передивлятися, а взагалі подивитися цікаво. Навіть рекомендую.

З приводу оренди квартири в Сан Францисько за 3 950 доларів - то дійсно є така ціна і то "стандарт".
В центрі взагалі 6 500 платили НАШІ українські ІТ-ники із своєї зарплатні в 350 000 на рік...
І не плакали в камізельку...
Ну хочеш платити не 3 950 - орендуй щось на північ від міста - в районі Petaluma...
На південь НЕ орендуй - там не дешевше 3000 доларів...
На роботу будеш їхати 1, 5 години в один бік... І так наші роблять...

Хто на що вчився... Класика...
