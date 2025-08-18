RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2915291629172918
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 11:16

  flyman написав:…або колишній студент якого не взяли на $500K.

Наполегливість, з якою пан flyman хоче заробити вказані гроші, які він прохлопав вухами, звʼязавшись в 2018-2021 роках з дуже поганою компанією, яка сама пішла на дно і його потягнула за собою, заслуговує на повагу.
Сказано ж: «Поганим є той солдат, який не мріє стати генералом».
Про “$500K”.
Позавчора рейсом Alaska Airlines “San Francisco - Boston” в цікаве місто Бостон прибула невелика делегація програмістів - українців, які реально отримують саме таку зарплатню.
Чергова відпустка на тиждень. Не перша в цьому році.
Цікаво, що кількість днів відпустки на рік не обмежується: все залежить від інтенсивності роботи, поставлених задач, терміновості задач та колективу.
В програмі:
- авто на прокат;
- знайомство з містом (одному з 4-х пропонують змінити місце роботи. Ще троє сказали, щоби їх не умовляли змінити Каліфорнію на щось інше);
- маршрут: Бостон - Нью Йорк - зустріч з паном rjkz для знайомства з цікавим містом та особливостями життя в одному з найбільш відомих в світі міст.
Зображення
- далі маршрут Нью Йорк - Філадельфія та повернення в San Francisco.

Так що мріяти про «$500К» можна.
Звісно, якщо було би думати в 2018-2021 головОМ, а не ногОМ.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11175
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4009 раз.
Подякували: 1450 раз.
 
Профіль
 
5
  #<1 ... 2915291629172918
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9512)
18.08.2025 11:19
ПУМБ (6690)
18.08.2025 09:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.