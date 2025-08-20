|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 сер, 2025 20:14
Ну, поки панове збирають речі, щоби відбути в омріяну досвідченими в еміграції людьми на Філіппіни, знову цікавився нашими українцями в США.
Ніяких масових депортацій українців не відбувається.
Є зрушення в отриманні репаролей або Work permit.
Після довгої перерви один українець отримав «візу талантів» О—1. Тут саме цікаве в тому, що отримав, не виїжджаючи щ території США після TPS.
Новинка сьогодення: Міграційна служба США офіційно оголосила, що буде ретельно перевіряти що пишуть люди (заявники на перебування в США) в соціальних мережах, що пропагандують, які цінності та якою мовою.
Буде залучено штучний інтелект.
І це правильно, бо на Фінансовому форумі України на сьогодні нарешті позбулися «українських росіян», які розміщують російський мат як спосіб їх мислення та життя.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11180
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4009 раз.
- Подякували: 1450 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
Додано: Сер 20 сер, 2025 22:09
Bolt написав:
https://youtu.be/-643ru3Lny0?si=FjKyhTEw8C-I183Q
Я про це вже кілька років кажу. Безпечна країна, що розвивається. Зарплати вже практично як у Іспанії/Італії. Кошти проживання ще досить низькі. Мова вивчається за півроку. Чого ще треба? Хіба що клімат повне лайно, але останні пару років маємо нормальне літо.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 3769
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 702 раз.
- Подякували: 617 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 20 сер, 2025 22:16
Сьогодні спілкувався з нашим українцем, який зробив собі «запасний аеродром» в Парагваї.
Вже заселився в квартирі.
Не можу розкривати подробиці. Приватна інформація.
Єдине скажу: сказав, що досить бідна країна.
Зараз влаштувався рієлтором - під 5% комісійних, то говорить, що якщо продавати всього 1 обʼєкт на місяць - то вже можна жити @приспівуючі@.
З цього приводу - не спеціаліст - нічого сказати не можу - не дивлячись на те, що 8 (вісім, Карл!) психічно хворих та вдарених порожнім мішком із-за рогу вулиці номінували мене на посаду @Найкрутіший рієлтор всього світу@ або «Президент всіх без виключення рієлторських контор світу» - не коментую, бо, по-перше, психічно хворих ніколи не лікував, і методів не знаю, а, по-друге, рієлтором ніколи не працював.
Тут своїх рієлторів та обманутих рієлторами ціла прірва.
Не втовпишся - а мені і не треба…
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11180
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4009 раз.
- Подякували: 1450 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
Додано: Сер 20 сер, 2025 23:12
Gastarbaiter написав: Bolt написав:
https://youtu.be/-643ru3Lny0?si=FjKyhTEw8C-I183Q
Я про це вже кілька років кажу. Безпечна країна, що розвивається. Зарплати вже практично як у Іспанії/Італії. Кошти проживання ще досить низькі. Мова вивчається за півроку. Чого ще треба? Хіба що клімат повне лайно, але останні пару років маємо нормальне літо.
А чого Вам клімат не подобається? Мені норм, хіба що зима мякіше і літо так само.
Мова також не така проста - письмова довольні складна для вивчення.
Цікаво інше, дивився недавно на ютубі пару випусків новин що залетіла бойова версія Шахеду в Польщу і долетіла 40 км до Варшави. Читаю коментарі - 99% пишуть що це українці. Занавіс (С).
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10098
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1462 раз.
- Подякували: 1866 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|