Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
«Work-life баланс — міф»: СЕО Cognition пропонує працівникам компенсацію в 9 зарплат або 80+ годин роботи на тиждень
Генеральний директор Cognition, Скотт Ву, ШІ-стартапу, який нещодавно поглинув Windsulf, поставив своїм 200-м новим працівникам ультиматум, згідно якому вони або повинні працювати шість днів на тиждень в офісі з навантаженням понад 80 годин, або ж звільнитися й отримати компенсацію в розмірі 9-ти зарплат.
Це рішення стало наслідком суттєвої різниці в корпоративних культурах двох компаній. Windsurf, яку нещодавно придбав Cognition, підтримувала гнучкий підхід до роботи, тоді як Cognition робить ставку на високу продуктивність і відкрито не визнає баланс між роботою та особистим життям.
Зробити вибір працівники компанії можуть до 10 серпня.
«Ми не визнаємо баланс між роботою та особистим життям. Створення майбутнього програмної інженерії — це місія, яка для нас настільки важлива, що її неможливо відокремити від приватного життя», — зазначив генеральний директор Cognition Скотт Ву в листі до співробітників.
Він також підтвердив цю позицію публічно в дописі у себе в соцмережах, зазначивши, що в Cognition панує «надзвичайно висока культура продуктивності», про яку компанія чесно інформує кандидатів.
«Ми регулярно працюємо в офісі навіть у вихідні й виконуємо свою найкращу роботу пізно ввечері. Багато хто з нас буквально живе там, де працює... і ми розуміємо, що це не підходить усім», — пише Ву.
Напевно співробітники цієї шарашки отримують 500 кує - не менше, якщо погоджуються так вкалувати для досягення високодуховних цілей - купівля нової яхти власниками компанії