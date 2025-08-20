Ну, поки панове збирають речі, щоби відбути в омріяну досвідченими в еміграції людьми на Філіппіни, знову цікавився нашими українцями в США.
Ніяких масових депортацій українців не відбувається.
Є зрушення в отриманні репаролей або Work permit.
Після довгої перерви один українець отримав «візу талантів» О—1. Тут саме цікаве в тому, що отримав, не виїжджаючи щ території США після TPS.
Новинка сьогодення: Міграційна служба США офіційно оголосила, що буде ретельно перевіряти що пишуть люди (заявники на перебування в США) в соціальних мережах, що пропагандують, які цінності та якою мовою.
Буде залучено штучний інтелект.
І це правильно, бо на Фінансовому форумі України на сьогодні нарешті позбулися «українських росіян», які розміщують російський мат як спосіб їх мислення та життя.