RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2916291729182919
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 16:49

  BIGor написав:CША точно країна "Мрій" :mrgreen:
https://dou.ua/forums/topic/55079/
«Work-life баланс — міф»: СЕО Cognition пропонує працівникам компенсацію в 9 зарплат або 80+ годин роботи на тиждень

Генеральний директор Cognition, Скотт Ву, ШІ-стартапу, який нещодавно поглинув Windsulf, поставив своїм 200-м новим працівникам ультиматум, згідно якому вони або повинні працювати шість днів на тиждень в офісі з навантаженням понад 80 годин, або ж звільнитися й отримати компенсацію в розмірі 9-ти зарплат.

Це рішення стало наслідком суттєвої різниці в корпоративних культурах двох компаній. Windsurf, яку нещодавно придбав Cognition, підтримувала гнучкий підхід до роботи, тоді як Cognition робить ставку на високу продуктивність і відкрито не визнає баланс між роботою та особистим життям.

Зробити вибір працівники компанії можуть до 10 серпня.

«Ми не визнаємо баланс між роботою та особистим життям. Створення майбутнього програмної інженерії — це місія, яка для нас настільки важлива, що її неможливо відокремити від приватного життя», — зазначив генеральний директор Cognition Скотт Ву в листі до співробітників.

Він також підтвердив цю позицію публічно в дописі у себе в соцмережах, зазначивши, що в Cognition панує «надзвичайно висока культура продуктивності», про яку компанія чесно інформує кандидатів.

«Ми регулярно працюємо в офісі навіть у вихідні й виконуємо свою найкращу роботу пізно ввечері. Багато хто з нас буквально живе там, де працює... і ми розуміємо, що це не підходить усім», — пише Ву.


Напевно співробітники цієї шарашки отримують 500 кує - не менше, якщо погоджуються так вкалувати для досягення високодуховних цілей - купівля нової яхти власниками компанії :D


емерікан дрім
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40492
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2851 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 2916291729182919
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9534)
19.08.2025 17:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.