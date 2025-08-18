RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2915291629172918
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 11:16

  flyman написав:…або колишній студент якого не взяли на $500K.

Наполегливість, з якою пан flyman хоче заробити вказані гроші, які він прохлопав вухами, звʼязавшись в 2018-2021 роках з дуже поганою компанією, яка сама пішла на дно і його потягнула за собою, заслуговує на повагу.
Сказано ж: «Поганим є той солдат, який не мріє стати генералом».
Про “$500K”.
Позавчора рейсом Alaska Airlines “San Francisco -

[текст далі було видалено мною під час редагування - приблизно через 1 годину після оприлюднення. Містив реальний план подорожі наших програмістів під час відпустки.]

Так що мріяти про «$500К» можна.
Звісно, якщо було би думати в 2018-2021 головОМ, а не ногОМ.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 18 сер, 2025 12:11, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11174
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4009 раз.
Подякували: 1450 раз.
 
Профіль
 
5
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 11:32

  BIGor написав:
  flyman написав:
  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Спілкуюся з людьми, які раніше мешкали в Анталії але скористалися нагодою та виїхали в Канаду.

Одна з них - неповна родина: мама та син, який в минулому році закінчив «Одеську мореходку».
Мама прожила в Туреччині 20 років (!).
Незручно було питати, син має гени українські чи турецькі. Не важливо вже…
Дивували мене безмежно: приїхали в саме дороге місто Канади Ванкувер - і там буквально «відриваються» - і концерти, і катамарани, і походи на озера та в гори.
В мене було враження, що мамі не 45 років, а 16, ну може 18… «Дорвалася до безкоштовного».

Сьогодні до неї просте запитання:
- Ну, що, залишаєтеся в Канаді? (мається на увазі не син, тому в рейс іти), а саме вона)
Ось відповідь (цитата):
- Да. Нет. Объясняю. Да. И в то же время нет. 🤣🤣🤣

P.S. Ванкувер - портове місто. Більша частина круїзних лайнерів на Аляску йде саме з цього канадського порту.

Зображення

Важливо ще розуміти, що ці 50 Євро з банок - че вже чисте нетто. А його зарплата програміста в 15 Євро ще обкладалася 40% податками. Не та країна побудувала комунізм.

В ФБ це вже обговорили:
https://www.facebook.com/share/p/1BCbzvMCR4/
Кращий комент:"Хорошая история, жаль, что пе..."
Bolt
 
Повідомлень: 3575
З нами з: 09.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 2915291629172918
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14704)
18.08.2025 12:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.