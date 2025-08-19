Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2916291729182919 Додано: Вів 19 сер, 2025 16:49 BIGor написав: CША точно країна "Мрій"

https://dou.ua/forums/topic/55079/

«Work-life баланс — міф»: СЕО Cognition пропонує працівникам компенсацію в 9 зарплат або 80+ годин роботи на тиждень



Генеральний директор Cognition, Скотт Ву, ШІ-стартапу, який нещодавно поглинув Windsulf, поставив своїм 200-м новим працівникам ультиматум, згідно якому вони або повинні працювати шість днів на тиждень в офісі з навантаженням понад 80 годин, або ж звільнитися й отримати компенсацію в розмірі 9-ти зарплат.



Це рішення стало наслідком суттєвої різниці в корпоративних культурах двох компаній. Windsurf, яку нещодавно придбав Cognition, підтримувала гнучкий підхід до роботи, тоді як Cognition робить ставку на високу продуктивність і відкрито не визнає баланс між роботою та особистим життям.



Зробити вибір працівники компанії можуть до 10 серпня.



«Ми не визнаємо баланс між роботою та особистим життям. Створення майбутнього програмної інженерії — це місія, яка для нас настільки важлива, що її неможливо відокремити від приватного життя», — зазначив генеральний директор Cognition Скотт Ву в листі до співробітників.



Він також підтвердив цю позицію публічно в дописі у себе в соцмережах, зазначивши, що в Cognition панує «надзвичайно висока культура продуктивності», про яку компанія чесно інформує кандидатів.



«Ми регулярно працюємо в офісі навіть у вихідні й виконуємо свою найкращу роботу пізно ввечері. Багато хто з нас буквально живе там, де працює... і ми розуміємо, що це не підходить усім», — пише Ву.



Напевно співробітники цієї шарашки отримують 500 кує - не менше, якщо погоджуються так вкалувати для досягення високодуховних цілей - купівля нової яхти власниками компанії CША точно країна "Мрій"Напевно співробітники цієї шарашки отримують 500 кує - не менше, якщо погоджуються так вкалувати для досягення високодуховних цілей - купівля нової яхти власниками компанії



емерікан дрім

емерікан дрім flyman

Повідомлень: 40492 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1606 раз. Подякували: 2851 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2916291729182919 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: _hunter і 2 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор