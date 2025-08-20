Додано: Сер 20 сер, 2025 11:06

Ну, мережеві дезінформатори не сплять, працюють.

Ми це знаємо і по цьому форуму.



Хоча дійсно, в США «закручують гайки» та не закривають очі на явні порушення міграційного законодавства нашими українцями.

Здається, саме вчора посадили в міграційну тюрму типу «украінця», який з 10-ти років - а це було ще за царя Панька - живе в США.

Дуже вдячний країні, яка надала йому безпечне місце проживання і тому добросовісно відсидів в тюрмі 13 років. За озброєне пограбування.



Зараз йому вже майже 50 і задумав якусь цікаву оборутку - виїхав в Мексику. Можливо, прочитав пораду на цій гілці - 2-о тижневої давнини - від одного завзятого спеціаліста по Еміграції та заробітчанству…



В США ж як: на виїзд кордони повністю відкриті, немає ніякого паспортного контролю та ніхто не задає ніколи питань, куди і навіщо ти їдеш…

В смислі залишаєш кордони США.



А ось коли повертався з Мексики, то і спитали:

«Хто ти, воїн?» (с)

Виявилося, що прізвище його «Ніхто» та імʼя його «Ніяк» - немає ніякого статусу у нього. (В США головним є «статус» людини!)

Незважаючи на двох народжених теоретично від нього дітей.



Ну ось, сидить тепер в Міграційній тюрмі в штаті Техас…

Жінка не розгубилася: оголосила серед українців збір коштів, щоби витягти чоловіка з тієї тюрми…

Не знаю, за допомогою гелікоптера чи шляхом підкопу…