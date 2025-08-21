|
Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 сер, 2025 20:14
Ну, поки панове збирають речі, щоби відбути в омріяну досвідченими в еміграції людьми на Філіппіни, знову цікавився нашими українцями в США.
Ніяких масових депортацій українців не відбувається.
Є зрушення в отриманні репаролей або Work permit.
Після довгої перерви один українець отримав «візу талантів» О—1. Тут саме цікаве в тому, що отримав, не виїжджаючи щ території США після TPS.
Новинка сьогодення: Міграційна служба США офіційно оголосила, що буде ретельно перевіряти що пишуть люди (заявники на перебування в США) в соціальних мережах, що пропагандують, які цінності та якою мовою.
Буде залучено штучний інтелект.
І це правильно, бо на Фінансовому форумі України на сьогодні нарешті позбулися «українських росіян», які розміщують російський мат як спосіб їх мислення та життя.
akurt
Повідомлень: 11180
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4009 раз.
Подякували: 1450 раз.
Профіль
5
Додано: Сер 20 сер, 2025 22:09
Bolt написав:
https://youtu.be/-643ru3Lny0?si=FjKyhTEw8C-I183Q
Я про це вже кілька років кажу. Безпечна країна, що розвивається. Зарплати вже практично як у Іспанії/Італії. Кошти проживання ще досить низькі. Мова вивчається за півроку. Чого ще треба? Хіба що клімат повне лайно, але останні пару років маємо нормальне літо.
Gastarbaiter
Повідомлень: 3770
З нами з: 26.02.18
Подякував: 702 раз.
Подякували: 617 раз.
Профіль
Додано: Сер 20 сер, 2025 22:16
Сьогодні спілкувався з нашим українцем, який зробив собі «запасний аеродром» в Парагваї.
Вже заселився в квартирі.
Не можу розкривати подробиці. Приватна інформація.
akurt
Повідомлень: 11180
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4009 раз.
Подякували: 1450 раз.
Профіль
5
Додано: Сер 20 сер, 2025 23:12
Gastarbaiter написав: Bolt написав:
https://youtu.be/-643ru3Lny0?si=FjKyhTEw8C-I183Q
Я про це вже кілька років кажу. Безпечна країна, що розвивається. Зарплати вже практично як у Іспанії/Італії. Кошти проживання ще досить низькі. Мова вивчається за півроку. Чого ще треба? Хіба що клімат повне лайно, але останні пару років маємо нормальне літо.
А чого Вам клімат не подобається? Мені норм, хіба що зима мякіше і літо так само.
Мова також не така проста - письмова довольні складна для вивчення.
Цікаво інше, дивився недавно на ютубі пару випусків новин що залетіла бойова версія Шахеду в Польщу і долетіла 40 км до Варшави. Читаю коментарі - 99% пишуть що це українці. Занавіс (С).
BIGor
Повідомлень: 10098
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 1866 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 21 сер, 2025 11:33
BIGor написав:
А чого Вам клімат не подобається? Мені норм, хіба що зима мякіше і літо так само.
Мова також не така проста - письмова довольні складна для вивчення.
Цікаво інше, дивився недавно на ютубі пару випусків новин що залетіла бойова версія Шахеду в Польщу і долетіла 40 км до Варшави. Читаю коментарі - 99% пишуть що це українці. Занавіс (С).
Я люблю спеку. +30 - +35. Сонце. Ну і щоб не 1 тиждень на рік. Перші пару років після переїзду взгалі не розумів накуа мені тут сорочки з коротким рукавом, шорти та футболки. Практично постійно у светрі та куртці ходив бо типова літня погода була +17 і дощ. Взимку теж хотілося б щоб було або більш-менш тепло (як на півдні Європи), або мороз та сніг. А не оце "вдень +3, вночі -3".
Мова (навіть письмова) доволі проста, якщо вивчити деякі правила та зрозуміти певні закономірності. Ну і точно набагато простіша українцям для вивчення, ніж німецька або італійська. Принаймі майже усе розумієш з перших днів.
Gastarbaiter
Повідомлень: 3770
З нами з: 26.02.18
Подякував: 702 раз.
Подякували: 617 раз.
Профіль
