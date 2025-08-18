Наполегливість, з якою пан flyman хоче заробити вказані гроші, які він прохлопав вухами, звʼязавшись в 2018-2021 роках з дуже поганою компанією, яка сама пішла на дно і його потягнула за собою, заслуговує на повагу.
Сказано ж: «Поганим є той солдат, який не мріє стати генералом».
Про “$500K”.
Позавчора рейсом Alaska Airlines “San Francisco - Boston” в цікаве місто Бостон прибула невелика делегація програмістів - українців, які реально отримують саме таку зарплатню.
Чергова відпустка на тиждень. Не перша в цьому році.
Цікаво, що кількість днів відпустки на рік не обмежується: все залежить від інтенсивності роботи, поставлених задач, терміновості задач та колективу.
В програмі:
- авто на прокат;
- знайомство з містом (одному з 4-х пропонують змінити місце роботи. Ще троє сказали, щоби їх не умовляли змінити Каліфорнію на щось інше);
- маршрут: Бостон - Нью Йорк - зустріч з паном rjkz для знайомства з цікавим містом та особливостями життя в одному з найбільш відомих в світі міст.
- далі маршрут Нью Йорк - Філадельфія та повернення в San Francisco.
Так що мріяти про «$500К» можна.
Звісно, якщо було би думати в 2018-2021 головОМ, а не ногОМ.