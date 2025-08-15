RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2913291429152916
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 10:53

  Успіх написав:І ніхто не змінює закони?
Як так?©))

Я в соседней теме попытался Вам это объяснить.
Все посчитано.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8706
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6470 раз.
Подякували: 21616 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 11:13

  Сибарит написав:
  Успіх написав:І ніхто не змінює закони?
Як так?©))

Я в соседней теме попытался Вам это объяснить.
Все посчитано.

Але з таким підходом(як я вище описав - завалюють щодня 30чел), то ніякі підрахуЇ НЕ допоможуть))

Чи там, напевно, діє негласний закон - "крадіть, але по чуть-чуть і НЕ часто" ? :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 8459
З нами з: 18.03.21
Подякував: 274 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 13:07

$500K ІТ випускнику

6:35
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40417
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 14:19

Що ви так хвилюєтеся про $500К в рік?
Он один псевдоІТ-ник в Україні просить 250 000 гривень на місяць і то не дають.
В цьому році вже буде 10 років як все просить та просить…

Панове! В кого є вакансія із зарплатнею в 250 000 гривень на місяць - маякніть - дам людину для роботи.
Я не помилився: гривень. Двісті пʼятдесят тисяч.
На місяць.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11172
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4009 раз.
Подякували: 1449 раз.
 
Профіль
 
5
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 14:27

Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Спілкуюся з людьми, які раніше мешкали в Анталії але скористалися нагодою та виїхали в Канаду.

Одна з них - неповна родина: мама та син, який в минулому році закінчив «Одеську мореходку».
Мама прожила в Туреччині 20 років (!).
Незручно було питати, син має гени українські чи турецькі. Не важливо вже…
Дивували мене безмежно: приїхали в саме дороге місто Канади Ванкувер - і там буквально «відриваються» - і концерти, і катамарани, і походи на озера та в гори.
В мене було враження, що мамі не 45 років, а 16, ну може 18… «Дорвалася до безкоштовного».

Сьогодні до неї просте запитання:
- Ну, що, залишаєтеся в Канаді? (мається на увазі не син, тому в рейс іти), а саме вона)
Ось відповідь (цитата):
- Да. Нет. Объясняю. Да. И в то же время нет. 🤣🤣🤣

P.S. Ванкувер - портове місто. Більша частина круїзних лайнерів на Аляску йде саме з цього канадського порту.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11172
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4009 раз.
Подякували: 1449 раз.
 
Профіль
 
5
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 18:06

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

120 тисяч українських біженців у США можуть втратити статус уже 15 серпня
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6271
З нами з: 25.01.06
Подякував: 79 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 2913291429152916
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14688)
15.08.2025 17:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.