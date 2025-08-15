Я в соседней теме попытался Вам это объяснить.
Все посчитано.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 сер, 2025 10:53
Додано: П'ят 15 сер, 2025 11:13
Але з таким підходом(як я вище описав - завалюють щодня 30чел), то ніякі підрахуЇ НЕ допоможуть))
Чи там, напевно, діє негласний закон - "крадіть, але по чуть-чуть і НЕ часто" ?
Додано: П'ят 15 сер, 2025 13:07
$500K ІТ випускнику
6:35
Додано: П'ят 15 сер, 2025 14:19
Що ви так хвилюєтеся про $500К в рік?
Он один псевдоІТ-ник в Україні просить 250 000 гривень на місяць і то не дають.
В цьому році вже буде 10 років як все просить та просить…
Панове! В кого є вакансія із зарплатнею в 250 000 гривень на місяць - маякніть - дам людину для роботи.
Я не помилився: гривень. Двісті пʼятдесят тисяч.
На місяць.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 14:27
Еміграція, заробітчанство
News from Canada
Спілкуюся з людьми, які раніше мешкали в Анталії але скористалися нагодою та виїхали в Канаду.
Одна з них - неповна родина: мама та син, який в минулому році закінчив «Одеську мореходку».
Мама прожила в Туреччині 20 років (!).
Незручно було питати, син має гени українські чи турецькі. Не важливо вже…
Дивували мене безмежно: приїхали в саме дороге місто Канади Ванкувер - і там буквально «відриваються» - і концерти, і катамарани, і походи на озера та в гори.
В мене було враження, що мамі не 45 років, а 16, ну може 18… «Дорвалася до безкоштовного».
Сьогодні до неї просте запитання:
- Ну, що, залишаєтеся в Канаді? (мається на увазі не син, тому в рейс іти), а саме вона)
Ось відповідь (цитата):
- Да. Нет. Объясняю. Да. И в то же время нет. 🤣🤣🤣
P.S. Ванкувер - портове місто. Більша частина круїзних лайнерів на Аляску йде саме з цього канадського порту.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 18:06
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇
120 тисяч українських біженців у США можуть втратити статус уже 15 серпня
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|