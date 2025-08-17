RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 23:38

Не Мух часом?! 😎
https://youtu.be/yGNQcP9qo5c?si=SYd_bwV955Gbl0ym
Bolt
 
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 08:42

В тексті жодного разу не згадуються:
- філіппінські цнотливі 13-и річні дівчата;
- ШРТ;
- курс «турецька ліра - $»
- недосяжні «$500К».

Тому ні, не той Андрій.
Цей розумний.
akurt
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 11:20

  akurt написав:В тексті жодного разу не згадуються:
- філіппінські цнотливі 13-и річні дівчата;
- ШРТ;
- курс «турецька ліра - $»
- недосяжні «$500К».

Тому ні, не той Андрій.
Цей розумний.

Знати, чим цей пердимонокль закінчиться, теж в ОВДП побавився би.
Bolt
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 19:34

  Bolt написав:
  akurt написав:В тексті жодного разу не згадуються:
- філіппінські цнотливі 13-и річні дівчата;
- ШРТ;
- курс «турецька ліра - $»
- недосяжні «$500К».

Тому ні, не той Андрій.
Цей розумний.

Знати, чим цей пердимонокль закінчиться, теж в ОВДП побавився би.


https://www.youtube.com/shorts/wHe2XwluVB8
flyman
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 20:38

  flyman написав:
  Bolt написав:
  akurt написав:В тексті жодного разу не згадуються:
- філіппінські цнотливі 13-и річні дівчата;
- ШРТ;
- курс «турецька ліра - $»
- недосяжні «$500К».

Тому ні, не той Андрій.
Цей розумний.

Знати, чим цей пердимонокль закінчиться, теж в ОВДП побавився би.


https://www.youtube.com/shorts/wHe2XwluVB8

Так ніхто і не сумнівався.
Цей - мрійник в стилі хлопця 14-ти років, коли зранку насняться цнотливі дівчата.
Все вони щось хочуть, але НІЧОГО не виходить.
akurt
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 22:22

50Euro/год.

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Спілкуюся з людьми, які раніше мешкали в Анталії але скористалися нагодою та виїхали в Канаду.

Одна з них - неповна родина: мама та син, який в минулому році закінчив «Одеську мореходку».
Мама прожила в Туреччині 20 років (!).
Незручно було питати, син має гени українські чи турецькі. Не важливо вже…
Дивували мене безмежно: приїхали в саме дороге місто Канади Ванкувер - і там буквально «відриваються» - і концерти, і катамарани, і походи на озера та в гори.
В мене було враження, що мамі не 45 років, а 16, ну може 18… «Дорвалася до безкоштовного».

Сьогодні до неї просте запитання:
- Ну, що, залишаєтеся в Канаді? (мається на увазі не син, тому в рейс іти), а саме вона)
Ось відповідь (цитата):
- Да. Нет. Объясняю. Да. И в то же время нет. 🤣🤣🤣

P.S. Ванкувер - портове місто. Більша частина круїзних лайнерів на Аляску йде саме з цього канадського порту.

Зображення
flyman
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 22:54

А що тут дивного?
Он один типу «програміст» з України, який проштрафився всім, чим тільки можна, звільнений з фірми в Польщі ще в 2018 році, і з тих пір не має роботи.
І що? Що вас дивує?
Неробам, невдахам, незграбам ніде немає місця.
Це підтвердять всі учасники форуму.
Спитайте у учасників форуму: хто з них може або хоче взяти на роботу незграбу/невдаху/дупорукого з вимогою платити йому в місяць 250 000 (двісті пʼятдесят тисяч) гривень на місяць?
Я би такого вигнав - як говорять в Україні - «вигнав би сраною мітлою».
Що вас так дивує?
akurt
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 23:37

  flyman написав:
  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Спілкуюся з людьми, які раніше мешкали в Анталії але скористалися нагодою та виїхали в Канаду.

Одна з них - неповна родина: мама та син, який в минулому році закінчив «Одеську мореходку».
Мама прожила в Туреччині 20 років (!).
Незручно було питати, син має гени українські чи турецькі. Не важливо вже…
Дивували мене безмежно: приїхали в саме дороге місто Канади Ванкувер - і там буквально «відриваються» - і концерти, і катамарани, і походи на озера та в гори.
В мене було враження, що мамі не 45 років, а 16, ну може 18… «Дорвалася до безкоштовного».

Сьогодні до неї просте запитання:
- Ну, що, залишаєтеся в Канаді? (мається на увазі не син, тому в рейс іти), а саме вона)
Ось відповідь (цитата):
- Да. Нет. Объясняю. Да. И в то же время нет. 🤣🤣🤣

P.S. Ванкувер - портове місто. Більша частина круїзних лайнерів на Аляску йде саме з цього канадського порту.

Зображення

https://youtu.be/CPhV934didQ?si=2GMhQQbcewxc15Wr
Bolt
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 23:41

Re: Еміграція, заробітчанство

flyman, це конєшно пісець у порівнянні життя на 140 баксів/міс, наступний левел, але прокоментую.
У Відні роздільний збір сміття, тобто теоретично товарисч міг витягувать пляшки з таких контейнерів, поки не піймали. Саме у Відні я бачив як чоловік діставав з контейнеру для сміття недопиті пляшки і допивав. Шоби хтось тягнув у супермаркет мішок пляшок... Після того як здав там видається чек, який можна "отоварить" тільки у цьому супермаркеті, можливо, не знаю точно, можна на касі помінять на готівку.
У Берліні бачив як троє москалів-алкашня гонялись за кожною пляшкою, мою порожню 0.5 з під Кока-Коли з радістю витягли. Потім, через пару годин, я був у єдиному у неділю працюючому супермаркеті на хауптбанхофі, де ціж самі москалі кидали пляшки в автомат, потім взяли якусь саму дешеву пляшку водяри, вроді біля 10 ойро.
В общім, переходь на наступний рівень.
