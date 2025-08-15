Я в соседней теме попытался Вам это объяснить.
Все посчитано.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 сер, 2025 10:53
Додано: П'ят 15 сер, 2025 11:13
Але з таким підходом(як я вище описав - завалюють щодня 30чел), то ніякі підрахуЇ НЕ допоможуть))
Чи там, напевно, діє негласний закон - "крадіть, але по чуть-чуть і НЕ часто" ?
Додано: П'ят 15 сер, 2025 13:07
$500K ІТ випускнику
6:35
Додано: П'ят 15 сер, 2025 14:19
Що ви так хвилюєтеся про $500К в рік?
Он один псевдоІТ-ник в Україні просить 250 000 гривень на місяць і то не дають.
В цьому році вже буде 10 років як все просить та просить…
Панове! В кого є вакансія із зарплатнею в 250 000 гривень на місяць - маякніть - дам людину для роботи.
Я не помилився: гривень. Двісті пʼятдесят тисяч.
На місяць.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 14:27
Еміграція, заробітчанство
News from Canada
Спілкуюся з людьми, які раніше мешкали в Анталії але скористалися нагодою та виїхали в Канаду.
Одна з них - неповна родина: мама та син, який в минулому році закінчив «Одеську мореходку».
Мама прожила в Туреччині 20 років (!).
Незручно було питати, син має гени українські чи турецькі. Не важливо вже…
Дивували мене безмежно: приїхали в саме дороге місто Канади Ванкувер - і там буквально «відриваються» - і концерти, і катамарани, і походи на озера та в гори.
В мене було враження, що мамі не 45 років, а 16, ну може 18… «Дорвалася до безкоштовного».
Сьогодні до неї просте запитання:
- Ну, що, залишаєтеся в Канаді? (мається на увазі не син, тому в рейс іти), а саме вона)
Ось відповідь (цитата):
- Да. Нет. Объясняю. Да. И в то же время нет. 🤣🤣🤣
P.S. Ванкувер - портове місто. Більша частина круїзних лайнерів на Аляску йде саме з цього канадського порту.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 18:06
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇
120 тисяч українських біженців у США можуть втратити статус уже 15 серпня
Додано: Суб 16 сер, 2025 02:00
В НЙ та-ж фигня.
кажется лимит в 941 или 942 доллара в день или за один раз на одного человека.
Потом прямо на тротуаре на простынях все это продается прямо на 5-й авеню.
Додано: Суб 16 сер, 2025 02:01
Ну да, только сумма 940+ долларов.
Так оно и работает.
Что не так?
Додано: Суб 16 сер, 2025 03:20
rjkz
И как это компенсируется владецам(и) бизнесов при систематическом таком выносе товара? Неужели страховыми? Охране(местной подкачанной титушне) маркетов запрещено бить маргиналоворов?
По поводу переноса пиццерий в подвалы и работе только по сайту - а есть ли те свободные подвалы в нормальных локациях где ходят их покупатели(не в Гарлеме же снимать им помещения под цех за копьё)? У нас либо мокрый подвал в совкофонде либо парковка там в подвале в новострое
Новостроя крайне мало
В Киеве какие то другие сухие и свободные подвалы есть в неограниченном количестве и за копейки?
Додано: Суб 16 сер, 2025 13:56
Еміграція, заробітчанство
News from Ukraine/France
В ці дні збирає речі, пакує валізи та збирається на автобусі відбути у Францію проста українська дівчина з одного обласного центра (приватна інформація).
Гадаю, інформація пригодиться батькам і дівчат (у приятеля у Львові дочці вже 16 років - але не вирішив батько доні, чи варто навчатися взагалі - жінка його он займається кігтями на руках та ратицях і їздить - не жартую - на Порше), і хлопців.
Буде навчатися в університеті.
Назву приховаю, але:
- 60 000 студентів за всіма формами навчання;
- 7 100 співробітників.
Спеціальність вибрали таку, яка НЕ входить в ТОР-5 в Україні в цьому році, але вибір мене здивував…. Дай Боже, щоби все вийшло…
Саме цікаве:
- вчилася в школі в Україні з поглибленим вивченням - французька мова;
- школа з кваліфікованими викладачами і - мало того - багато років підтримують звʼязок з одним із регіонів Франції; ось вчителі і порадили;
- вчителі не тільки порадили, але в спрямовували на подальше навчання, допомагали готувати документи;
- навчання БЕЗКОШТОВНЕ.
- стипендія як для українки з прифронтової зони - 700€ на місяць.
Про гуртожиток ще не питав, бо ще не доїхала до університету…
Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|