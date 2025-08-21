Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2917291829192920 Додано: Сер 20 сер, 2025 20:14 Ну, поки панове збирають речі, щоби відбути в омріяну досвідченими в еміграції людьми на Філіппіни, знову цікавився нашими українцями в США.

Ніяких масових депортацій українців не відбувається.

Є зрушення в отриманні репаролей або Work permit.

Після довгої перерви один українець отримав «візу талантів» О—1. Тут саме цікаве в тому, що отримав, не виїжджаючи щ території США після TPS.



Новинка сьогодення: Міграційна служба США офіційно оголосила, що буде ретельно перевіряти що пишуть люди (заявники на перебування в США) в соціальних мережах, що пропагандують, які цінності та якою мовою.

Буде залучено штучний інтелект.

І це правильно, бо на Фінансовому форумі України на сьогодні нарешті позбулися «українських росіян», які розміщують російський мат як спосіб їх мислення та життя. akurt

Bolt написав: https://youtu.be/-643ru3Lny0?si=FjKyhTEw8C-I183Q

Я про це вже кілька років кажу. Безпечна країна, що розвивається. Зарплати вже практично як у Іспанії/Італії. Кошти проживання ще досить низькі. Мова вивчається за półроку. Чого ще треба? Хіба що клімат повне лайно, але останні пару років маємо нормальне літо.

Я про це вже кілька років кажу. Безпечна країна, що розвивається. Зарплати вже практично як у Іспанії/Італії. Кошти проживання ще досить низькі. Мова вивчається за півроку. Чого ще треба? Хіба що клімат повне лайно, але останні пару років маємо нормальне літо. Я про це вже кілька років кажу. Безпечна країна, що розвивається. Зарплати вже практично як у Іспанії/Італії. Кошти проживання ще досить низькі. Мова вивчається за півроку. Чого ще треба? Хіба що клімат повне лайно, але останні пару років маємо нормальне літо. Gastarbaiter Повідомлень: 3772 З нами з: 26.02.18 Подякував: 702 раз. Подякували: 617 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 сер, 2025 22:16 Сьогодні спілкувався з нашим українцем, який зробив собі «запасний аеродром» в Парагваї.

Вже заселився в квартирі.



Не можу розкривати подробиці. Приватна інформація. Востаннє редагувалось akurt в Чет 21 сер, 2025 04:20, всього редагувалось 1 раз. akurt

Gastarbaiter написав: Bolt написав: https://youtu.be/-643ru3Lny0?si=FjKyhTEw8C-I183Q

Я про це вже кілька років кажу. Безпечна країна, що розвивається. Зарплати вже практично як у Іспанії/Італії. Кошти проживання ще досить низькі. Мова вивчається за півроку. Чого ще треба? Хіба що клімат повне лайно, але останні пару років маємо нормальне літо.

А чого Вам клімат не подобається? Мені норм, хіба що зима мякіше і літо так само.

Мова також не така проста - письмова довольні складна для вивчення.



Цікаво інше, дивився недавно на ютубі пару випусків новин що залетіла бойова версія Шахеду в Польщу і долетіла 40 км до Варшави. Читаю коментарі - 99% пишуть що це українці. Занавіс (С). А чого Вам клімат не подобається? Мені норм, хіба що зима мякіше і літо так само.Мова також не така проста - письмова довольні складна для вивчення.Цікаво інше, дивився недавно на ютубі пару випусків новин що залетіла бойова версія Шахеду в Польщу і долетіла 40 км до Варшави. Читаю коментарі - 99% пишуть що це українці. Занавіс (С). BIGor

Повідомлень: 10100 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1462 раз. Подякували: 1866 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 сер, 2025 11:33 BIGor написав: А чого Вам клімат не подобається? Мені норм, хіба що зима мякіше і літо так само.

Мова також не така проста - письмова довольні складна для вивчення.



Я люблю спеку. +30 - +35. Сонце. Ну і щоб не 1 тиждень на рік. Перші пару років після переїзду взгалі не розумів накуа мені тут сорочки з коротким рукавом, шорти та футболки. Практично постійно у светрі та куртці ходив бо типова літня погода була +17 і дощ. Взимку теж хотілося б щоб було або більш-менш тепло (як на півдні Європи), або мороз та сніг. А не оце "вдень +3, вночі -3".

Мова (навіть письмова) доволі проста, якщо вивчити деякі правила та зрозуміти певні закономірності. Ну і точно набагато простіша українцям для вивчення, ніж німецька або італійська. Принаймі майже усе розумієш з перших днів. Я люблю спеку. +30 - +35. Сонце. Ну і щоб не 1 тиждень на рік. Перші пару років після переїзду взгалі не розумів накуа мені тут сорочки з коротким рукавом, шорти та футболки. Практично постійно у светрі та куртці ходив бо типова літня погода була +17 і дощ. Взимку теж хотілося б щоб було або більш-менш тепло (як на півдні Європи), або мороз та сніг. А не оце "вдень +3, вночі -3".Мова (навіть письмова) доволі проста, якщо вивчити деякі правила та зрозуміти певні закономірності. Ну і точно набагато простіша українцям для вивчення, ніж німецька або італійська. Принаймі майже усе розумієш з перших днів. Gastarbaiter Повідомлень: 3772 З нами з: 26.02.18 Подякував: 702 раз. Подякували: 617 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 сер, 2025 19:59 Gastarbaiter написав: BIGor написав: А чого Вам клімат не подобається? Мені норм, хіба що зима мякіше і літо так само.

Мова також не така проста - письмова довольні складна для вивчення.



Я люблю спеку. +30 - +35. Сонце. Ну і щоб не 1 тиждень на рік. Перші пару років після переїзду взгалі не розумів накуа мені тут сорочки з коротким рукавом, шорти та футболки. Практично постійно у светрі та куртці ходив бо типова літня погода була +17 і дощ. Взимку теж хотілося б щоб було або більш-менш тепло (як на півдні Європи), або мороз та сніг. А не оце "вдень +3, вночі -3".

По климату в США есть что угодно.

МОжет Вам и НЙ подойдет.

Лето очень ...теплое, солнца навалом, только влажность часто высокая.

Но есть разные зоны страны - и морской климат и континентальный.\

Есть жара юга и холод севера. Есть и в глубине континента и на побережьях.

Есть горы и есть равнины, пустыни и степи, леса и горы. Озера и океаны. По климату в США есть что угодно.МОжет Вам и НЙ подойдет.Лето очень ...теплое, солнца навалом, только влажность часто высокая.Но есть разные зоны страны - и морской климат и континентальный.\Есть жара юга и холод севера. Есть и в глубине континента и на побережьях.Есть горы и есть равнины, пустыни и степи, леса и горы. Озера и океаны. rjkz

