Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2915291629172918> Додано: Суб 16 сер, 2025 23:38

https://youtu.be/yGNQcP9qo5c?si=SYd_bwV955Gbl0ym Не Мух часом?! 😎 Bolt Повідомлень: 3574 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 277 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 сер, 2025 11:20 Знати, чим цей пердимонокль закінчиться, теж в ОВДП побавився би. Bolt Повідомлень: 3574 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 277 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 сер, 2025 19:34 https://www.youtube.com/shorts/wHe2XwluVB8 flyman

Повідомлень: 40465 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1606 раз. Подякували: 2850 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 сер, 2025 22:22 50Euro/год. akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Спілкуюся з людьми, які раніше мешкали в Анталії але скористалися нагодою та виїхали в Канаду.



Одна з них - неповна родина: мама та син, який в минулому році закінчив «Одеську мореходку».

Мама прожила в Туреччині 20 років (!).

Незручно було питати, син має гени українські чи турецькі. Не важливо вже…

Дивували мене безмежно: приїхали в саме дороге місто Канади Ванкувер - і там буквально «відриваються» - і концерти, і катамарани, і походи на озера та в гори.

В мене було враження, що мамі не 45 років, а 16, ну може 18… «Дорвалася до безкоштовного».



Сьогодні до неї просте запитання:

- Ну, що, залишаєтеся в Канаді? (мається на увазі не син, тому в рейс іти), а саме вона)

Ось відповідь (цитата):

- Да. Нет. Объясняю. Да. И в то же время нет. 🤣🤣🤣



P.S. Ванкувер - портове місто. Більша частина круїзних лайнерів на Аляску йде саме з цього канадського порту. Еміграція, заробітчанствоNews from CanadaСпілкуюся з людьми, які раніше мешкали в Анталії але скористалися нагодою та виїхали в Канаду.Одна з них - неповна родина: мама та син, який в минулому році закінчив «Одеську мореходку».Мама прожила в Туреччині 20 років (!).Незручно було питати, син має гени українські чи турецькі. Не важливо вже…Дивували мене безмежно: приїхали в саме дороге місто Канади Ванкувер - і там буквально «відриваються» - і концерти, і катамарани, і походи на озера та в гори.В мене було враження, що мамі не 45 років, а 16, ну може 18… «Дорвалася до безкоштовного».Сьогодні до неї просте запитання:- Ну, що, залишаєтеся в Канаді? (мається на увазі не син, тому в рейс іти), а саме вона)Ось відповідь (цитата):- Да. Нет. Объясняю. Да. И в то же время нет. 🤣🤣🤣P.S. Ванкувер - портове місто. Більша частина круїзних лайнерів на Аляску йде саме з цього канадського порту.

flyman

Повідомлень: 40465 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1606 раз. Подякували: 2850 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 сер, 2025 23:37 flyman написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Спілкуюся з людьми, які раніше мешкали в Анталії але скористалися нагодою та виїхали в Канаду.



Одна з них - неповна родина: мама та син, який в минулому році закінчив «Одеську мореходку».

Мама прожила в Туреччині 20 років (!).

Незручно було питати, син має гени українські чи турецькі. Не важливо вже…

Дивували мене безмежно: приїхали в саме дороге місто Канади Ванкувер - і там буквально «відриваються» - і концерти, і катамарани, і походи на озера та в гори.

В мене було враження, що мамі не 45 років, а 16, ну може 18… «Дорвалася до безкоштовного».



Сьогодні до неї просте запитання:

- Ну, що, залишаєтеся в Канаді? (мається на увазі не син, тому в рейс іти), а саме вона)

Ось відповідь (цитата):

- Да. Нет. Объясняю. Да. И в то же время нет. 🤣🤣🤣



P.S. Ванкувер - портове місто. Більша частина круїзних лайнерів на Аляску йде саме з цього канадського порту. Еміграція, заробітчанствоNews from CanadaСпілкуюся з людьми, які раніше мешкали в Анталії але скористалися нагодою та виїхали в Канаду.Одна з них - неповна родина: мама та син, який в минулому році закінчив «Одеську мореходку».Мама прожила в Туреччині 20 років (!).Незручно було питати, син має гени українські чи турецькі. Не важливо вже…Дивували мене безмежно: приїхали в саме дороге місто Канади Ванкувер - і там буквально «відриваються» - і концерти, і катамарани, і походи на озера та в гори.В мене було враження, що мамі не 45 років, а 16, ну може 18… «Дорвалася до безкоштовного».Сьогодні до неї просте запитання:- Ну, що, залишаєтеся в Канаді? (мається на увазі не син, тому в рейс іти), а саме вона)Ось відповідь (цитата):- Да. Нет. Объясняю. Да. И в то же время нет. 🤣🤣🤣P.S. Ванкувер - портове місто. Більша частина круїзних лайнерів на Аляску йде саме з цього канадського порту.



https://youtu.be/CPhV934didQ?si=2GMhQQbcewxc15Wr Bolt Повідомлень: 3574 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 277 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 сер, 2025 23:41 Re: Еміграція, заробітчанство flyman, це конєшно пісець у порівнянні життя на 140 баксів/міс, наступний левел, але прокоментую.

У Відні роздільний збір сміття, тобто теоретично товарисч міг витягувать пляшки з таких контейнерів, поки не піймали. Саме у Відні я бачив як чоловік діставав з контейнеру для сміття недопиті пляшки і допивав. Шоби хтось тягнув у супермаркет мішок пляшок... Після того як здав там видається чек, який можна "отоварить" тільки у цьому супермаркеті, можливо, не знаю точно, можна на касі помінять на готівку.

У Берліні бачив як троє москалів-алкашня гонялись за кожною пляшкою, мою порожню 0.5 з під Кока-Коли з радістю витягли. Потім, через пару годин, я був у єдиному у неділю працюючому супермаркеті на хауптбанхофі, де ціж самі москалі кидали пляшки в автомат, потім взяли якусь саму дешеву пляшку водяри, вроді біля 10 ойро.

В общім, переходь на наступний рівень. Water Повідомлень: 3299 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 224 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 сер, 2025 01:01 Re: Еміграція, заробітчанство Ви у Відні наразі? барабашов

Повідомлень: 5293 З нами з: 16.06.15 Подякував: 293 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 сер, 2025 10:01 flyman написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Спілкуюся з людьми, які раніше мешкали в Анталії але скористалися нагодою та виїхали в Канаду.



Одна з них - неповна родина: мама та син, який в минулому році закінчив «Одеську мореходку».

Мама прожила в Туреччині 20 років (!).

Незручно було питати, син має гени українські чи турецькі. Не важливо вже…

Дивували мене безмежно: приїхали в саме дороге місто Канади Ванкувер - і там буквально «відриваються» - і концерти, і катамарани, і походи на озера та в гори.

В мене було враження, що мамі не 45 років, а 16, ну може 18… «Дорвалася до безкоштовного».



Сьогодні до неї просте запитання:

- Ну, що, залишаєтеся в Канаді? (мається на увазі не син, тому в рейс іти), а саме вона)

Ось відповідь (цитата):

- Да. Нет. Объясняю. Да. И в то же время нет. 🤣🤣🤣



P.S. Ванкувер - портове місто. Більша частина круїзних лайнерів на Аляску йде саме з цього канадського порту. Еміграція, заробітчанствоNews from CanadaСпілкуюся з людьми, які раніше мешкали в Анталії але скористалися нагодою та виїхали в Канаду.Одна з них - неповна родина: мама та син, який в минулому році закінчив «Одеську мореходку».Мама прожила в Туреччині 20 років (!).Незручно було питати, син має гени українські чи турецькі. Не важливо вже…Дивували мене безмежно: приїхали в саме дороге місто Канади Ванкувер - і там буквально «відриваються» - і концерти, і катамарани, і походи на озера та в гори.В мене було враження, що мамі не 45 років, а 16, ну може 18… «Дорвалася до безкоштовного».Сьогодні до неї просте запитання:- Ну, що, залишаєтеся в Канаді? (мається на увазі не син, тому в рейс іти), а саме вона)Ось відповідь (цитата):- Да. Нет. Объясняю. Да. И в то же время нет. 🤣🤣🤣P.S. Ванкувер - портове місто. Більша частина круїзних лайнерів на Аляску йде саме з цього канадського порту.



Важливо ще розуміти, що ці 50 Євро з банок - че вже чисте нетто. А його зарплата програміста в 15 Євро ще обкладалася 40% податками. Не та країна побудувала комунізм. Важливо ще розуміти, що ці 50 Євро з банок - че вже чисте нетто. А його зарплата програміста в 15 Євро ще обкладалася 40% податками. Не та країна побудувала комунізм. BIGor

Повідомлень: 10093 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1460 раз. Подякували: 1866 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 сер, 2025 10:11 BIGor написав: flyman написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Спілкуюся з людьми, які раніше мешкали в Анталії але скористалися нагодою та виїхали в Канаду.



Одна з них - неповна родина: мама та син, який в минулому році закінчив «Одеську мореходку».

Мама прожила в Туреччині 20 років (!).

Незручно було питати, син має гени українські чи турецькі. Не важливо вже…

Дивували мене безмежно: приїхали в саме дороге місто Канади Ванкувер - і там буквально «відриваються» - і концерти, і катамарани, і походи на озера та в гори.

В мене було враження, що мамі не 45 років, а 16, ну може 18… «Дорвалася до безкоштовного».



Сьогодні до неї просте запитання:

- Ну, що, залишаєтеся в Канаді? (мається на увазі не син, тому в рейс іти), а саме вона)

Ось відповідь (цитата):

- Да. Нет. Объясняю. Да. И в то же время нет. 🤣🤣🤣



P.S. Ванкувер - портове місто. Більша частина круїзних лайнерів на Аляску йде саме з цього канадського порту. Еміграція, заробітчанствоNews from CanadaСпілкуюся з людьми, які раніше мешкали в Анталії але скористалися нагодою та виїхали в Канаду.Одна з них - неповна родина: мама та син, який в минулому році закінчив «Одеську мореходку».Мама прожила в Туреччині 20 років (!).Незручно було питати, син має гени українські чи турецькі. Не важливо вже…Дивували мене безмежно: приїхали в саме дороге місто Канади Ванкувер - і там буквально «відриваються» - і концерти, і катамарани, і походи на озера та в гори.В мене було враження, що мамі не 45 років, а 16, ну може 18… «Дорвалася до безкоштовного».Сьогодні до неї просте запитання:- Ну, що, залишаєтеся в Канаді? (мається на увазі не син, тому в рейс іти), а саме вона)Ось відповідь (цитата):- Да. Нет. Объясняю. Да. И в то же время нет. 🤣🤣🤣P.S. Ванкувер - портове місто. Більша частина круїзних лайнерів на Аляску йде саме з цього канадського порту.



Важливо ще розуміти, що ці 50 Євро з банок - че вже чисте нетто. А його зарплата програміста в 15 Євро ще обкладалася 40% податками. Не та країна побудувала комунізм. Важливо ще розуміти, що ці 50 Євро з банок - че вже чисте нетто. А його зарплата програміста в 15 Євро ще обкладалася 40% податками. Не та країна побудувала комунізм.

думаю, автор оригінального поста "троль, брехло і незайманець", або колишній студент якого не взяли на $500K.

Мінімальний заробіток (за некваліфіковану працю) – 1 670, тобто за годину біля 10 ойро) думаю, автор оригінального поста "троль, брехло і незайманець", або колишній студент якого не взяли на $500K.Мінімальний заробіток (за некваліфіковану працю) – 1 670, тобто за годину біля 10 ойро) flyman

Повідомлень: 40465 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1606 раз. Подякували: 2850 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 сер, 2025 10:15 Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Я не мешкаю в Туреччині з липня 2024 року (проживши практично постійно в Туреччині з липня 2017 року), але підтримую активний звʼязок із нашою діаспорою.

Одночасно спілкуюся з українцями, які раніше мешкали в Анталії, але виіхали, скориставшись Програмою CUAET в Канаду.



Мені здається, що цікавою буде думка пані Тетяни, яка може та має право порівнювати життя в таких різних країнах.

Якраз на тему гілки.



«Можу порівняти дві країни Туреччину та Канаду (Квебек), бо 8 років прожила у Анталії і вже 2,5 роки у Монреалі.

У Туреччині було легше адаптуватися, іміграція легша, навіть пристосуватися до менталітету було також легше.

Щодо цін на життя, то Туреччина 10 років тому і зараз - то різні країни. Було дешево, стало дуже дорого, як розповідають друзі, що лишилися.



Поїхали з сином з Туреччини через декілька причин: обмеження розвитку, неможливість дати гарну освіту дітям, нерівноправні закони щодо працевлаштування та ведення бізнесу для місцевих та імігрантів (не бачила можливості вести власну справу).



Але, попри все, сумую за Туреччиною, бо відчувала там себе як вдома.



Зараз ми у Канаді (Вибачте, у Квебеці)......: бюрократія така, що важко навіть уявити всі складнощі, вартість життя височенна, податки височенні, клімат важкий, ментальніть основної маси мешкаючих у Квебеці такий, що я краще промовчу - це окремий пост.

Пригадайте Україну за технологіями десь у 1980-1990 роках.....вот ось, це як раз про Квебек. Вони застрягли у часі, де й досі є факси, листи з документами по пошті шлють і тп.



Чому я й досі тут? Бо гарна освіта для моїх дітей з можливістю отримати дипломи високого рівня щоб дозволити потім жити будь-де. Це мабуть єдине, що мене тут утримує на стільки впливово, щоб стиснути зуби і тягнути. Майбутнє дітей.

Бо я вважаю що у Канаді безпечно і мати освіту цієї країни все ще є великим плюсом для майбутнього.

Колись, коли я зніму з себе відповідальність за своїх дітей, бо вони будуть самостійні і дорослі, я знову буду жити біля моря, гір, десь у теплій країні.

І щодо себе: у Квебеці маю гарну роботу, розвиваюся, маю родину зараз.



Хочу сказати одне: у кожній країні є свої особливості, свої плюси і мінуси, свій шлях іміграції. Це як одружуватися декілька разів: кожного разу розраховуєш, що ніби-то вже все знаєш, але кожного разу як вперше, бо не має однакових країн і однакових ситуації.



Всі ми різні і у кожного свій шлях під час іміграції.»



P.S. Додам, що пані Тетяна має свою - досить прибуткову - справу в Канаді. Організувала «з нуля».

Є чудовий сайт з докладною інформацією.

Оприлюднювати не буду: щоби не було реклами і щоби не розкривати приватність. akurt

Повідомлень: 11175 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4009 раз. Подякували: 1450 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2915291629172918> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless