Спілкуюся з людьми, які раніше мешкали в Анталії але скористалися нагодою та виїхали в Канаду.
Одна з них - неповна родина: мама та син, який в минулому році закінчив «Одеську мореходку». Мама прожила в Туреччині 20 років (!). Незручно було питати, син має гени українські чи турецькі. Не важливо вже… Дивували мене безмежно: приїхали в саме дороге місто Канади Ванкувер - і там буквально «відриваються» - і концерти, і катамарани, і походи на озера та в гори. В мене було враження, що мамі не 45 років, а 16, ну може 18… «Дорвалася до безкоштовного».
Сьогодні до неї просте запитання: - Ну, що, залишаєтеся в Канаді? (мається на увазі не син, тому в рейс іти), а саме вона) Ось відповідь (цитата): - Да. Нет. Объясняю. Да. И в то же время нет. 🤣🤣🤣
P.S. Ванкувер - портове місто. Більша частина круїзних лайнерів на Аляску йде саме з цього канадського порту.
А що тут дивного? Он один типу «програміст» з України, який проштрафився всім, чим тільки можна, звільнений з фірми в Польщі ще в 2018 році, і з тих пір не має роботи. І що? Що вас дивує? Неробам, невдахам, незграбам ніде немає місця. Це підтвердять всі учасники форуму. Спитайте у учасників форуму: хто з них може або хоче взяти на роботу незграбу/невдаху/дупорукого з вимогою платити йому в місяць 250 000 (двісті пʼятдесят тисяч) гривень на місяць? Я би такого вигнав - як говорять в Україні - «вигнав би сраною мітлою». Що вас так дивує?
flyman, це конєшно пісець у порівнянні життя на 140 баксів/міс, наступний левел, але прокоментую. У Відні роздільний збір сміття, тобто теоретично товарисч міг витягувать пляшки з таких контейнерів, поки не піймали. Саме у Відні я бачив як чоловік діставав з контейнеру для сміття недопиті пляшки і допивав. Шоби хтось тягнув у супермаркет мішок пляшок... Після того як здав там видається чек, який можна "отоварить" тільки у цьому супермаркеті, можливо, не знаю точно, можна на касі помінять на готівку. У Берліні бачив як троє москалів-алкашня гонялись за кожною пляшкою, мою порожню 0.5 з під Кока-Коли з радістю витягли. Потім, через пару годин, я був у єдиному у неділю працюючому супермаркеті на хауптбанхофі, де ціж самі москалі кидали пляшки в автомат, потім взяли якусь саму дешеву пляшку водяри, вроді біля 10 ойро. В общім, переходь на наступний рівень.