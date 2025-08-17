RSS
  #
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 23:38

Не Мух часом?! 😎
https://youtu.be/yGNQcP9qo5c?si=SYd_bwV955Gbl0ym
1
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 08:42

В тексті жодного разу не згадуються:
- філіппінські цнотливі 13-и річні дівчата;
- ШРТ;
- курс «турецька ліра - $»
- недосяжні «$500К».

Тому ні, не той Андрій.
Цей розумний.
5
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 11:20

  akurt написав:В тексті жодного разу не згадуються:
- філіппінські цнотливі 13-и річні дівчата;
- ШРТ;
- курс «турецька ліра - $»
- недосяжні «$500К».

Тому ні, не той Андрій.
Цей розумний.

Знати, чим цей пердимонокль закінчиться, теж в ОВДП побавився би.
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 19:34

  Bolt написав:
  akurt написав:В тексті жодного разу не згадуються:
- філіппінські цнотливі 13-и річні дівчата;
- ШРТ;
- курс «турецька ліра - $»
- недосяжні «$500К».

Тому ні, не той Андрій.
Цей розумний.

Знати, чим цей пердимонокль закінчиться, теж в ОВДП побавився би.


https://www.youtube.com/shorts/wHe2XwluVB8
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 20:38

  flyman написав:
  Bolt написав:
  akurt написав:В тексті жодного разу не згадуються:
- філіппінські цнотливі 13-и річні дівчата;
- ШРТ;
- курс «турецька ліра - $»
- недосяжні «$500К».

Тому ні, не той Андрій.
Цей розумний.

Знати, чим цей пердимонокль закінчиться, теж в ОВДП побавився би.


https://www.youtube.com/shorts/wHe2XwluVB8

Так ніхто і не сумнівався.
Цей - мрійник в стилі хлопця 14-ти років, коли зранку насняться цнотливі дівчата.
Все вони щось хочуть, але НІЧОГО не виходить.
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 20:45

Re: Еміграція, заробітчанство

А есть тот же самый ролик на турецком шоб я хоть шо нибудь таки понял шо дама хочет та куды она выходит?
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 20:51

Есть такой же на иврите - посмотри у себя в Синагоге.
