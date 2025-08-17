|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Суб 16 сер, 2025 23:38
Bolt
- Повідомлень: 3573
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 277 раз.
1
Додано: Нед 17 сер, 2025 08:42
В тексті жодного разу не згадуються:
- філіппінські цнотливі 13-и річні дівчата;
- ШРТ;
- курс «турецька ліра - $»
- недосяжні «$500К».
Тому ні, не той Андрій.
Цей розумний.
akurt
- Повідомлень: 11174
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4009 раз.
- Подякували: 1450 раз.
5
Додано: Нед 17 сер, 2025 11:20
akurt написав:
В тексті жодного разу не згадуються:
- філіппінські цнотливі 13-и річні дівчата;
- ШРТ;
- курс «турецька ліра - $»
- недосяжні «$500К».
Тому ні, не той Андрій.
Цей розумний.
Знати, чим цей пердимонокль закінчиться, теж в ОВДП побавився би.
Bolt
- Повідомлень: 3573
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 277 раз.
1
