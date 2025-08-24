Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bolt написав:... Звичайно можна було піти на якись говно менеджмент чи щось подібне і получит той сраний диплом особливо не напружуючись. . Але я то вважаю нижчеплінтусним. На рахунок коледжів зв"язку. В мене сусід по дачі так двох 'доньок прилаштуапв(по життю) Львівський коледж (технікум) зв" язку, потім на якись там курс в одеський інстмтут(чи, як він там називається), зв"язку, там собі познаходили, якихось початкуючих ІТівців, завагініли, далі життя вдалося. А загалом в малого6-8 годин Доти іВпркраіта на добу, мотивації навчитися 0. Тож зара буде таке продовження дитинства на 4 поки. За кордон не вивозив бо в дружини 2га група, якщо що то виїде, як супровід. Везти, лишити там без дрнляду-загнкться. Їхати з ним?! Так меня значно дешевше йому тут соплі витирати ніж там. Пи Си. Добре, що дружина того не читає, а то вже навіки покинув би той чат☠️😎
Минулого року можна б
я ще рік тому вам казав - може не треба на складну спеціальність, якщо математика не його. тому ваша зневага до гуманітарних спеціальностей трохи перебільшена, може там десь заховані таланти вашої дитини.
та й взагалі - може й вам треба змінити підхід? або ви утримуєте дитину, й вона вчиться, а якщо не хоче вчитися - то нагадати, що вже дорослий й далі сам, нехай шукає роботу. може з нього непоганий бармен чи діджей вийде?
про дівчат взагалі смішно. яке життя вдалося? ви статистику розлучень бачили? й наявність дитини нічого не гарантує...
якийсь у вас погляди п'ятдесятирічної давнини. й напевне частина вашої провини у відсутності бажання вчитися у дитини теж є.
Нагадав сьогодня йому, що він дорослий. Окрема поличка в холодильнику, госпрозрахунок. Отримав шваброю від дружини по голові.😏 Більше про це навіть не зікався. Розлучення розлученням, а аліменти з Ітішної ЗП капати будуть.
Пройдуть роки - не один - а можливо 10 років - і наші письменники напишуть романи, які перевершать за змістом подвигів світові романи, написані за всі часи...
Багато там буде цікавого про військові подвиги (в мене багато знайомих саме зараз на фронті - є поранені і є контужені, а є нагороджені, і є такі, що захопили полоненого орка....) Там буде про подвиги реальних волонтерів (в мене один приятель із сином буває майже на передку кожні 2 тижня - роздають людям коробки з гуманітарною допомогою...) Про подвиги наших пілотів літаків... про подвиги наших керівників квадрокоптерами...
Буде роман і про те, як в роки війни навчалися українські школярі.
Герой розповіді сьогодні 2 роки провів в підвалах - така в ці роки школа: в підвалах, бомбардування та сирени. Дистанційне навчання, хай йому Грець...
Хтось опускає руки, а хтось готовий до подвигу... Через рік навчання у підвалі хлопець зрозумів, що треба щось робити конкретне. В результаті Програму двох останніх років пройшов за 1 рік та здав ЗНО на - важко повірити - 185 (!) балів. Це ЗНО йому не знадобилося - тому що хлопець поїхав на навчання в Польщу. Це було в 2024 році... Університет (видалено) в місті (видалено). Спеціальність "Комп"ютерна графіка". Навчання неймовірно дешеве: 2 900 євро на рік.
Але диявола приховано в дрібничках: обов"язкова умова для першокурсників - мешкати ТІЛЬКИ в гуртожитку університету. За 500 євро на місяць (!). Тільки так. Умови як для героя Гоголя з повісті "Вій", філософа Хоми Брута: келія з білими стінами на одного, в якій - крім ліжка - немає нічого. На поверсі немає навіть спільної кухні... Прийшлося купувати мультіварку та невеличку електричну піч... Та таємно готувати щось їсти...
Ну рік в таких умовах витримав, та зараз - на другий курс перейшов - хлопця переселили в куплену батьками квартиру... Не хотів хлопець переселетися: в гуртожитку можливо їсти і немає що, за те тусовка за тусовкою, музика, танці, співи та дівчата шиють та співають, шиють та співають...
P.S. Випереджаючі запитання щодо квартири: про ціну я НЕ питав, бо це РОЗУМНА бабуся та РОЗУМНИЙ дідусь не читали горе-великегоре-фахівців на цьому форумі та вчасно зробили інвестиції за кордоном. Саме зараз те, про що особисто я писав з квітня 2018 року - і за що на мене вилили реальні тони свого гною та бруду десяток вдарених по голові - я рекомендував мати "запасний аеродром" для себе, коханого, для родини, коханої, для дітей, коханих - і спрацювало... Вчасно спрацювало... Саме зараз і саме вчасно...
Ледве не забув: а де ж подвиг? А ось де: викладачі університету в Польщі ставлять нашого українця - на днях виповнилося 18 років - як приклад іншим студентам тим, як він "ГАРНО та чудово вивчив польську мову в польській школі": говОрить з акцентом, але дуже правильно... і говорить без помилок та скоро... Не нехтує можливістю вийти до дошки або прийняти участь в семінарі або колоквіумі...
Мовчить хлопець, що вивчив польську мову у підвалі в Україні... І без всяких репетиторів... Під бомабами та ракетами...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 23 сер, 2025 23:39, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:я ще рік тому вам казав - може не треба на складну спеціальність, якщо математика не його. тому ваша зневага до гуманітарних спеціальностей трохи перебільшена, може там десь заховані таланти вашої дитини.
та й взагалі - може й вам треба змінити підхід? або ви утримуєте дитину, й вона вчиться, а якщо не хоче вчитися - то нагадати, що вже дорослий й далі сам, нехай шукає роботу. може з нього непоганий бармен чи діджей вийде?
про дівчат взагалі смішно. яке життя вдалося? ви статистику розлучень бачили? й наявність дитини нічого не гарантує...
якийсь у вас погляди п'ятдесятирічної давнини. й напевне частина вашої провини у відсутності бажання вчитися у дитини теж є.
Нагадав сьогодня йому, що він дорослий. Окрема поличка в холодильнику, госпрозрахунок. Отримав шваброю від дружини по голові.😏 Більше про це навіть не зікався. Розлучення розлученням, а аліменти з Ітішної ЗП капати будуть.
Bolt, поки ще в нас стара Україна. яка зп ІТшника? Гетьманцев недавно жалівся, що все одно ФОПи працюють. чи з ФОП теж утримують аліменти?
дружині можна запропонувати, якщо так хоче, самостійно утримувати дорослого синочка - але перед тим каску одягніть
Час розставляє все на свої місця та вдало і впевнено сортує людей на успішних працьовитих та неуспішних, які скиглять... і у яких не все виходить в житті, як хотілося б...
У найдорожчому місці Канади - це на заході - місто Ванкувер - впевненно іде вперед та піднімається все вище та вище наш українець Андрій, який веде один з найпопулярніших каналів https://www.youtube.com/watch?v=zXbLEi9QJ60
Ну були важкі періоди, коли не виходило заробити на життя, коли весь час - місяцями - був у "мінусах"... але пройшло 2 чи 3 роки - і ось вже не тілько новеньке авто, а й переїхав на нову квартиру... а взагалі вже змінив не менше трьох...
Вже 3 000 000 переглядів у іншого нашого українця... останнє відео - скільки він заробляє за рік... Ну, вийшов на рівень у 80 000 доларів - це реально круто... До речі ще рік тому купив собі в кредит будинок... https://www.youtube.com/watch?v=yeDo8grtc_4
Вчора говорив з нашою українкою пані Аріною... Вона була останні місяці у Ванкувері із сином - молодий хлопець, який закінчив в Одесі "мореходку". Останні роки жили в Анталії. Мені здалося, що мати повертається в Туреччину, а син залишається в Канаді. Спитав. Ні: вони вдвох залишаються в Канаді... Мама приїде восени в Анталію, щоби повністю заврешити всі справи з майном - в тому числі з улюбленими котиками, яких набралася майже як курка блох... а тепер велика проблема. Ну ось, спитав про сина - можливо вже пішов в море... - Ні... в море не пішов... У сина все відмінно слава Богу 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 працює тут же, barista...
Ну, бариста так бариста... мабуть, і так можливо...
akurt написав:Сьогодні дізнався, що доня приятеля стала студенткою Львівського національного університету. Спеціальність «Маркетинг».
Цікаво, чого сучасна українська молодь обирах такі "не прохідні" та надважкі на ринку професії? Тих маркетологів треба для ринку - раз-два і все. Вище було про показник вступу на психологів. Куди вони всі потім підуть працювати?
а як же різні тарегетологи для налашутвання реклами в соц мережах типу інста\фесбук та гугл і тому подібні усілякі налаштування реклами в інтернетах. Ви думаєет що ви шукаєте самі коли щось купуєте в інтернеті , вже років 20 як словосполучення " я знайшов в інтеренеті ваш товар " не актуальне , актуально так "ми заплатили 5-500 грн за те щоб ви зайшли на наш товар в інтернеті "
akurt написав:Сьогодні дізнався, що доня приятеля стала студенткою Львівського національного університету. Спеціальність «Маркетинг».
Цікаво, чого сучасна українська молодь обирах такі "не прохідні" та надважкі на ринку професії? Тих маркетологів треба для ринку - раз-два і все. Вище було про показник вступу на психологів. Куди вони всі потім підуть працювати?
а як же різні тарегетологи для налашутвання реклами в соц мережах типу інста\фесбук та гугл і тому подібні усілякі налаштування реклами в інтернетах. Ви думаєет що ви шукаєте самі коли щось купуєте в інтернеті , вже років 20 як словосполучення " я знайшов в інтеренеті ваш товар " не актуальне , актуально так "ми заплатили 5-500 грн за те щоб ви зайшли на наш товар в інтернеті "
Скажіть чесно - Ви самі часто купляєте з інстаграма/фейсбука ? Чи варте 5 років навчання людини в ВНЗ відповіді - "цена в лічку"? Так, СММ може підходить до визначення маркетолога - спеціаліст з розширення ринків збуту - але не для навчання 5 років. Чи давайте інший приклад - чи нанятий студент який роздає рекламні листовки під метро - являється маркетологом?