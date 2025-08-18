Наполегливість, з якою пан flyman хоче заробити вказані гроші, які він прохлопав вухами, звʼязавшись в 2018-2021 роках з дуже поганою компанією, яка сама пішла на дно і його потягнула за собою, заслуговує на повагу.
Сказано ж: «Поганим є той солдат, який не мріє стати генералом».
Про “$500K”.
Позавчора рейсом Alaska Airlines “San Francisco -
[текст далі було видалено мною під час редагування - приблизно через 1 годину після оприлюднення. Містив реальний план подорожі наших програмістів під час відпустки.]
Так що мріяти про «$500К» можна.
Звісно, якщо було би думати в 2018-2021 головОМ, а не ногОМ.