Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 11:16

  flyman написав:…або колишній студент якого не взяли на $500K.

Наполегливість, з якою пан flyman хоче заробити вказані гроші, які він прохлопав вухами, звʼязавшись в 2018-2021 роках з дуже поганою компанією, яка сама пішла на дно і його потягнула за собою, заслуговує на повагу.
Сказано ж: «Поганим є той солдат, який не мріє стати генералом».
Про “$500K”.
Позавчора рейсом Alaska Airlines “San Francisco -

[текст далі було видалено мною під час редагування - приблизно через 1 годину після оприлюднення. Містив реальний план подорожі наших програмістів під час відпустки.]

Так що мріяти про «$500К» можна.
Звісно, якщо було би думати в 2018-2021 головОМ, а не ногОМ.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 18 сер, 2025 12:11, всього редагувалось 1 раз.
5
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 11:32

  BIGor написав:
  flyman написав:
  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Спілкуюся з людьми, які раніше мешкали в Анталії але скористалися нагодою та виїхали в Канаду.

Одна з них - неповна родина: мама та син, який в минулому році закінчив «Одеську мореходку».
Мама прожила в Туреччині 20 років (!).
Незручно було питати, син має гени українські чи турецькі. Не важливо вже…
Дивували мене безмежно: приїхали в саме дороге місто Канади Ванкувер - і там буквально «відриваються» - і концерти, і катамарани, і походи на озера та в гори.
В мене було враження, що мамі не 45 років, а 16, ну може 18… «Дорвалася до безкоштовного».

Сьогодні до неї просте запитання:
- Ну, що, залишаєтеся в Канаді? (мається на увазі не син, тому в рейс іти), а саме вона)
Ось відповідь (цитата):
- Да. Нет. Объясняю. Да. И в то же время нет. 🤣🤣🤣

P.S. Ванкувер - портове місто. Більша частина круїзних лайнерів на Аляску йде саме з цього канадського порту.

Зображення

Важливо ще розуміти, що ці 50 Євро з банок - че вже чисте нетто. А його зарплата програміста в 15 Євро ще обкладалася 40% податками. Не та країна побудувала комунізм.

В ФБ це вже обговорили:
https://www.facebook.com/share/p/1BCbzvMCR4/
Кращий комент:"Хорошая история, жаль, что пе..."
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 16:38

Еміграція, заробітчанство

News from Canada
(частина 2)
Початок тут:
Еміграція, заробітчанство

Сьогодні продовжив спілкуватися за пані Тетяною, яка "знайшла себе в Канаді" після довгого проживання в Туреччині.
Обговорювали мій позаминулорічний візит в Канаду (я прилетів із Сан Францисько, де був тиждень, в Канаду та перебував там 2 тижня, базуючись в основному в місті Калгарі, провінція Альберта. Саме з Калгарі в червні 2023 відправився в Дублін (Ірландія)).

Додала таке (мова оригіналу без редагування):
"Ми з чоловіком були в Альберті в цьому році, і хочу вам сказати, що порівняно з Квебеком дуже все відрізняється.
У Альберті зовсім інша ментальність, більш консервативні настрої, краще працює державна система, суттєво меньші податки, більш заможні люди, меньш наркотиків та безхатьок.

(Примітка моя: я теж наполегливо шукав наркоманів та безхатьок, але ніде не знайшов)

Нам дуже сподобалася Альберта. Більш того, ми були запрошені як гості до українського села Вігревіля, що від Едмонтону о 1.5 години на Схід їхати і були вражені кількістю українців, що там мешкають багато поколінь, ніби ми були вдома, в Україні. Це просто неймовірне щось!

(Примітка моя: це тут: https://maps.app.goo.gl/CniL4qjRY6pz6Vvy8 )

То ж у цілому хочу вам сказати, що в Канаді різні Провінції мають дуже багато відмінностей, як різні країни і лише єдине, що їх поєднує - це мапа".

Примітка моя: це те, про що ми не один раз говорили на цій гілці і до чого ніяк не можуть звикнути наші люди:
- Сполучені шати Америки - це сполучення РІЗНИХ окремих держав з різними законами та Правилами життя.
- Канада - федеративна конституційна монархія з парламентською системою правління, що входить до складу Співдружності націй; її главою є монарх Великобританії (як король Канади).
До складу федерації входять 10 провінцій та 3 території. І ці провінції є в певному смислі окремими державами.

Пані Тетяна додала із сумом: "Податки у Квебеці космічні..."

Примітка моя: але платять і "не хрюкають"....
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 19:25

Re: Еміграція, заробітчанство

Из вторых рук, уже есть случаи увольнения приехавших по Ю4Ю и не подавшихся на ТПС, после окончания разрешения на работу.
Народ частично начал выезжать, кто-то подался на репароль, но это только дает право легально находиться в США пока петиция на рассмотрении. Права работать это не дает.
Не все...далеко не все поступают финансово грамотно и дисциплинированно, поэтому у некоторых просто нет подушки безопасности, а кто-то решает, что лучше уехать с некоторой заработанной суммой, нежели ждать пока деньги сами закончатся.
Я знаю несколько человек, которые, находясь по Ю4Ю и ТПС купили машины (в НЙ), а есть и такие, кто влез в мортгидж. Ну, как-бы, оптимизм не всегда оправдан бывает.
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 21:07

https://youtu.be/-643ru3Lny0?si=FjKyhTEw8C-I183Q
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 09:44

  Bolt написав:https://youtu.be/-643ru3Lny0?si=FjKyhTEw8C-I183Q

Польща монопансьтво і еміграція не є чинником для розвитку економіки.
А ось приклад "мультікультурної" Канади (думаю це саме стосуються UK):
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 13:02

  Bolt написав:Не Мух часом?! 😎
https://youtu.be/yGNQcP9qo5c?si=SYd_bwV955Gbl0ym

Це жесть, 1 млн. грн через 5 років будуть коштувати як якийсь Макбук або iPhone останньої моделі.
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 13:07

  Bolt написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:Зображення

Важливо ще розуміти, що ці 50 Євро з банок - че вже чисте нетто. А його зарплата програміста в 15 Євро ще обкладалася 40% податками. Не та країна побудувала комунізм.

В ФБ це вже обговорили:
https://www.facebook.com/share/p/1BCbzvMCR4/
Кращий комент:"Хорошая история, жаль, что пе..."

Насправді здача пляшок існує, коли був в Німеччині - в Лідлі можна було здавати свої пляшки - застава пляшки 25 єврокопійок. Темношкірі/араби збирають дофіга пляшок, бачив якусь циганку що здала на 17 євро. Німці теж не стидаються здавати.
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 13:43

якби ж то хоча б 5 років тому

Якщо виповнилось 40 років і маєте $50K щоб покласти на депозит в Філіпінький банк, то отримаєте " спеціальну пенсійну візу резидента" (SRRV)
