Провінції мають дуже багато відмінностей, як різні країни і лише єдине,

федеративна конституційна монархія

News from Canada(частина 2)Початок тут:Сьогодні продовжив спілкуватися за пані Тетяною, яка "знайшла себе в Канаді" після довгого проживання в Туреччині.Обговорювали мій позаминулорічний візит в Канаду (я прилетів із Сан Францисько, де був тиждень, в Канаду та перебував там 2 тижня, базуючись в основному в місті Калгарі, провінція Альберта. Саме з Калгарі в червні 2023 відправився в Дублін (Ірландія)).Додала таке (без редагування):"Ми з чоловіком були в Альберті в цьому році, і хочу вам сказати, що порівняно з Квебеком дуже все відрізняється.У Альберті зовсім інша ментальність, більш консервативні настрої, краще працює державна система, суттєво меньші податки, більш заможні люди,(Примітка моя: я теж наполегливо шукав наркоманів та безхатьок, але ніде не знайшов)Нам дуже сподобалася Альберта. Більш того, ми були запрошені як гості до українського села Вігревіля, що від Едмонтону о 1.5 години на Схід їхати і були вражені кількістю українців, що там мешкають багато поколінь, ніби ми були вдома, в Україні. Це просто неймовірне щось!це тут:То ж у цілому хочу вам сказати, що в Канаді різніщо їх поєднує - це мапа".це те, про що ми не один раз говорили на цій гілці і до чого ніяк не можуть звикнути наші люди:- Сполучені шати Америки - це сполучення РІЗНИХ окремих держав з різними законами та Правилами життя.- Канада -з парламентською системою правління, що входить до складу Співдружності націй; її главою є монарх Великобританії (як король Канади).До складу федерації входять 10 провінцій та 3 території. І ці провінції є в певному смислі окремими державами.Пані Тетяна додала із сумом: "Податки у Квебеці космічні..."але платять і "не хрюкають"....